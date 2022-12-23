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Опрос показал, как россияне намерены распорядиться новогодней премией - РИА Новости, 23.12.2022
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Опрос показал, как россияне намерены распорядиться новогодней премией
Опрос показал, как россияне намерены распорядиться новогодней премией - РИА Новости, 23.12.2022
Опрос показал, как россияне намерены распорядиться новогодней премией
Каждый седьмой россиянин, ожидающий получения новогодней премии, намерен направить ее на накопления - это самый популярный вариант, также в топе - траты на... РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T05:04
2022-12-23T05:04
общество
новый год
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Каждый седьмой россиянин, ожидающий получения новогодней премии, намерен направить ее на накопления - это самый популярный вариант, также в топе - траты на семью и подарки, говорится в исследовании сервиса SuperJob, результаты которого есть у РИА Новости. "Премии по итогам года ожидают трое из десяти трудоустроенных россиян. Каждый седьмой из них (14%) в этом году намерен отложить тринадцатую зарплату. Еще 13% потратят премию на семью, 12% - на подарки", - выяснили специалисты, опросив 1600 респондентов. В то же время каждый десятый (10%) планирует раздать долги и закрыть кредиты, каждый одиннадцатый (9%) - отправиться в путешествие. Купить на годовой бонус что-нибудь для себя собираются 7% россиян, израсходовать его на текущие нужды - 6%. По 4% опрошенных потратят тринадцатую зарплату на ремонт и на образование, 3% - на вкусности к новогоднему столу, по 2% - на лечение и покупку бытовой техники, а 1% - на гаджеты. Еще у 7% на годовую премию другие планы: в их числе благотворительность, покупка машины, спортинвентаря, оплата хобби и прочее. Тех, кто собирается отложить годовой бонус, втрое больше среди мужчин, чем среди женщин. Кроме того, представители сильного пола чаще планируют потратить премию на выплату кредитов, ремонт и вкусную еду. Предновогодние расходы на себя, на семью, подарки, путешествия, образование и текущие нужды более характерны для женщин. По сравнению с прошлым годом снизилось число респондентов, которые с помощью годовой премии собираются раздать долги: по данным сервиса, россияне стали реже брать взаймы и одалживать деньги. Кроме того, тринадцатую зарплату стали реже тратить на отпуск и ремонт. А вот тех, кто намерен копить деньги, стало чуть больше. Увеличилось и число россиян, планирующих потратить премию на семью и на себя.
https://ria.ru/20221222/zarplata-1840399871.html
https://ria.ru/20221223/issledovanie-1840709329.html
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общество, новый год
Общество, Новый год
05:04 23.12.2022
 
Опрос показал, как россияне намерены распорядиться новогодней премией

SuperJob: каждый седьмой россиянин намерен отложить новогоднюю премию в кубышку

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкБанкомат
Банкомат - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Каждый седьмой россиянин, ожидающий получения новогодней премии, намерен направить ее на накопления - это самый популярный вариант, также в топе - траты на семью и подарки, говорится в исследовании сервиса SuperJob, результаты которого есть у РИА Новости.
"Премии по итогам года ожидают трое из десяти трудоустроенных россиян. Каждый седьмой из них (14%) в этом году намерен отложить тринадцатую зарплату. Еще 13% потратят премию на семью, 12% - на подарки", - выяснили специалисты, опросив 1600 респондентов.
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В то же время каждый десятый (10%) планирует раздать долги и закрыть кредиты, каждый одиннадцатый (9%) - отправиться в путешествие. Купить на годовой бонус что-нибудь для себя собираются 7% россиян, израсходовать его на текущие нужды - 6%.
По 4% опрошенных потратят тринадцатую зарплату на ремонт и на образование, 3% - на вкусности к новогоднему столу, по 2% - на лечение и покупку бытовой техники, а 1% - на гаджеты. Еще у 7% на годовую премию другие планы: в их числе благотворительность, покупка машины, спортинвентаря, оплата хобби и прочее.
Тех, кто собирается отложить годовой бонус, втрое больше среди мужчин, чем среди женщин. Кроме того, представители сильного пола чаще планируют потратить премию на выплату кредитов, ремонт и вкусную еду. Предновогодние расходы на себя, на семью, подарки, путешествия, образование и текущие нужды более характерны для женщин.
По сравнению с прошлым годом снизилось число респондентов, которые с помощью годовой премии собираются раздать долги: по данным сервиса, россияне стали реже брать взаймы и одалживать деньги. Кроме того, тринадцатую зарплату стали реже тратить на отпуск и ремонт. А вот тех, кто намерен копить деньги, стало чуть больше. Увеличилось и число россиян, планирующих потратить премию на семью и на себя.
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