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Медведев назвал дурацким решение Евросоюза о потолке цен на газ - РИА Новости, 23.12.2022
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Медведев назвал дурацким решение Евросоюза о потолке цен на газ
Медведев назвал дурацким решение Евросоюза о потолке цен на газ - РИА Новости, 23.12.2022
Медведев назвал дурацким решение Евросоюза о потолке цен на газ
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал решение Запада по потолку цен на газ дурацким, причем по двум причинам. РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T10:26
2022-12-23T11:38
экономика
россия
дмитрий медведев
цены на нефть
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал решение Запада по потолку цен на газ дурацким, причем по двум причинам."Во-первых, как и в случае с нефтью, оно продиктовано не экономической логикой, а зоологической ненавистью к России исходя из маниакального тезиса "во всем виноваты русские", — написал он в Telegram-канале.По словам Медведева, это сугубо волюнтаристская нерыночная мера.Во-вторых, добавил он, решение принято по принципу "сделаем хоть что-то" — так как Евросоюз бессилен повлиять на ситуацию. Именно поэтому, подчеркнул зампред Совбеза, лимит установлен на уровне в 180 евро за мегаватт-час (около двух тысяч долларов за тысячу кубометров), хотя еще два года назад таких цен никто из участников рынка не мог даже и представить. Это означает, что цены на газ останутся весьма высокими для европейских потребителей, пояснил Медведев.На этой неделе министры энергетики стран Евросоюза договорились о создании механизма коррекции рынка газа. Он будет запускаться, если цена месячного фьючерса по TTF будет выше 180 евро за мегаватт-час в течение трех дней. Применять механизм планируется с февраля на всех виртуальных площадках торговли газом в ЕС. Но на внебиржевые сделки он не распространяется.По словам Владимира Путина, попытка административного регулирования цен ни к чему хорошему не приведет ни в газовой сфере, ни в нефтяной. И если это нарушит контракты "Газпрома" с контрагентами, то Россия оставляет за собой право на ответ, отметил президент.
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экономика, россия, дмитрий медведев, цены на нефть, санкции в отношении россии
Экономика, Россия, Дмитрий Медведев, Цены на нефть, Санкции в отношении России
10:26 23.12.2022 (обновлено: 11:38 23.12.2022)
 
Медведев назвал дурацким решение Евросоюза о потолке цен на газ

Медведев объяснил введение потолка цен на газ бессилием ЕС повлиять на ситуацию

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в медиабанкЗампред Совбеза России Дмитрий Медведев проводит заседание межведомственной комиссии СБ по обеспечению национальных интересов Российской Федерации в Арктике
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев проводит заседание межведомственной комиссии СБ по обеспечению национальных интересов Российской Федерации в Арктике - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал решение Запада по потолку цен на газ дурацким, причем по двум причинам.
"Во-первых, как и в случае с нефтью, оно продиктовано не экономической логикой, а зоологической ненавистью к России исходя из маниакального тезиса "во всем виноваты русские", — написал он в Telegram-канале.
Газовый хаб - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
19 декабря, 20:01
В Кремле прокомментировали попытки ЕС установить потолок цен на газ
По словам Медведева, это сугубо волюнтаристская нерыночная мера.
Во-вторых, добавил он, решение принято по принципу "сделаем хоть что-то" — так как Евросоюз бессилен повлиять на ситуацию. Именно поэтому, подчеркнул зампред Совбеза, лимит установлен на уровне в 180 евро за мегаватт-час (около двух тысяч долларов за тысячу кубометров), хотя еще два года назад таких цен никто из участников рынка не мог даже и представить. Это означает, что цены на газ останутся весьма высокими для европейских потребителей, пояснил Медведев.
"Вывод: дебильная русофобия, а с ней и обнищание рядовых европейцев нарастают. Merry Christmas!" — заключил он.
На этой неделе министры энергетики стран Евросоюза договорились о создании механизма коррекции рынка газа. Он будет запускаться, если цена месячного фьючерса по TTF будет выше 180 евро за мегаватт-час в течение трех дней. Применять механизм планируется с февраля на всех виртуальных площадках торговли газом в ЕС. Но на внебиржевые сделки он не распространяется.
По словам Владимира Путина, попытка административного регулирования цен ни к чему хорошему не приведет ни в газовой сфере, ни в нефтяной. И если это нарушит контракты "Газпрома" с контрагентами, то Россия оставляет за собой право на ответ, отметил президент.
ЕС, газ - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
20 декабря, 16:32Сказано в эфире
Накрылись. Евросоюз согласовал потолок цен на газ
 
ЭкономикаРоссияДмитрий МедведевЦены на нефтьСанкции в отношении России
 
 
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