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В Пскове задержали подростков, которые закидали снегом Вечный огонь
В Пскове задержали подростков, которые закидали снегом Вечный огонь - РИА Новости, 23.12.2022
В Пскове задержали подростков, которые закидали снегом Вечный огонь
Полиция нашла трех подростков, которые накануне закидали снегом мемориал "Вечный огонь" в сквере Павших бойцов в Пскове, сообщила пресс-служба областного... РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T20:32
2022-12-23T20:32
2022-12-23T20:32
происшествия
псков
россия
псковская область
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 дек - РИА Новости. Полиция нашла трех подростков, которые накануне закидали снегом мемориал "Вечный огонь" в сквере Павших бойцов в Пскове, сообщила пресс-служба областного управления МВД РФ. Сообщение о том, что на 4-х гранном обелиске в честь борцов революции потухло пламя, поступило от жителей Пскова. Как установила полиция, которая организовала проверку, около 16.30 мск в четверг трое подростков подошли к мемориалу и начали закидывать снегом Вечный огонь. В результате пламя потухло, и дети покинули сквер. "В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий личности несовершеннолетних были установлены менее, чем за сутки. С ними проведена профилактическая беседа, а их родители будут привлечены к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ о неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних", - говорится в сообщении. Работа горелки Вечного огня на обелиске была восстановлена в тот же вечер, уточняет полиция Псковской области.
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псков
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РИА Новости
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РИА Новости
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происшествия, псков, россия, псковская область
Происшествия, Псков, Россия, Псковская область
В Пскове задержали подростков, которые закидали снегом Вечный огонь
В Пскове полицейские задержали подростков, которые накануне закидали снегом Вечный огонь
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 дек - РИА Новости. Полиция нашла трех подростков, которые накануне закидали снегом мемориал "Вечный огонь" в сквере Павших бойцов в Пскове, сообщила пресс-служба областного управления МВД РФ.
Сообщение о том, что на 4-х гранном обелиске в честь борцов революции потухло пламя, поступило от жителей Пскова.
Как установила полиция, которая организовала проверку, около 16.30 мск в четверг трое подростков подошли к мемориалу и начали закидывать снегом Вечный огонь. В результате пламя потухло, и дети покинули сквер.
"В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий личности несовершеннолетних были установлены менее, чем за сутки. С ними проведена профилактическая беседа, а их родители будут привлечены к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ о неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних", - говорится в сообщении.
Работа горелки Вечного огня на обелиске была восстановлена в тот же вечер, уточняет полиция Псковской области.