https://ria.ru/20221223/premiya-1840711715.html

Опрос показал, как россияне намерены распорядиться новогодней премией

Опрос показал, как россияне намерены распорядиться новогодней премией - РИА Новости, 23.12.2022

Опрос показал, как россияне намерены распорядиться новогодней премией

Каждый седьмой россиянин, ожидающий получения новогодней премии, намерен направить ее на накопления - это самый популярный вариант, также в топе - траты на... РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T05:04

2022-12-23T05:04

2022-12-23T05:04

общество

новый год

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Каждый седьмой россиянин, ожидающий получения новогодней премии, намерен направить ее на накопления - это самый популярный вариант, также в топе - траты на семью и подарки, говорится в исследовании сервиса SuperJob, результаты которого есть у РИА Новости. "Премии по итогам года ожидают трое из десяти трудоустроенных россиян. Каждый седьмой из них (14%) в этом году намерен отложить тринадцатую зарплату. Еще 13% потратят премию на семью, 12% - на подарки", - выяснили специалисты, опросив 1600 респондентов. В то же время каждый десятый (10%) планирует раздать долги и закрыть кредиты, каждый одиннадцатый (9%) - отправиться в путешествие. Купить на годовой бонус что-нибудь для себя собираются 7% россиян, израсходовать его на текущие нужды - 6%. По 4% опрошенных потратят тринадцатую зарплату на ремонт и на образование, 3% - на вкусности к новогоднему столу, по 2% - на лечение и покупку бытовой техники, а 1% - на гаджеты. Еще у 7% на годовую премию другие планы: в их числе благотворительность, покупка машины, спортинвентаря, оплата хобби и прочее. Тех, кто собирается отложить годовой бонус, втрое больше среди мужчин, чем среди женщин. Кроме того, представители сильного пола чаще планируют потратить премию на выплату кредитов, ремонт и вкусную еду. Предновогодние расходы на себя, на семью, подарки, путешествия, образование и текущие нужды более характерны для женщин. По сравнению с прошлым годом снизилось число респондентов, которые с помощью годовой премии собираются раздать долги: по данным сервиса, россияне стали реже брать взаймы и одалживать деньги. Кроме того, тринадцатую зарплату стали реже тратить на отпуск и ремонт. А вот тех, кто намерен копить деньги, стало чуть больше. Увеличилось и число россиян, планирующих потратить премию на семью и на себя.

https://ria.ru/20221222/zarplata-1840399871.html

https://ria.ru/20221223/issledovanie-1840709329.html

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2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, новый год