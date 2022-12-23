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В Калужской области частично запретили летать над регионом - РИА Новости, 23.12.2022
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В Калужской области частично запретили летать над регионом
В Калужской области частично запретили летать над регионом - РИА Новости, 23.12.2022
В Калужской области частично запретили летать над регионом
В Калужской области запретили полет над регионом воздушным судам, в отношении которых предусмотрен уведомительный порядок использования воздушного пространства, РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T17:00
2022-12-23T17:00
калужская область
россия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 23 дек – РИА Новости. В Калужской области запретили полет над регионом воздушным судам, в отношении которых предусмотрен уведомительный порядок использования воздушного пространства, за рядом исключений, сообщает правительство региона. Сообщается, что в Калужской области утверждены правила использования воздушного пространства "в целях усиления охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности" на территории региона. Соответствующее постановление подписал губернатор. "Постановление… запрещает на территории Калужской области использование воздушных судов авиации общего назначения, воздушных аппаратов (аэростатов), беспилотных гражданских воздушных судов, в отношении которых предусмотрен уведомительный порядок использования воздушного пространства", - говорится в сообщении. Исключением являются воздушные суда, используемые органами государственной власти и подведомственными им организациями, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами местного самоуправления, организациями, выполняющими государственный оборонный заказ или обеспечивающими контроль и функционирование объектов инфраструктуры, а также иными организациями по договору с органами государственной власти Калужской области. Указанная норма действует до особого распоряжения. "Данный запрет является обязательным для исполнения организациями, индивидуальными предпринимателями и гражданами, зарегистрированными по месту жительства (месту пребывания) и (или) находящихся на территории Калужской области", - информируют власти, отмечая, что несоблюдение запрета является основанием для привлечения к административной или уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством.
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калужская область, россия
Калужская область, Россия
17:00 23.12.2022
 
В Калужской области частично запретили летать над регионом

В Калужской области запретили летать воздушным судам над регионом по уведомлениям

© Фото : ОАККрыло самолета
Крыло самолета - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
© Фото : ОАК
Крыло самолета. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 23 дек – РИА Новости. В Калужской области запретили полет над регионом воздушным судам, в отношении которых предусмотрен уведомительный порядок использования воздушного пространства, за рядом исключений, сообщает правительство региона.
Сообщается, что в Калужской области утверждены правила использования воздушного пространства "в целях усиления охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности" на территории региона. Соответствующее постановление подписал губернатор.
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"Постановление… запрещает на территории Калужской области использование воздушных судов авиации общего назначения, воздушных аппаратов (аэростатов), беспилотных гражданских воздушных судов, в отношении которых предусмотрен уведомительный порядок использования воздушного пространства", - говорится в сообщении.
Исключением являются воздушные суда, используемые органами государственной власти и подведомственными им организациями, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами местного самоуправления, организациями, выполняющими государственный оборонный заказ или обеспечивающими контроль и функционирование объектов инфраструктуры, а также иными организациями по договору с органами государственной власти Калужской области.
Указанная норма действует до особого распоряжения.
"Данный запрет является обязательным для исполнения организациями, индивидуальными предпринимателями и гражданами, зарегистрированными по месту жительства (месту пребывания) и (или) находящихся на территории Калужской области", - информируют власти, отмечая, что несоблюдение запрета является основанием для привлечения к административной или уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством.
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