https://ria.ru/20221223/provokatsiya-1840795728.html

Песков назвал политику США провокационной

Песков назвал политику США провокационной - РИА Новости, 23.12.2022

Песков назвал политику США провокационной

Политика США во многом носит провокационный характер, это очевидно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T12:38

2022-12-23T12:38

2022-12-23T12:44

россия

сша

дмитрий песков

в мире

джо байден

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Политика США во многом носит провокационный характер, это очевидно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Ранее президент США Джо Байден заявил, что их "политика стала такой злой, такой подлой, такой пристрастной" и они видят "друг в друге врагов, а не соседей"."Это внутреннее дело США и скорее касается сферы отношений президента и американцев. Нас это не касается, а то, что политика США явно во многом носит провокационный характер, колониальный характер, о чем вчера, в том числе, говорил президент, это очевидно", - сказал Песков.

https://ria.ru/20221213/oruzhie-1838180934.html

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россия, сша, дмитрий песков, в мире, джо байден