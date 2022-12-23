https://ria.ru/20221223/pomosch-1840988524.html
Волонтеры ОНФ привезли бойцам из Иркутской области подарки к Новому году
Волонтеры ОНФ привезли бойцам из Иркутской области подарки к Новому году - РИА Новости, 23.12.2022
Волонтеры ОНФ привезли бойцам из Иркутской области подарки к Новому году
Волонтеры Общероссийского народного фронта в рамках проекта "Все для Победы" и заместитель председателя правительства Иркутской области Сергей Довгалюк... РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T22:16
2022-12-23T22:16
2022-12-23T22:16
специальная военная операция на украине
общество
иркутская область
луганская народная республика
общероссийский народный фронт
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ЛУГАНСК, 23 дек - РИА Новости. Волонтеры Общероссийского народного фронта в рамках проекта "Все для Победы" и заместитель председателя правительства Иркутской области Сергей Довгалюк доставили военным из Иркутска, выполняющим задачи в зоне спецоперации, гуманитарную помощь, передает корреспондент РИА Новости. "По поручению губернатора Иркутской области Игоря Ивановича Кобзева и при поддержке народной милиции Луганской Народной Республики, а также Народного фронта проекта "Все для Победы" передаем нашим ребятам на передовую подарки к Новому году, посылки от близких родственников, теплые вещи, ну, самое главное, маленький автомобиль, внедорожник, который наверняка им пригодится", - рассказал журналистам Довгалюк. Он уточнил, что также при содействии ОНФ бойцам передали полевую баню и гитару от одного из российских артистов.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, иркутская область, луганская народная республика, общероссийский народный фронт
Специальная военная операция на Украине, Общество, Иркутская область, Луганская Народная Республика, Общероссийский народный фронт
Волонтеры ОНФ привезли бойцам из Иркутской области подарки к Новому году
Волонтеры ОНФ привезли бойцам из Иркутской области подарки к Новому году и посылки
ЛУГАНСК, 23 дек - РИА Новости. Волонтеры Общероссийского народного фронта в рамках проекта "Все для Победы" и заместитель председателя правительства Иркутской области Сергей Довгалюк доставили военным из Иркутска, выполняющим задачи в зоне спецоперации, гуманитарную помощь, передает корреспондент РИА Новости.
"По поручению губернатора Иркутской области Игоря Ивановича Кобзева и при поддержке народной милиции Луганской Народной Республики, а также Народного фронта проекта "Все для Победы" передаем нашим ребятам на передовую подарки к Новому году, посылки от близких родственников, теплые вещи, ну, самое главное, маленький автомобиль, внедорожник, который наверняка им пригодится", - рассказал журналистам Довгалюк.
Он уточнил, что также при содействии ОНФ бойцам передали полевую баню и гитару от одного из российских артистов.