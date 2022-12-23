https://ria.ru/20221223/prigovor-1840797068.html
Суд 28 декабря огласит приговор обвиняемому в убийстве девочек в Рыбинске
Суд 28 декабря огласит приговор обвиняемому в убийстве девочек в Рыбинске - РИА Новости, 23.12.2022
Суд 28 декабря огласит приговор обвиняемому в убийстве девочек в Рыбинске
Ярославский областной суд 28 декабря огласит приговор обвиняемому в резонансном убийстве двух дочерей своей подруги жителю Рыбинска Виталию Молчанову, сообщили... РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T12:41
2022-12-23T12:41
2022-12-23T12:47
рыбинск
ярославский областной суд
следственный комитет россии (ск рф)
россия
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/12/1577459051_0:2:936:528_1920x0_80_0_0_013c6ffb84e3aed2b52098ffaf27b92d.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 23 дек – РИА Новости. Ярославский областной суд 28 декабря огласит приговор обвиняемому в резонансном убийстве двух дочерей своей подруги жителю Рыбинска Виталию Молчанову, сообщили журналистам в пресс-службе суда. Ранее сообщалось, что сторона гособвинения запросила для Виталия Молчанова пожизненное лишение свободы. В пятницу в Ярославском областном суде обвиняемый выступил с последним словом, в котором просил не приговаривать его к высшей мере наказания. Молчанов заявил, что не опасен для общества, что преступления совершены вследствие наличия у него психического расстройства, а не умысла. "Суд удалился в совещательную комнату для постановления приговора. Оглашение приговора назначено на 28 декабря 2022 года в 10:30", - сообщили в пресс-службе Ярославского облсуда. Молчанова судят за покушение на изнасилование и насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста, а также за убийство двух малолетних лиц, с особой жестокостью, сопряженное с насильственными действиями сексуального характера. При этом сообщалось, что прекращено уголовное дело о надругательстве над телами девочек в связи с истечением срока давности уголовного преследования. Все заседания проходят в закрытом режиме. Прокурор заявлял журналистам, что в суде Молчанов признал вину в полном объеме. В Рыбинске в сентябре 2020 года были убиты сестры 8 и 13 лет, их тела мать обнаружила, вернувшись с работы. Обвиняемый – ее сожитель Виталий Молчанов, к которому она с детьми переехала за полтора месяца до трагедии из Омской области после знакомства в интернете. Мужчина в 2019 году освободился из мест лишения свободы после отбытия наказания за совершение особо тяжких преступлений, в том числе убийства. По данным СК РФ, оставшись дома наедине с детьми, Молчанов совершил покушение на изнасилование одной из малолетних девочек и насильственные действия сексуального характера в отношении второй. Затем он убил их и совершил надругательство над телами погибших. Полиция задержала Молчанова спустя несколько дней в Рыбинске, он прятался в зарослях травы рядом с дачами и гаражами. Молчанова начали судить как невменяемого, но с третьей экспертизы он все-таки был признан человеком, который на момент совершения преступления осознавал свои действия.
https://ria.ru/20221215/sud-1838999614.html
https://ria.ru/20221213/sud-1838331806.html
https://ria.ru/20221213/kipr-1838209614.html
рыбинск
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/12/1577459051_46:0:861:611_1920x0_80_0_0_0890e670ff73ecdf91cd140c01e95a50.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рыбинск, ярославский областной суд, следственный комитет россии (ск рф), россия, происшествия
Рыбинск, Ярославский областной суд, Следственный комитет России (СК РФ), Россия, Происшествия
12:41 23.12.2022 (обновлено: 12:47 23.12.2022)
Суд 28 декабря огласит приговор обвиняемому в убийстве девочек в Рыбинске
Суд 28 декабря огласит приговор обвиняемому в резонансном убийстве двух девочек в Рыбинске
ЯРОСЛАВЛЬ, 23 дек – РИА Новости. Ярославский областной суд 28 декабря огласит приговор обвиняемому в резонансном убийстве двух дочерей своей подруги жителю Рыбинска Виталию Молчанову, сообщили журналистам в пресс-службе суда.
Ранее сообщалось, что сторона гособвинения запросила для Виталия Молчанова пожизненное лишение свободы. В пятницу в Ярославском областном суде обвиняемый выступил с последним словом, в котором просил не приговаривать его к высшей мере наказания. Молчанов заявил, что не опасен для общества, что преступления совершены вследствие наличия у него психического расстройства, а не умысла.
"Суд удалился в совещательную комнату для постановления приговора. Оглашение приговора назначено на 28 декабря 2022 года в 10:30", - сообщили в пресс-службе Ярославского облсуда.
Молчанова судят за покушение на изнасилование и насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста, а также за убийство двух малолетних лиц, с особой жестокостью, сопряженное с насильственными действиями сексуального характера. При этом сообщалось, что прекращено уголовное дело о надругательстве над телами девочек в связи с истечением срока давности уголовного преследования. Все заседания проходят в закрытом режиме. Прокурор заявлял журналистам, что в суде Молчанов признал вину в полном объеме.
В Рыбинске в сентябре 2020 года были убиты сестры 8 и 13 лет, их тела мать обнаружила, вернувшись с работы. Обвиняемый – ее сожитель Виталий Молчанов, к которому она с детьми переехала за полтора месяца до трагедии из Омской области
после знакомства в интернете. Мужчина в 2019 году освободился из мест лишения свободы после отбытия наказания за совершение особо тяжких преступлений, в том числе убийства.
По данным СК РФ
, оставшись дома наедине с детьми, Молчанов совершил покушение на изнасилование одной из малолетних девочек и насильственные действия сексуального характера в отношении второй. Затем он убил их и совершил надругательство над телами погибших.
Полиция задержала Молчанова спустя несколько дней в Рыбинске, он прятался в зарослях травы рядом с дачами и гаражами.
Молчанова начали судить как невменяемого, но с третьей экспертизы он все-таки был признан человеком, который на момент совершения преступления осознавал свои действия.