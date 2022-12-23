Рейтинг@Mail.ru
Суд 28 декабря огласит приговор обвиняемому в убийстве девочек в Рыбинске - РИА Новости, 23.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221223/prigovor-1840797068.html
Суд 28 декабря огласит приговор обвиняемому в убийстве девочек в Рыбинске
Суд 28 декабря огласит приговор обвиняемому в убийстве девочек в Рыбинске - РИА Новости, 23.12.2022
Суд 28 декабря огласит приговор обвиняемому в убийстве девочек в Рыбинске
Ярославский областной суд 28 декабря огласит приговор обвиняемому в резонансном убийстве двух дочерей своей подруги жителю Рыбинска Виталию Молчанову, сообщили... РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T12:41
2022-12-23T12:47
рыбинск
ярославский областной суд
следственный комитет россии (ск рф)
россия
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/12/1577459051_0:2:936:528_1920x0_80_0_0_013c6ffb84e3aed2b52098ffaf27b92d.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 23 дек – РИА Новости. Ярославский областной суд 28 декабря огласит приговор обвиняемому в резонансном убийстве двух дочерей своей подруги жителю Рыбинска Виталию Молчанову, сообщили журналистам в пресс-службе суда. Ранее сообщалось, что сторона гособвинения запросила для Виталия Молчанова пожизненное лишение свободы. В пятницу в Ярославском областном суде обвиняемый выступил с последним словом, в котором просил не приговаривать его к высшей мере наказания. Молчанов заявил, что не опасен для общества, что преступления совершены вследствие наличия у него психического расстройства, а не умысла. "Суд удалился в совещательную комнату для постановления приговора. Оглашение приговора назначено на 28 декабря 2022 года в 10:30", - сообщили в пресс-службе Ярославского облсуда. Молчанова судят за покушение на изнасилование и насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста, а также за убийство двух малолетних лиц, с особой жестокостью, сопряженное с насильственными действиями сексуального характера. При этом сообщалось, что прекращено уголовное дело о надругательстве над телами девочек в связи с истечением срока давности уголовного преследования. Все заседания проходят в закрытом режиме. Прокурор заявлял журналистам, что в суде Молчанов признал вину в полном объеме. В Рыбинске в сентябре 2020 года были убиты сестры 8 и 13 лет, их тела мать обнаружила, вернувшись с работы. Обвиняемый – ее сожитель Виталий Молчанов, к которому она с детьми переехала за полтора месяца до трагедии из Омской области после знакомства в интернете. Мужчина в 2019 году освободился из мест лишения свободы после отбытия наказания за совершение особо тяжких преступлений, в том числе убийства. По данным СК РФ, оставшись дома наедине с детьми, Молчанов совершил покушение на изнасилование одной из малолетних девочек и насильственные действия сексуального характера в отношении второй. Затем он убил их и совершил надругательство над телами погибших. Полиция задержала Молчанова спустя несколько дней в Рыбинске, он прятался в зарослях травы рядом с дачами и гаражами. Молчанова начали судить как невменяемого, но с третьей экспертизы он все-таки был признан человеком, который на момент совершения преступления осознавал свои действия.
https://ria.ru/20221215/sud-1838999614.html
https://ria.ru/20221213/sud-1838331806.html
https://ria.ru/20221213/kipr-1838209614.html
рыбинск
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/12/1577459051_46:0:861:611_1920x0_80_0_0_0890e670ff73ecdf91cd140c01e95a50.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
рыбинск, ярославский областной суд, следственный комитет россии (ск рф), россия, происшествия
Рыбинск, Ярославский областной суд, Следственный комитет России (СК РФ), Россия, Происшествия
12:41 23.12.2022 (обновлено: 12:47 23.12.2022)
 
Суд 28 декабря огласит приговор обвиняемому в убийстве девочек в Рыбинске

Суд 28 декабря огласит приговор обвиняемому в резонансном убийстве двух девочек в Рыбинске

© РИА Новости / СК РФ / Перейти в медиабанкПодозреваемый в убийстве двух девочек в Рыбинске Виталий Молчанов
Подозреваемый в убийстве двух девочек в Рыбинске Виталий Молчанов - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
© РИА Новости / СК РФ
Перейти в медиабанк
Подозреваемый в убийстве двух девочек в Рыбинске Виталий Молчанов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 23 дек – РИА Новости. Ярославский областной суд 28 декабря огласит приговор обвиняемому в резонансном убийстве двух дочерей своей подруги жителю Рыбинска Виталию Молчанову, сообщили журналистам в пресс-службе суда.
Ранее сообщалось, что сторона гособвинения запросила для Виталия Молчанова пожизненное лишение свободы. В пятницу в Ярославском областном суде обвиняемый выступил с последним словом, в котором просил не приговаривать его к высшей мере наказания. Молчанов заявил, что не опасен для общества, что преступления совершены вследствие наличия у него психического расстройства, а не умысла.
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
15 декабря, 19:35
В Туле шестерых членов ОПГ приговорили к лишению свободы
"Суд удалился в совещательную комнату для постановления приговора. Оглашение приговора назначено на 28 декабря 2022 года в 10:30", - сообщили в пресс-службе Ярославского облсуда.
Молчанова судят за покушение на изнасилование и насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста, а также за убийство двух малолетних лиц, с особой жестокостью, сопряженное с насильственными действиями сексуального характера. При этом сообщалось, что прекращено уголовное дело о надругательстве над телами девочек в связи с истечением срока давности уголовного преследования. Все заседания проходят в закрытом режиме. Прокурор заявлял журналистам, что в суде Молчанов признал вину в полном объеме.
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
13 декабря, 14:19
Жителя Алтая приговорили к 19 годам колонии за убийство учительницы
В Рыбинске в сентябре 2020 года были убиты сестры 8 и 13 лет, их тела мать обнаружила, вернувшись с работы. Обвиняемый – ее сожитель Виталий Молчанов, к которому она с детьми переехала за полтора месяца до трагедии из Омской области после знакомства в интернете. Мужчина в 2019 году освободился из мест лишения свободы после отбытия наказания за совершение особо тяжких преступлений, в том числе убийства.
По данным СК РФ, оставшись дома наедине с детьми, Молчанов совершил покушение на изнасилование одной из малолетних девочек и насильственные действия сексуального характера в отношении второй. Затем он убил их и совершил надругательство над телами погибших.
Полиция задержала Молчанова спустя несколько дней в Рыбинске, он прятался в зарослях травы рядом с дачами и гаражами.
Молчанова начали судить как невменяемого, но с третьей экспертизы он все-таки был признан человеком, который на момент совершения преступления осознавал свои действия.
Молоток в зале судебных заседаний
13 декабря, 00:45
Суд Кипра приговорил убийцу двух россиянок к 25 годам тюрьмы
 
РыбинскЯрославский областной судСледственный комитет России (СК РФ)РоссияПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала