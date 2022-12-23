https://ria.ru/20221223/prigovor-1840797068.html

Суд 28 декабря огласит приговор обвиняемому в убийстве девочек в Рыбинске

Суд 28 декабря огласит приговор обвиняемому в убийстве девочек в Рыбинске - РИА Новости, 23.12.2022

Суд 28 декабря огласит приговор обвиняемому в убийстве девочек в Рыбинске

Ярославский областной суд 28 декабря огласит приговор обвиняемому в резонансном убийстве двух дочерей своей подруги жителю Рыбинска Виталию Молчанову, сообщили... РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T12:41

2022-12-23T12:41

2022-12-23T12:47

рыбинск

ярославский областной суд

следственный комитет россии (ск рф)

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происшествия

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ЯРОСЛАВЛЬ, 23 дек – РИА Новости. Ярославский областной суд 28 декабря огласит приговор обвиняемому в резонансном убийстве двух дочерей своей подруги жителю Рыбинска Виталию Молчанову, сообщили журналистам в пресс-службе суда. Ранее сообщалось, что сторона гособвинения запросила для Виталия Молчанова пожизненное лишение свободы. В пятницу в Ярославском областном суде обвиняемый выступил с последним словом, в котором просил не приговаривать его к высшей мере наказания. Молчанов заявил, что не опасен для общества, что преступления совершены вследствие наличия у него психического расстройства, а не умысла. "Суд удалился в совещательную комнату для постановления приговора. Оглашение приговора назначено на 28 декабря 2022 года в 10:30", - сообщили в пресс-службе Ярославского облсуда. Молчанова судят за покушение на изнасилование и насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста, а также за убийство двух малолетних лиц, с особой жестокостью, сопряженное с насильственными действиями сексуального характера. При этом сообщалось, что прекращено уголовное дело о надругательстве над телами девочек в связи с истечением срока давности уголовного преследования. Все заседания проходят в закрытом режиме. Прокурор заявлял журналистам, что в суде Молчанов признал вину в полном объеме. В Рыбинске в сентябре 2020 года были убиты сестры 8 и 13 лет, их тела мать обнаружила, вернувшись с работы. Обвиняемый – ее сожитель Виталий Молчанов, к которому она с детьми переехала за полтора месяца до трагедии из Омской области после знакомства в интернете. Мужчина в 2019 году освободился из мест лишения свободы после отбытия наказания за совершение особо тяжких преступлений, в том числе убийства. По данным СК РФ, оставшись дома наедине с детьми, Молчанов совершил покушение на изнасилование одной из малолетних девочек и насильственные действия сексуального характера в отношении второй. Затем он убил их и совершил надругательство над телами погибших. Полиция задержала Молчанова спустя несколько дней в Рыбинске, он прятался в зарослях травы рядом с дачами и гаражами. Молчанова начали судить как невменяемого, но с третьей экспертизы он все-таки был признан человеком, который на момент совершения преступления осознавал свои действия.

https://ria.ru/20221215/sud-1838999614.html

https://ria.ru/20221213/sud-1838331806.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

рыбинск, ярославский областной суд, следственный комитет россии (ск рф), россия, происшествия