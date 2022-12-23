https://ria.ru/20221223/peregovory-1840842716.html

Лавров выразил сожаление из-за отказа МИД Армении приехать на переговоры

Лавров выразил сожаление из-за отказа МИД Армении приехать на переговоры - РИА Новости, 23.12.2022

Лавров выразил сожаление из-за отказа МИД Армении приехать на переговоры

Министр иностранный дел РФ Сергей Лавров выразил сожаление в связи с отказом главы армянского МИД Арарата Мирзояна приехать в Москву на трехсторонние... РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T14:27

2022-12-23T14:27

2022-12-23T14:27

арарат мирзоян

азербайджан

россия

джейхун байрамов

сергей лавров

москва

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Министр иностранный дел РФ Сергей Лавров выразил сожаление в связи с отказом главы армянского МИД Арарата Мирзояна приехать в Москву на трехсторонние консультации с Азербайджаном. Лавров отметил, что в начале месяца была достигнута договоренность о проведении на территории России очередного раунда переговоров между Арменией и Азербайджаном по мирному договору. "Мы готовились к этому мероприятию. К сожалению, в последний момент наши армянские коллеги отказались приехать в Москву, объяснив это ситуацией на земле. Жаль, что такая возможность упущена", - сказал Лавров, открывая встречу с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым. "Какие бы ни возникали вопросы на земле, как говорится, я убежден, что тем более нужно регулярно встречаться, договариваться, укреплять доверие и создавать почву для того, чтобы все вопросы были урегулированы", - добавил российский министр. Со своей стороны Байрамов отметил, что его визит в Москву станет хорошей возможностью обсудить азербайджано-российские отношения, подвести итоги 2022 года и наметить планы на начало следующего года.

https://ria.ru/20221219/lavrov-1839846566.html

https://ria.ru/20221222/lachin-1840540969.html

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арарат мирзоян, азербайджан, россия, джейхун байрамов, сергей лавров, москва