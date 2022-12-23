Рейтинг@Mail.ru
Песков назвал политику США провокационной - РИА Новости, 23.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221223/provokatsiya-1840795728.html
Песков назвал политику США провокационной
Песков назвал политику США провокационной - РИА Новости, 23.12.2022
Песков назвал политику США провокационной
Политика США во многом носит провокационный характер, это очевидно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T12:38
2022-12-23T12:44
россия
сша
дмитрий песков
в мире
джо байден
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/06/1821954781_0:119:3072:1847_1920x0_80_0_0_15a9752b4b875f1a10d7eb378813b406.jpg
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Политика США во многом носит провокационный характер, это очевидно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Ранее президент США Джо Байден заявил, что их "политика стала такой злой, такой подлой, такой пристрастной" и они видят "друг в друге врагов, а не соседей"."Это внутреннее дело США и скорее касается сферы отношений президента и американцев. Нас это не касается, а то, что политика США явно во многом носит провокационный характер, колониальный характер, о чем вчера, в том числе, говорил президент, это очевидно", - сказал Песков.
https://ria.ru/20221213/oruzhie-1838180934.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/06/1821954781_313:0:3044:2048_1920x0_80_0_0_082f23f81dfea398cb59fe25eb7d1f50.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, дмитрий песков, в мире, джо байден
Россия, США, Дмитрий Песков, В мире, Джо Байден
12:38 23.12.2022 (обновлено: 12:44 23.12.2022)
 
Песков назвал политику США провокационной

Песков: политика США носит провокационный характер, это очевидно

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Политика США во многом носит провокационный характер, это очевидно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что их "политика стала такой злой, такой подлой, такой пристрастной" и они видят "друг в друге врагов, а не соседей".
"Это внутреннее дело США и скорее касается сферы отношений президента и американцев. Нас это не касается, а то, что политика США явно во многом носит провокационный характер, колониальный характер, о чем вчера, в том числе, говорил президент, это очевидно", - сказал Песков.
Французская самоходная артиллерийская установка Caesar - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
13 декабря, 08:00
"Киев не унимается". Страшный прогноз европейских политиков сбылся
 
РоссияСШАДмитрий ПесковВ миреДжо Байден
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала