https://ria.ru/20221223/primore-1840709476.html

В девяти районах Приморья прервано транспортное сообщение из-за снегопада

В девяти районах Приморья прервано транспортное сообщение из-за снегопада - РИА Новости, 23.12.2022

В девяти районах Приморья прервано транспортное сообщение из-за снегопада

Населенные пункты в девяти районах Приморья отрезаны из-за снегопада, который третий день идет в регионе, сообщает краевое правительство. РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T04:02

2022-12-23T04:02

2022-12-23T04:02

происшествия

жкх

находка

владивосток

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 23 дек – РИА Новости. Населенные пункты в девяти районах Приморья отрезаны из-за снегопада, который третий день идет в регионе, сообщает краевое правительство. В Приморье в среду пришел мощный снежный циклон, снегопад все еще продолжается во многих районах края, действует штормовое предупреждение. По данным на четверг, в двух районах региона выпавшие осадки превысили 4 месячные нормы. Несколько тысяч потребителей остались без света. Третий день рейсы задерживаются в аэропорту Владивостока, внутрикраевые самолеты не летают второй день. "В Приморском крае из-за мощного снегопада без дорожного сообщения остаются населенные пункты в девяти муниципалитетах. Наиболее сложная обстановка сложилась в Дальнегорском городском и Лазовском, Ольгинском, Кавалеровском муниципальных округах", - говорится в сообщении. В Дальнегорском городском округе нет проезда в сторону Каменки и Лидовки. Также ограничено движение на Дальнегорском перевале. Расчищена только одна полоса. Проехать могут только подготовленные машины, для остальных проезд закрыт. Нет проезда на перевале Китовое Ребро и на дороге Дальнегорск – Черемшаны. По самому Дальнегорску проезд есть. Переметы в районе превышают метр. В Лазовском муниципальном округе проезда нет по дороге Валентин – Глазковка и Звездочка – Чистоводное. Дорога на Преображение есть, но на ней переметы. Проехать смогут только подготовленные машины. В Ольгинском муниципальном округе продолжаются работы по расчистке дороги в сторону Фурманово и от Николаевки в сторону Щербаковского перевала. Там ситуация сложная: проезда нет по дороге Находка – Лазо – Ольга – Кавалерово с 220 по 270 километр. Отрезаны населенные пункты Фурманово, Моряк-Рыболов, Лиственная, подъезд к краевой больнице Евгеньевская. В Кавалеровском округе нет проезда на дороге Находка – Лазо – Ольга – Кавалерово на 379-м километре, перевал Базовый. Нет проезда на трассе Осиновка – Рудная Пристань с 309 по 343 километр. Идет очистка дороги. В Партизанском муниципальном районе есть ограничения для большегрузов и автобусов на Американском перевале. В Михайловском муниципальном районе ограничено движение на участке дороги Штыково – Ивановка – Реттиховка с 53 по 74 километр. Здесь выпало около одного метра осадков. В Чугуевском муниципальном округе ограничено движение по перевалам для большегрузов и автобусов. В Хасанском муниципальном округе проезд затруднен для легковых автомобилей на 2 километре дороге Раздольное – Хасан – Посьет, с 18 по 20 километр Краскино – Госграница и Раздольное – Хасан с 190 по 200 километр. В Яковлевском муниципальном районе ограничено движение для большегрузов и автобусов по перевалам. Как сообщает АО "Экспресс Приморья", из-за аномальных осадков пригородные поезда ходят с отставанием от графика от 5 минут до 1 часа.

https://ria.ru/20221222/snegopad-1840585252.html

https://ria.ru/20221223/aviareysy-1840708557.html

https://ria.ru/20221223/ldiny-1840708094.html

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происшествия, жкх, находка, владивосток, приморский край