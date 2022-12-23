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В украинских Черновцах демонтировали последний памятник Пушкину - РИА Новости, 23.12.2022
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В украинских Черновцах демонтировали последний памятник Пушкину
В украинских Черновцах демонтировали последний памятник Пушкину - РИА Новости, 23.12.2022
В украинских Черновцах демонтировали последний памятник Пушкину
В украинском городе Черновцы демонтировали последний памятник классику русской литературы Александру Пушкину, сообщило в пятницу украинское издание "Суспильне"... РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T16:00
2022-12-23T16:00
в мире
александр пушкин
сергей лавров
черновцы
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. В украинском городе Черновцы демонтировали последний памятник классику русской литературы Александру Пушкину, сообщило в пятницу украинское издание "Суспильне" (Общественное). Ранее в Черновцах, который является областным центром одноименной области, расположенной на западе Украины, уже демонтировали другой памятник поэту. Также ранее памятники Пушкину демонтировали в Житомире, Кременчуге, Харькове, Тульчине и Днепропетровске. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
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в мире, александр пушкин, сергей лавров, черновцы, украина, россия
В мире, Александр Пушкин, Сергей Лавров, Черновцы, Украина, Россия
16:00 23.12.2022
 
В украинских Черновцах демонтировали последний памятник Пушкину

"Суспильне": в украинском городе Черновцы демонтировали последний памятник поэту Пушкину

© Чернівецька міська радаДемонтаж памятника Александру Пушкину в Черновцах, Украина. Кадр видео
Демонтаж памятника Александру Пушкину в Черновцах, Украина. Кадр видео
© Чернівецька міська рада
Демонтаж памятника Александру Пушкину в Черновцах, Украина. Кадр видео
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. В украинском городе Черновцы демонтировали последний памятник классику русской литературы Александру Пушкину, сообщило в пятницу украинское издание "Суспильне" (Общественное).
"В Черновцах демонтировали последний памятник российскому поэту Александру Пушкину. Скульптура находилась на территории Черновицкого колледжа дизайна и экономики на улице Гребинки", - говорится в сообщении на сайте издания.
Ранее в Черновцах, который является областным центром одноименной области, расположенной на западе Украины, уже демонтировали другой памятник поэту. Также ранее памятники Пушкину демонтировали в Житомире, Кременчуге, Харькове, Тульчине и Днепропетровске.
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
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1 декабря, 14:15Специальная военная операция на Украине
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