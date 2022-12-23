https://ria.ru/20221223/provokatsiya-1840795728.html
Песков назвал политику США провокационной
Песков назвал политику США провокационной - РИА Новости, 23.12.2022
Песков назвал политику США провокационной
Политика США во многом носит провокационный характер, это очевидно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T12:38
2022-12-23T12:38
2022-12-23T12:44
россия
сша
дмитрий песков
в мире
джо байден
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Политика США во многом носит провокационный характер, это очевидно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Ранее президент США Джо Байден заявил, что их "политика стала такой злой, такой подлой, такой пристрастной" и они видят "друг в друге врагов, а не соседей"."Это внутреннее дело США и скорее касается сферы отношений президента и американцев. Нас это не касается, а то, что политика США явно во многом носит провокационный характер, колониальный характер, о чем вчера, в том числе, говорил президент, это очевидно", - сказал Песков.
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россия, сша, дмитрий песков, в мире, джо байден
Россия, США, Дмитрий Песков, В мире, Джо Байден
12:38 23.12.2022 (обновлено: 12:44 23.12.2022)
Песков назвал политику США провокационной
Песков: политика США носит провокационный характер, это очевидно