Рейтинг@Mail.ru
В девяти районах Приморья прервано транспортное сообщение из-за снегопада - РИА Новости, 23.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221223/primore-1840709476.html
В девяти районах Приморья прервано транспортное сообщение из-за снегопада
В девяти районах Приморья прервано транспортное сообщение из-за снегопада - РИА Новости, 23.12.2022
В девяти районах Приморья прервано транспортное сообщение из-за снегопада
Населенные пункты в девяти районах Приморья отрезаны из-за снегопада, который третий день идет в регионе, сообщает краевое правительство. РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T04:02
2022-12-23T04:02
происшествия
жкх
находка
владивосток
приморский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/1c/1594927526_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_879afe3e97a97fc2ca77013ecdea18c5.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 23 дек – РИА Новости. Населенные пункты в девяти районах Приморья отрезаны из-за снегопада, который третий день идет в регионе, сообщает краевое правительство. В Приморье в среду пришел мощный снежный циклон, снегопад все еще продолжается во многих районах края, действует штормовое предупреждение. По данным на четверг, в двух районах региона выпавшие осадки превысили 4 месячные нормы. Несколько тысяч потребителей остались без света. Третий день рейсы задерживаются в аэропорту Владивостока, внутрикраевые самолеты не летают второй день. "В Приморском крае из-за мощного снегопада без дорожного сообщения остаются населенные пункты в девяти муниципалитетах. Наиболее сложная обстановка сложилась в Дальнегорском городском и Лазовском, Ольгинском, Кавалеровском муниципальных округах", - говорится в сообщении. В Дальнегорском городском округе нет проезда в сторону Каменки и Лидовки. Также ограничено движение на Дальнегорском перевале. Расчищена только одна полоса. Проехать могут только подготовленные машины, для остальных проезд закрыт. Нет проезда на перевале Китовое Ребро и на дороге Дальнегорск – Черемшаны. По самому Дальнегорску проезд есть. Переметы в районе превышают метр. В Лазовском муниципальном округе проезда нет по дороге Валентин – Глазковка и Звездочка – Чистоводное. Дорога на Преображение есть, но на ней переметы. Проехать смогут только подготовленные машины. В Ольгинском муниципальном округе продолжаются работы по расчистке дороги в сторону Фурманово и от Николаевки в сторону Щербаковского перевала. Там ситуация сложная: проезда нет по дороге Находка – Лазо – Ольга – Кавалерово с 220 по 270 километр. Отрезаны населенные пункты Фурманово, Моряк-Рыболов, Лиственная, подъезд к краевой больнице Евгеньевская. В Кавалеровском округе нет проезда на дороге Находка – Лазо – Ольга – Кавалерово на 379-м километре, перевал Базовый. Нет проезда на трассе Осиновка – Рудная Пристань с 309 по 343 километр. Идет очистка дороги. В Партизанском муниципальном районе есть ограничения для большегрузов и автобусов на Американском перевале. В Михайловском муниципальном районе ограничено движение на участке дороги Штыково – Ивановка – Реттиховка с 53 по 74 километр. Здесь выпало около одного метра осадков. В Чугуевском муниципальном округе ограничено движение по перевалам для большегрузов и автобусов. В Хасанском муниципальном округе проезд затруднен для легковых автомобилей на 2 километре дороге Раздольное – Хасан – Посьет, с 18 по 20 километр Краскино – Госграница и Раздольное – Хасан с 190 по 200 километр. В Яковлевском муниципальном районе ограничено движение для большегрузов и автобусов по перевалам. Как сообщает АО "Экспресс Приморья", из-за аномальных осадков пригородные поезда ходят с отставанием от графика от 5 минут до 1 часа.
https://ria.ru/20221222/snegopad-1840585252.html
https://ria.ru/20221223/aviareysy-1840708557.html
https://ria.ru/20221223/ldiny-1840708094.html
находка
владивосток
приморский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/1c/1594927526_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d6054ffe0a2b4ea4936882c5c01558de.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, жкх, находка, владивосток, приморский край
Происшествия, ЖКХ, Находка, Владивосток, Приморский край
04:02 23.12.2022
 
В девяти районах Приморья прервано транспортное сообщение из-за снегопада

Транспортное сообщение прервано в девяти районах Приморья, где третий день идет снегопад

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в медиабанкПрохожая на улице Владивостока
Прохожая на улице Владивостока - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Прохожая на улице Владивостока. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 23 дек – РИА Новости. Населенные пункты в девяти районах Приморья отрезаны из-за снегопада, который третий день идет в регионе, сообщает краевое правительство.
В Приморье в среду пришел мощный снежный циклон, снегопад все еще продолжается во многих районах края, действует штормовое предупреждение. По данным на четверг, в двух районах региона выпавшие осадки превысили 4 месячные нормы. Несколько тысяч потребителей остались без света. Третий день рейсы задерживаются в аэропорту Владивостока, внутрикраевые самолеты не летают второй день.
Снегопад во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
Вчера, 16:13
В Приморье почти 1,8 тысячи жителей остались без света из-за снегопада
Приморском крае из-за мощного снегопада без дорожного сообщения остаются населенные пункты в девяти муниципалитетах. Наиболее сложная обстановка сложилась в Дальнегорском городском и Лазовском, Ольгинском, Кавалеровском муниципальных округах", - говорится в сообщении.
В Дальнегорском городском округе нет проезда в сторону Каменки и Лидовки. Также ограничено движение на Дальнегорском перевале. Расчищена только одна полоса. Проехать могут только подготовленные машины, для остальных проезд закрыт. Нет проезда на перевале Китовое Ребро и на дороге Дальнегорск – Черемшаны. По самому Дальнегорску проезд есть. Переметы в районе превышают метр.
В Лазовском муниципальном округе проезда нет по дороге Валентин – Глазковка и Звездочка – Чистоводное. Дорога на Преображение есть, но на ней переметы. Проехать смогут только подготовленные машины.
В Ольгинском муниципальном округе продолжаются работы по расчистке дороги в сторону Фурманово и от Николаевки в сторону Щербаковского перевала. Там ситуация сложная: проезда нет по дороге Находка – Лазо – Ольга – Кавалерово с 220 по 270 километр. Отрезаны населенные пункты Фурманово, Моряк-Рыболов, Лиственная, подъезд к краевой больнице Евгеньевская.
Табло вылета рейсов из аэропорта Кеннеди в Нью-Йорке, где задержаны сотни рейсов из-за бурана - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
03:39
В США из-за непогоды отменили более двух тысяч авиарейсов
В Кавалеровском округе нет проезда на дороге Находка – Лазо – Ольга – Кавалерово на 379-м километре, перевал Базовый. Нет проезда на трассе Осиновка – Рудная Пристань с 309 по 343 километр. Идет очистка дороги. В Партизанском муниципальном районе есть ограничения для большегрузов и автобусов на Американском перевале.
В Михайловском муниципальном районе ограничено движение на участке дороги Штыково – Ивановка – Реттиховка с 53 по 74 километр. Здесь выпало около одного метра осадков. В Чугуевском муниципальном округе ограничено движение по перевалам для большегрузов и автобусов.
В Хасанском муниципальном округе проезд затруднен для легковых автомобилей на 2 километре дороге Раздольное – Хасан – Посьет, с 18 по 20 километр Краскино – Госграница и Раздольное – Хасан с 190 по 200 километр. В Яковлевском муниципальном районе ограничено движение для большегрузов и автобусов по перевалам.
Как сообщает АО "Экспресс Приморья", из-за аномальных осадков пригородные поезда ходят с отставанием от графика от 5 минут до 1 часа.
Отколовшейся льдины - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
03:18
В Амурском заливе Приморья ожидаются отрывы льдин с рыбаками
 
ПроисшествияЖКХНаходкаВладивостокПриморский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала