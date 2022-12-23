https://ria.ru/20221223/poteri-1840746284.html
ВСУ за сутки потеряли в ЛНР до 35 человек, танк и три БТР
ВСУ за сутки потеряли в ЛНР до 35 человек, танк и три БТР - РИА Новости, 23.12.2022
ВСУ за сутки потеряли в ЛНР до 35 человек, танк и три БТР
Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 35 человек, танк, три бронетранспортера, две артиллерийские установки, 12 единиц специальной автомобильной... РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T10:22
2022-12-23T10:22
2022-12-23T10:22
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
народная милиция лнр
вооруженные силы украины
украина
россия
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ЛУГАНСК, 23 дек - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 35 человек, танк, три бронетранспортера, две артиллерийские установки, 12 единиц специальной автомобильной техники, сообщила Народная милиция ЛНР. "За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено: до 35 человек личного состава, танк, три бронетранспортера, две артиллерийские установки, 12 единиц специальной автомобильной техники", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале. Накануне Народная милиция сообщала, что украинские войска за сутки потеряли до 50 человек, пять бронетранспортеров, четыре артиллерийские установки, 18 единиц специальной автомобильной техники.
https://ria.ru/20221222/spetsoperatsiya-1840697627.html
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луганская народная республика, народная милиция лнр, вооруженные силы украины, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Народная милиция ЛНР, Вооруженные силы Украины, Украина, Россия
ВСУ за сутки потеряли в ЛНР до 35 человек, танк и три БТР
Народная милиция ЛНР: украинские войска за сутки потеряли до 35 человек, танк и три БТР