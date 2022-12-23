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Патриарх Кирилл попросил духовенство деликатно высказываться про УПЦ
Патриарх Кирилл попросил духовенство деликатно высказываться про УПЦ - РИА Новости, 23.12.2022
Патриарх Кирилл попросил духовенство деликатно высказываться про УПЦ
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к архиереям и духовенству с просьбой в своих высказываниях не выходить за границы того, "что определил... РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T14:28
2022-12-23T14:28
2022-12-23T14:28
религия
патриарх кирилл (владимир гундяев)
украина
украинская православная церковь
русская православная церковь
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к архиереям и духовенству с просьбой в своих высказываниях не выходить за границы того, "что определил Священный Синод" относительно Украинской православной церкви, что бы не навредить единству Церкви и "братьям и сестрам во Христе". "Всех вас прошу в ваших публичных высказываниях и оценках происходящего ныне на Украине, а также в переписке и в разговорах с клириками Украинской Православной Церкви не выходить за границы того, что определил Священный Синод. Дабы чьи-то неосмотрительные и самоуверенные слова не повредили еще более единству нашей Церкви, не нанесли новых ран тем, кому и без того тяжко, не усугубили страдания наших братьев и сестер во Христе", - обратился к архиереям и духовенству в своем докладе к Епархиальному собранию патриарх, доклад опубликован на сайте Русской православной церкви. Патриарх подчеркнул, что когда наступит мир и вернется возможность беспрепятственного общения и свободного соборного обсуждения, тогда и "рассудит полнота Церкви, как и что происходило в переживаемые тяжелые времена.
https://ria.ru/20221222/vstrecha-1840527202.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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патриарх кирилл (владимир гундяев), украина, украинская православная церковь, русская православная церковь
Религия, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Украина, Украинская православная церковь, Русская православная церковь
Патриарх Кирилл попросил духовенство деликатно высказываться про УПЦ
Патриарх Кирилл призвал духовенство РПЦ деликатно высказываться про Украинскую церковь
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к архиереям и духовенству с просьбой в своих высказываниях не выходить за границы того, "что определил Священный Синод" относительно Украинской православной церкви, что бы не навредить единству Церкви и "братьям и сестрам во Христе".
"Всех вас прошу в ваших публичных высказываниях и оценках происходящего ныне на Украине, а также в переписке и в разговорах с клириками Украинской Православной Церкви не выходить за границы того, что определил Священный Синод. Дабы чьи-то неосмотрительные и самоуверенные слова не повредили еще более единству нашей Церкви, не нанесли новых ран тем, кому и без того тяжко, не усугубили страдания наших братьев и сестер во Христе", - обратился к архиереям и духовенству в своем докладе к Епархиальному собранию патриарх, доклад опубликован на сайте Русской православной церкви.
Патриарх подчеркнул, что когда наступит мир и вернется возможность беспрепятственного общения и свободного соборного обсуждения, тогда и "рассудит полнота Церкви, как и что происходило в переживаемые тяжелые времена.