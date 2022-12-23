https://ria.ru/20221223/protest-1840775684.html

Япония заявила протест КНДР после ракетного испытания

Япония заявила протест КНДР после ракетного испытания - РИА Новости, 23.12.2022

Япония заявила протест КНДР после ракетного испытания

Япония заявила протест Северной Корее в связи с последним ракетным испытанием, сообщил на экстренно созванном брифинге заместитель министра обороны Японии... РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T11:52

2022-12-23T11:52

2022-12-23T11:52

в мире

япония

пхеньян

кндр (северная корея)

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ТОКИО, 23 дек – РИА Новости. Япония заявила протест Северной Корее в связи с последним ракетным испытанием, сообщил на экстренно созванном брифинге заместитель министра обороны Японии Тосиро Ино. "Около 16.31 по японскому времени (10.31 мск) Северная Корея провела пуск по меньшей мере одной баллистической ракеты. Если исходить из нормальной траектории, то дальность ее полета составила 300 километров с максимальной высотой в 50 километров. Она упала вне исключительной экономической зоны", - подчеркнул он. По словам Ино, военные не исключают, что траектория полета северокорейской ракеты могла быть изменяемой. Ино также добавил, что продолжающиеся ракетные испытания КНДР являются абсолютно неприемлемыми. "Наша страна заявила Северной Корее решительный протест по дипломатическим каналам и жестко осудила (пуски)", - заявил представитель японского МИД. Он добавил, что к настоящему времени информации об ущербе воздушным или морским судам не поступало. Ранее береговая охрана Японии сообщила о возможном ракетном пуске КНДР, суда, находящиеся в море, призвали проявлять осторожность и не приближаться к объекту в случае его падения в воду. В связи с возможным ракетным испытанием при канцелярии премьера был сформирован кризисный штаб по сбору информации. В этом году КНДР пускала баллистические ракеты 38 раз, всего было пущено 67 ракет. Помимо этого, Пхеньян три раза испытывал крылатые ракеты, производил артиллерийские стрельбы, учения ВВС, тестирования систем для космического спутника, двигателей для ракет. 18 декабря КНДР испытала на двух баллистических ракетах средней дальности системы для разведывательного военного спутника.

https://ria.ru/20221223/kndr-1840718285.html

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кндр (северная корея)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, япония, пхеньян, кндр (северная корея)