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В украинских Черновцах демонтировали последний памятник Пушкину

В украинских Черновцах демонтировали последний памятник Пушкину - РИА Новости, 23.12.2022

В украинских Черновцах демонтировали последний памятник Пушкину

В украинском городе Черновцы демонтировали последний памятник классику русской литературы Александру Пушкину, сообщило в пятницу украинское издание "Суспильне"... РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T16:00

2022-12-23T16:00

2022-12-23T16:00

в мире

александр пушкин

сергей лавров

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. В украинском городе Черновцы демонтировали последний памятник классику русской литературы Александру Пушкину, сообщило в пятницу украинское издание "Суспильне" (Общественное). Ранее в Черновцах, который является областным центром одноименной области, расположенной на западе Украины, уже демонтировали другой памятник поэту. Также ранее памятники Пушкину демонтировали в Житомире, Кременчуге, Харькове, Тульчине и Днепропетровске. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.

https://ria.ru/20221201/demontazh-1835566706.html

черновцы

украина

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, александр пушкин, сергей лавров, черновцы, украина, россия