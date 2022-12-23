https://ria.ru/20221223/prosba-1840843567.html

Патриарх Кирилл попросил духовенство деликатно высказываться про УПЦ

Патриарх Кирилл попросил духовенство деликатно высказываться про УПЦ - РИА Новости, 23.12.2022

Патриарх Кирилл попросил духовенство деликатно высказываться про УПЦ

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к архиереям и духовенству с просьбой в своих высказываниях не выходить за границы того, "что определил... РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T14:28

2022-12-23T14:28

2022-12-23T14:28

религия

патриарх кирилл (владимир гундяев)

украина

украинская православная церковь

русская православная церковь

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к архиереям и духовенству с просьбой в своих высказываниях не выходить за границы того, "что определил Священный Синод" относительно Украинской православной церкви, что бы не навредить единству Церкви и "братьям и сестрам во Христе". "Всех вас прошу в ваших публичных высказываниях и оценках происходящего ныне на Украине, а также в переписке и в разговорах с клириками Украинской Православной Церкви не выходить за границы того, что определил Священный Синод. Дабы чьи-то неосмотрительные и самоуверенные слова не повредили еще более единству нашей Церкви, не нанесли новых ран тем, кому и без того тяжко, не усугубили страдания наших братьев и сестер во Христе", - обратился к архиереям и духовенству в своем докладе к Епархиальному собранию патриарх, доклад опубликован на сайте Русской православной церкви. Патриарх подчеркнул, что когда наступит мир и вернется возможность беспрепятственного общения и свободного соборного обсуждения, тогда и "рассудит полнота Церкви, как и что происходило в переживаемые тяжелые времена.

https://ria.ru/20221222/vstrecha-1840527202.html

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патриарх кирилл (владимир гундяев), украина, украинская православная церковь, русская православная церковь