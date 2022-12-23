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Патриарх Кирилл попросил духовенство деликатно высказываться про УПЦ - РИА Новости, 23.12.2022
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Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
https://ria.ru/20221223/prosba-1840843567.html
Патриарх Кирилл попросил духовенство деликатно высказываться про УПЦ
Патриарх Кирилл попросил духовенство деликатно высказываться про УПЦ - РИА Новости, 23.12.2022
Патриарх Кирилл попросил духовенство деликатно высказываться про УПЦ
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к архиереям и духовенству с просьбой в своих высказываниях не выходить за границы того, "что определил... РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T14:28
2022-12-23T14:28
религия
патриарх кирилл (владимир гундяев)
украина
украинская православная церковь
русская православная церковь
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к архиереям и духовенству с просьбой в своих высказываниях не выходить за границы того, "что определил Священный Синод" относительно Украинской православной церкви, что бы не навредить единству Церкви и "братьям и сестрам во Христе". "Всех вас прошу в ваших публичных высказываниях и оценках происходящего ныне на Украине, а также в переписке и в разговорах с клириками Украинской Православной Церкви не выходить за границы того, что определил Священный Синод. Дабы чьи-то неосмотрительные и самоуверенные слова не повредили еще более единству нашей Церкви, не нанесли новых ран тем, кому и без того тяжко, не усугубили страдания наших братьев и сестер во Христе", - обратился к архиереям и духовенству в своем докладе к Епархиальному собранию патриарх, доклад опубликован на сайте Русской православной церкви. Патриарх подчеркнул, что когда наступит мир и вернется возможность беспрепятственного общения и свободного соборного обсуждения, тогда и "рассудит полнота Церкви, как и что происходило в переживаемые тяжелые времена.
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патриарх кирилл (владимир гундяев), украина, украинская православная церковь, русская православная церковь
Религия, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Украина, Украинская православная церковь, Русская православная церковь
14:28 23.12.2022
 
Патриарх Кирилл попросил духовенство деликатно высказываться про УПЦ

Патриарх Кирилл призвал духовенство РПЦ деликатно высказываться про Украинскую церковь

© РИА Новости / Светлана Шевченко / Перейти в медиабанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл на церемонии отпевания погибшего в ходе специальной военной операции на Украине протоиерея Михаила Васильева
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на церемонии отпевания погибшего в ходе специальной военной операции на Украине протоиерея Михаила Васильева - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к архиереям и духовенству с просьбой в своих высказываниях не выходить за границы того, "что определил Священный Синод" относительно Украинской православной церкви, что бы не навредить единству Церкви и "братьям и сестрам во Христе".
"Всех вас прошу в ваших публичных высказываниях и оценках происходящего ныне на Украине, а также в переписке и в разговорах с клириками Украинской Православной Церкви не выходить за границы того, что определил Священный Синод. Дабы чьи-то неосмотрительные и самоуверенные слова не повредили еще более единству нашей Церкви, не нанесли новых ран тем, кому и без того тяжко, не усугубили страдания наших братьев и сестер во Христе", - обратился к архиереям и духовенству в своем докладе к Епархиальному собранию патриарх, доклад опубликован на сайте Русской православной церкви.
Патриарх подчеркнул, что когда наступит мир и вернется возможность беспрепятственного общения и свободного соборного обсуждения, тогда и "рассудит полнота Церкви, как и что происходило в переживаемые тяжелые времена.
Встреча патриарха Московского и всея Руси Кирилла с папой римским Франциском - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
22 декабря, 13:43Религия
Епископ предложил устроить встречу главы РПЦ и папы римского в Марокко
 
РелигияПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)УкраинаУкраинская православная церковьРусская православная церковь
 
 
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