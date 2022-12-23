https://ria.ru/20221223/potolok-1840748371.html

Медведев назвал дурацким решение Евросоюза о потолке цен на газ

Медведев назвал дурацким решение Евросоюза о потолке цен на газ - РИА Новости, 23.12.2022

Медведев назвал дурацким решение Евросоюза о потолке цен на газ

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал решение Запада по потолку цен на газ дурацким, причем по двум причинам. РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T10:26

2022-12-23T10:26

2022-12-23T11:38

экономика

россия

дмитрий медведев

цены на нефть

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал решение Запада по потолку цен на газ дурацким, причем по двум причинам."Во-первых, как и в случае с нефтью, оно продиктовано не экономической логикой, а зоологической ненавистью к России исходя из маниакального тезиса "во всем виноваты русские", — написал он в Telegram-канале.По словам Медведева, это сугубо волюнтаристская нерыночная мера.Во-вторых, добавил он, решение принято по принципу "сделаем хоть что-то" — так как Евросоюз бессилен повлиять на ситуацию. Именно поэтому, подчеркнул зампред Совбеза, лимит установлен на уровне в 180 евро за мегаватт-час (около двух тысяч долларов за тысячу кубометров), хотя еще два года назад таких цен никто из участников рынка не мог даже и представить. Это означает, что цены на газ останутся весьма высокими для европейских потребителей, пояснил Медведев.На этой неделе министры энергетики стран Евросоюза договорились о создании механизма коррекции рынка газа. Он будет запускаться, если цена месячного фьючерса по TTF будет выше 180 евро за мегаватт-час в течение трех дней. Применять механизм планируется с февраля на всех виртуальных площадках торговли газом в ЕС. Но на внебиржевые сделки он не распространяется.По словам Владимира Путина, попытка административного регулирования цен ни к чему хорошему не приведет ни в газовой сфере, ни в нефтяной. И если это нарушит контракты "Газпрома" с контрагентами, то Россия оставляет за собой право на ответ, отметил президент.

https://ria.ru/20221219/limit-1839839679.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, россия, дмитрий медведев, цены на нефть, санкции в отношении россии