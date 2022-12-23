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Голикова поручила проработать длительную помощь наркозависимым детям
Голикова поручила проработать длительную помощь наркозависимым детям - РИА Новости, 23.12.2022
Голикова поручила проработать длительную помощь наркозависимым детям
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила Минпросвещения подготовить предложения о длительной помощи наркозависимым детям, в том числе сиротам, следует из... РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T19:06
2022-12-23T19:06
2022-12-23T19:06
общество
татьяна голикова
россия
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила Минпросвещения подготовить предложения о длительной помощи наркозависимым детям, в том числе сиротам, следует из протокола заседания Совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере. Согласно документу, Минпросвещения поручено доработать единую методику социально-психологического тестирования обучающихся на употребление наркотических средств и психотропных веществ, представить предложения о подготовки учителей по вопросам профилактики зависимостей среди учеников. "Минпросвещения России при участии Минздрава России проработать и представить в Совет предложения о возможности организации оказания длительной помощи в специализированных центрах наркозависимым детям, в том числе детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и организации в рамках реабилитации образовательного процесса для этих детей", - говорится в документе. Минздрав займется вопросом об организации единого интернет-ресурса по первичной профилактике потребления психоактивных веществ среди молодежи. Также министерство вместе с Минтрудом и НМИЦ психиатрии и наркологии имени Сербского представит предложения о разработке обучающих модулей для социальных работников по работе с наркоманами и алкоголиками.
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, татьяна голикова, россия
Общество, Татьяна Голикова, Россия
Голикова поручила проработать длительную помощь наркозависимым детям
Вице-премьер Голикова поручила Минпросвещения проработать помощь наркозависимым детям
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила Минпросвещения подготовить предложения о длительной помощи наркозависимым детям, в том числе сиротам, следует из протокола заседания Совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере.
Согласно документу, Минпросвещения поручено доработать единую методику социально-психологического тестирования обучающихся на употребление наркотических средств и психотропных веществ, представить предложения о подготовки учителей по вопросам профилактики зависимостей среди учеников.
"Минпросвещения России при участии Минздрава России проработать и представить в Совет предложения о возможности организации оказания длительной помощи в специализированных центрах наркозависимым детям, в том числе детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и организации в рамках реабилитации образовательного процесса для этих детей", - говорится в документе.
Минздрав займется вопросом об организации единого интернет-ресурса по первичной профилактике потребления психоактивных веществ среди молодежи. Также министерство вместе с Минтрудом и НМИЦ психиатрии и наркологии имени Сербского представит предложения о разработке обучающих модулей для социальных работников по работе с наркоманами и алкоголиками.