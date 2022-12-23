https://ria.ru/20221223/polsha-1840709658.html

В Польше рассказали об утрате военного потенциала из-за поддержки Украины

В Польше рассказали об утрате военного потенциала из-за поддержки Украины - РИА Новости, 23.12.2022

В Польше рассказали об утрате военного потенциала из-за поддержки Украины

Варшава передала Киеву больше трети своего военного потенциала, сообщил офицер запаса польской армии Аркадиуш Купс в интервью Super Express. РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T04:10

2022-12-23T04:10

2022-12-23T04:10

вооруженные силы украины

нато

польша

киев

украина

владимир путин

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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Варшава передала Киеву больше трети своего военного потенциала, сообщил офицер запаса польской армии Аркадиуш Купс в интервью Super Express.Купс уточнил, что Польша передала Украине танки, артиллерийские установки и снаряды, а также советские ЗРК С-125 "Нева".Офицер подчеркнул, что некоторые закупки, осуществляемые польским ВПК, вызывают у него опасения, так как, по его мнению, каждая страна должна развивать оборонно-промышленный комплекс в своих интересах.Купс обратил внимание, что российская армия ежедневно запускает около 45 тысяч снарядов калибра 152 мм, а ВСУ — семь тысяч 155-миллиметровых боеприпасов. При этом американский ВПК успевает производить только 15 тысяч снарядов в месяц.На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев поставками оружия на десятки миллиардов долларов. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20221222/istrebiteli-1840683256.html

https://ria.ru/20221222/vstrecha-1840641027.html

польша

киев

украина

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вооруженные силы украины, нато, польша, киев, украина, владимир путин