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Лавров выразил сожаление из-за отказа МИД Армении приехать на переговоры - РИА Новости, 23.12.2022
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Лавров выразил сожаление из-за отказа МИД Армении приехать на переговоры
Лавров выразил сожаление из-за отказа МИД Армении приехать на переговоры - РИА Новости, 23.12.2022
Лавров выразил сожаление из-за отказа МИД Армении приехать на переговоры
Министр иностранный дел РФ Сергей Лавров выразил сожаление в связи с отказом главы армянского МИД Арарата Мирзояна приехать в Москву на трехсторонние... РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T14:27
2022-12-23T14:27
арарат мирзоян
азербайджан
россия
джейхун байрамов
сергей лавров
москва
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Министр иностранный дел РФ Сергей Лавров выразил сожаление в связи с отказом главы армянского МИД Арарата Мирзояна приехать в Москву на трехсторонние консультации с Азербайджаном. Лавров отметил, что в начале месяца была достигнута договоренность о проведении на территории России очередного раунда переговоров между Арменией и Азербайджаном по мирному договору. "Мы готовились к этому мероприятию. К сожалению, в последний момент наши армянские коллеги отказались приехать в Москву, объяснив это ситуацией на земле. Жаль, что такая возможность упущена", - сказал Лавров, открывая встречу с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым. "Какие бы ни возникали вопросы на земле, как говорится, я убежден, что тем более нужно регулярно встречаться, договариваться, укреплять доверие и создавать почву для того, чтобы все вопросы были урегулированы", - добавил российский министр. Со своей стороны Байрамов отметил, что его визит в Москву станет хорошей возможностью обсудить азербайджано-российские отношения, подвести итоги 2022 года и наметить планы на начало следующего года.
https://ria.ru/20221219/lavrov-1839846566.html
https://ria.ru/20221222/lachin-1840540969.html
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арарат мирзоян, азербайджан, россия, джейхун байрамов, сергей лавров, москва
Арарат Мирзоян, Азербайджан, Россия, Джейхун Байрамов, Сергей Лавров, Москва
14:27 23.12.2022
 
Лавров выразил сожаление из-за отказа МИД Армении приехать на переговоры

Лавров: к сожалению, МИД Армении отказался приехать в Москву на трехсторонние переговоры

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РоссииМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Министр иностранный дел РФ Сергей Лавров выразил сожаление в связи с отказом главы армянского МИД Арарата Мирзояна приехать в Москву на трехсторонние консультации с Азербайджаном.
Лавров отметил, что в начале месяца была достигнута договоренность о проведении на территории России очередного раунда переговоров между Арменией и Азербайджаном по мирному договору.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
19 декабря, 20:34
Лавров назвал один из главных итогов года
"Мы готовились к этому мероприятию. К сожалению, в последний момент наши армянские коллеги отказались приехать в Москву, объяснив это ситуацией на земле. Жаль, что такая возможность упущена", - сказал Лавров, открывая встречу с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.
"Какие бы ни возникали вопросы на земле, как говорится, я убежден, что тем более нужно регулярно встречаться, договариваться, укреплять доверие и создавать почву для того, чтобы все вопросы были урегулированы", - добавил российский министр.
Со своей стороны Байрамов отметил, что его визит в Москву станет хорошей возможностью обсудить азербайджано-российские отношения, подвести итоги 2022 года и наметить планы на начало следующего года.
Блокпост российских миротворцев в Лачинском коридоре - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
22 декабря, 14:28
Лавров обсудил с главой МИД Азербайджана ситуацию в Лачинском коридоре
 
Арарат МирзоянАзербайджанРоссияДжейхун БайрамовСергей ЛавровМосква
 
 
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