https://ria.ru/20221223/polety-1840909583.html

В Калужской области частично запретили летать над регионом

В Калужской области частично запретили летать над регионом - РИА Новости, 23.12.2022

В Калужской области частично запретили летать над регионом

В Калужской области запретили полет над регионом воздушным судам, в отношении которых предусмотрен уведомительный порядок использования воздушного пространства, РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T17:00

2022-12-23T17:00

2022-12-23T17:00

калужская область

россия

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ЯРОСЛАВЛЬ, 23 дек – РИА Новости. В Калужской области запретили полет над регионом воздушным судам, в отношении которых предусмотрен уведомительный порядок использования воздушного пространства, за рядом исключений, сообщает правительство региона. Сообщается, что в Калужской области утверждены правила использования воздушного пространства "в целях усиления охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности" на территории региона. Соответствующее постановление подписал губернатор. "Постановление… запрещает на территории Калужской области использование воздушных судов авиации общего назначения, воздушных аппаратов (аэростатов), беспилотных гражданских воздушных судов, в отношении которых предусмотрен уведомительный порядок использования воздушного пространства", - говорится в сообщении. Исключением являются воздушные суда, используемые органами государственной власти и подведомственными им организациями, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами местного самоуправления, организациями, выполняющими государственный оборонный заказ или обеспечивающими контроль и функционирование объектов инфраструктуры, а также иными организациями по договору с органами государственной власти Калужской области. Указанная норма действует до особого распоряжения. "Данный запрет является обязательным для исполнения организациями, индивидуальными предпринимателями и гражданами, зарегистрированными по месту жительства (месту пребывания) и (или) находящихся на территории Калужской области", - информируют власти, отмечая, что несоблюдение запрета является основанием для привлечения к административной или уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством.

https://ria.ru/20221223/aviareysy-1840729586.html

https://ria.ru/20221210/rossiya-1837451501.html

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калужская область, россия