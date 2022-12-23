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Япония заявила протест КНДР после ракетного испытания - РИА Новости, 23.12.2022
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Япония заявила протест КНДР после ракетного испытания
Япония заявила протест КНДР после ракетного испытания - РИА Новости, 23.12.2022
Япония заявила протест КНДР после ракетного испытания
Япония заявила протест Северной Корее в связи с последним ракетным испытанием, сообщил на экстренно созванном брифинге заместитель министра обороны Японии... РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T11:52
2022-12-23T11:52
в мире
япония
пхеньян
кндр (северная корея)
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ТОКИО, 23 дек – РИА Новости. Япония заявила протест Северной Корее в связи с последним ракетным испытанием, сообщил на экстренно созванном брифинге заместитель министра обороны Японии Тосиро Ино. "Около 16.31 по японскому времени (10.31 мск) Северная Корея провела пуск по меньшей мере одной баллистической ракеты. Если исходить из нормальной траектории, то дальность ее полета составила 300 километров с максимальной высотой в 50 километров. Она упала вне исключительной экономической зоны", - подчеркнул он. По словам Ино, военные не исключают, что траектория полета северокорейской ракеты могла быть изменяемой. Ино также добавил, что продолжающиеся ракетные испытания КНДР являются абсолютно неприемлемыми. "Наша страна заявила Северной Корее решительный протест по дипломатическим каналам и жестко осудила (пуски)", - заявил представитель японского МИД. Он добавил, что к настоящему времени информации об ущербе воздушным или морским судам не поступало. Ранее береговая охрана Японии сообщила о возможном ракетном пуске КНДР, суда, находящиеся в море, призвали проявлять осторожность и не приближаться к объекту в случае его падения в воду. В связи с возможным ракетным испытанием при канцелярии премьера был сформирован кризисный штаб по сбору информации. В этом году КНДР пускала баллистические ракеты 38 раз, всего было пущено 67 ракет. Помимо этого, Пхеньян три раза испытывал крылатые ракеты, производил артиллерийские стрельбы, учения ВВС, тестирования систем для космического спутника, двигателей для ракет. 18 декабря КНДР испытала на двух баллистических ракетах средней дальности системы для разведывательного военного спутника.
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в мире, япония, пхеньян, кндр (северная корея)
В мире, Япония, Пхеньян, КНДР (Северная Корея)
11:52 23.12.2022
 
Япония заявила протест КНДР после ракетного испытания

Япония заявила официальный протест Северной Корее из-за последнего ракетного испытания

© AP Photo / Lee Jin-manЛюди возле экрана, транслирующего репортаж о запуске КНДР баллистической ракеты
Люди возле экрана, транслирующего репортаж о запуске КНДР баллистической ракеты - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
© AP Photo / Lee Jin-man
Люди возле экрана, транслирующего репортаж о запуске КНДР баллистической ракеты. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 23 дек – РИА Новости. Япония заявила протест Северной Корее в связи с последним ракетным испытанием, сообщил на экстренно созванном брифинге заместитель министра обороны Японии Тосиро Ино.
"Около 16.31 по японскому времени (10.31 мск) Северная Корея провела пуск по меньшей мере одной баллистической ракеты. Если исходить из нормальной траектории, то дальность ее полета составила 300 километров с максимальной высотой в 50 километров. Она упала вне исключительной экономической зоны", - подчеркнул он.
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По словам Ино, военные не исключают, что траектория полета северокорейской ракеты могла быть изменяемой.
Ино также добавил, что продолжающиеся ракетные испытания КНДР являются абсолютно неприемлемыми.
"Наша страна заявила Северной Корее решительный протест по дипломатическим каналам и жестко осудила (пуски)", - заявил представитель японского МИД.
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Он добавил, что к настоящему времени информации об ущербе воздушным или морским судам не поступало.
Ранее береговая охрана Японии сообщила о возможном ракетном пуске КНДР, суда, находящиеся в море, призвали проявлять осторожность и не приближаться к объекту в случае его падения в воду.
В связи с возможным ракетным испытанием при канцелярии премьера был сформирован кризисный штаб по сбору информации.
В этом году КНДР пускала баллистические ракеты 38 раз, всего было пущено 67 ракет. Помимо этого, Пхеньян три раза испытывал крылатые ракеты, производил артиллерийские стрельбы, учения ВВС, тестирования систем для космического спутника, двигателей для ракет. 18 декабря КНДР испытала на двух баллистических ракетах средней дальности системы для разведывательного военного спутника.
Трансляция испытаний баллистических ракет в КНДР - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
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В миреЯпонияПхеньянКНДР (Северная Корея)
 
 
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