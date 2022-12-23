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Пригожин ответил на заявления США об оружии из КНДР - РИА Новости, 23.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221223/prigozhin-1840711151.html
Пригожин ответил на заявления США об оружии из КНДР
Пригожин ответил на заявления США об оружии из КНДР - РИА Новости, 23.12.2022
Пригожин ответил на заявления США об оружии из КНДР
Бизнесмен и основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин назвал сплетнями и домыслами заявления представителя Белого дома Джона Кирби о поставках оружия из КНДР... РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T04:39
2022-12-23T05:27
специальная военная операция на украине
технологии
евгений пригожин
джон кирби
мария захарова
россия
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Бизнесмен и основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин назвал сплетнями и домыслами заявления представителя Белого дома Джона Кирби о поставках оружия из КНДР для "Вагнера". Ранее Кирби заявил, что КНДР в ноябре якобы поставила России ракеты специально для их использования группой "Вагнер". "К сожалению, господин Кирби делает достаточно много заявлений, основанных на домыслах. Всем известно, что Северная Корея уже давно не поставляет никаких вооружений в Российскую Федерацию. И таких попыток даже не делалось. Поэтому поставки оружия из КНДР - не что иное, как сплетни и домыслы", - говорится в комментарии Пригожина, который опубликован в социальной сети "ВКонтакте" на странице принадлежащей ему компании "Конкорд". Также он отметил, что "Вагнер" покупает "достаточное количество американского вооружения". По его словам, в скором времени юристы могут начать процесс снятия санкций США на поставку оружия для группы "Вагнер". "Мы считаем данные ограничения абсолютно несправедливыми, в связи с тем, что ЧВК "Вагнер" при покупке американского вооружения ни разу не нарушила международные торговые правила", - добавил Пригожин. В сентябре в минобороны Северной Кореи опровергали сообщения о поставке артиллерийских снарядов России для использования на Украине. Минобороны КНДР отмечало, что Пхеньян не поставлял и не планирует поставлять России оружие или боеприпасы. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявления о якобы тайных поставках КНДР боеприпасов России для использования на Украине, называла такие данные фейками. Группа "Вагнер" была добавлена в черный список минторга США в 2017 году. В среду администрация США ужесточила меры экспортного контроля в ее отношении, обозначив группу "Вагнер" в качестве "конечного военного пользователя", сделав невозможными поставки целого ряда товаров.
https://ria.ru/20221222/vagner-1840397093.html
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технологии, евгений пригожин, джон кирби, мария захарова, россия, сша, украина
Специальная военная операция на Украине, Технологии, Евгений Пригожин, Джон Кирби, Мария Захарова, Россия, США, Украина
04:39 23.12.2022 (обновлено: 05:27 23.12.2022)
 
Пригожин ответил на заявления США об оружии из КНДР

Пригожин опроверг заявления США о поставках оружия из КНДР для группы "Вагнер"

© AP Photo / Alexander ZemlianichenkoЕвгений Пригожин
Евгений Пригожин - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
Евгений Пригожин. Архивное фото
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Бизнесмен и основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин назвал сплетнями и домыслами заявления представителя Белого дома Джона Кирби о поставках оружия из КНДР для "Вагнера".
Ранее Кирби заявил, что КНДР в ноябре якобы поставила России ракеты специально для их использования группой "Вагнер".
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"К сожалению, господин Кирби делает достаточно много заявлений, основанных на домыслах. Всем известно, что Северная Корея уже давно не поставляет никаких вооружений в Российскую Федерацию. И таких попыток даже не делалось. Поэтому поставки оружия из КНДР - не что иное, как сплетни и домыслы", - говорится в комментарии Пригожина, который опубликован в социальной сети "ВКонтакте" на странице принадлежащей ему компании "Конкорд".
Также он отметил, что "Вагнер" покупает "достаточное количество американского вооружения". По его словам, в скором времени юристы могут начать процесс снятия санкций США на поставку оружия для группы "Вагнер".
"Мы считаем данные ограничения абсолютно несправедливыми, в связи с тем, что ЧВК "Вагнер" при покупке американского вооружения ни разу не нарушила международные торговые правила", - добавил Пригожин.
В сентябре в минобороны Северной Кореи опровергали сообщения о поставке артиллерийских снарядов России для использования на Украине. Минобороны КНДР отмечало, что Пхеньян не поставлял и не планирует поставлять России оружие или боеприпасы. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявления о якобы тайных поставках КНДР боеприпасов России для использования на Украине, называла такие данные фейками.
Группа "Вагнер" была добавлена в черный список минторга США в 2017 году. В среду администрация США ужесточила меры экспортного контроля в ее отношении, обозначив группу "Вагнер" в качестве "конечного военного пользователя", сделав невозможными поставки целого ряда товаров.
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Специальная военная операция на УкраинеТехнологииЕвгений ПригожинДжон КирбиМария ЗахароваРоссияСШАУкраина
 
 
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