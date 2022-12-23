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В Пскове задержали подростков, которые закидали снегом Вечный огонь

В Пскове задержали подростков, которые закидали снегом Вечный огонь - РИА Новости, 23.12.2022

В Пскове задержали подростков, которые закидали снегом Вечный огонь

Полиция нашла трех подростков, которые накануне закидали снегом мемориал "Вечный огонь" в сквере Павших бойцов в Пскове, сообщила пресс-служба областного... РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T20:32

2022-12-23T20:32

2022-12-23T20:32

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 дек - РИА Новости. Полиция нашла трех подростков, которые накануне закидали снегом мемориал "Вечный огонь" в сквере Павших бойцов в Пскове, сообщила пресс-служба областного управления МВД РФ. Сообщение о том, что на 4-х гранном обелиске в честь борцов революции потухло пламя, поступило от жителей Пскова. Как установила полиция, которая организовала проверку, около 16.30 мск в четверг трое подростков подошли к мемориалу и начали закидывать снегом Вечный огонь. В результате пламя потухло, и дети покинули сквер. "В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий личности несовершеннолетних были установлены менее, чем за сутки. С ними проведена профилактическая беседа, а их родители будут привлечены к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ о неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних", - говорится в сообщении. Работа горелки Вечного огня на обелиске была восстановлена в тот же вечер, уточняет полиция Псковской области.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, псков, россия, псковская область