https://ria.ru/20221223/pomosch-1840988524.html

Волонтеры ОНФ привезли бойцам из Иркутской области подарки к Новому году

Волонтеры ОНФ привезли бойцам из Иркутской области подарки к Новому году - РИА Новости, 23.12.2022

Волонтеры ОНФ привезли бойцам из Иркутской области подарки к Новому году

Волонтеры Общероссийского народного фронта в рамках проекта "Все для Победы" и заместитель председателя правительства Иркутской области Сергей Довгалюк... РИА Новости, 23.12.2022

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2022-12-23T22:16

2022-12-23T22:16

специальная военная операция на украине

общество

иркутская область

луганская народная республика

общероссийский народный фронт

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ЛУГАНСК, 23 дек - РИА Новости. Волонтеры Общероссийского народного фронта в рамках проекта "Все для Победы" и заместитель председателя правительства Иркутской области Сергей Довгалюк доставили военным из Иркутска, выполняющим задачи в зоне спецоперации, гуманитарную помощь, передает корреспондент РИА Новости. "По поручению губернатора Иркутской области Игоря Ивановича Кобзева и при поддержке народной милиции Луганской Народной Республики, а также Народного фронта проекта "Все для Победы" передаем нашим ребятам на передовую подарки к Новому году, посылки от близких родственников, теплые вещи, ну, самое главное, маленький автомобиль, внедорожник, который наверняка им пригодится", - рассказал журналистам Довгалюк. Он уточнил, что также при содействии ОНФ бойцам передали полевую баню и гитару от одного из российских артистов.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, иркутская область, луганская народная республика, общероссийский народный фронт