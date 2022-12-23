08:00 23.12.2022 (обновлено: 08:04 23.12.2022)
Пельш о новом фильме: русский авангард сейчас очень востребован на Западе
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. В воскресенье на Первом канале состоится финал программы "Поем на кухне всей страной". В интервью РИА Новости ее ведущий Валдис Пельш рассказал, чем уникален проект, а также о новых выпусках "Угадай мелодию" и документальном фильме о второй по величине коллекции русского авангарда, которая хранится в Узбекистане.
Телеведущий Валдис Пельш
"Поем на кухне всей страной": простые люди и высокий профессионализм
— Чем, на ваш взгляд, интересен этот проект? Что его отличает?
— Высочайшее качество исполнения участников, а для зрителей — эмоциональность восприятия. Все отмечают, как интересно смотреть на неизвестных людей, которые приезжают в Москву на несколько дней, чтобы показать себя, — а они умеют удивлять.
— Самые обычные люди, для которых пение — хобби…
— Не все: кто-то выходит на сцену в своих ДК или клубах. Но в основном да — это люди, увлеченные работой и хобби, народным творчеством.
И исполняют они то, что практически каждый житель России знает, — застольные песни. Каждый может подсесть к участникам и подпеть хотя бы строчку. Собственно, это и происходит у экранов.
— Могут ли сегодня эти песни звучать на большой сцене, вне рамок камерной передачи?
— Мы не ставили цель соблюсти законы эстрады. Сложно представить, чтобы, например, исполнение хора Спасо-Евфимиева монастыря сопровождалось фейерверками или сложными техническими решениями современной сцены.
Конечно, этот жанр имеет ограниченное применение. Участники показывают то, на что способны в рамках телевизионной студийной площадки. Но делают это, повторюсь, первоклассно.
— Кто из участников поразил вас лично своей историей?
— Все влюбились в семью Соляковых — они совершенно удивительные. И конечно, семья Кулагиных из Бирска, где запевала Валентина Петровна.
Но дело не в историях — участники не люди сложной судьбы. Они выходят, говорят: "Мы работаем на алюминиевом заводе, а сейчас для вас споем" — и не нужно больше историй, потому что у зрителей уже сложился неожиданный образ.
— Но все же могут ли участники шоу встать на одну, например, фестивальную сцену вместе с профессиональными коллективами вроде того же театра "Русская песня" Надежды Бабкиной?
— Если захотят — да. Более того, Надежда Георгиевна приходила на программу вместе с коллективом. И народные участники были абсолютно на своем месте, потому что продемонстрировали потрясающий профессионализм. Не возникало ощущения, что это самодеятельность.
Но нужно понимать, что народные коллективы — это не эстрадные исполнители, им сложнее быть востребованными, выйти на стабильные гонорары и самоокупаемость.
"Угадай мелодию": новые выпуски культовой программы
— Покажут ли в новогодние праздники выпуски программы "Угадай мелодию"?
— Да, восемь выпусков. Кстати, участниками одной игры станут герои "Поем на кухне всей страной" — уже в качестве звезд. Более того, в нескольких программах у них будет отдельная категория, где народные исполнители без слов пропоют мелодию для игроков.
— Несколько лет назад в программу внесли изменения: например, с некоторыми звездами вы связывались онлайн. В этом году ожидать чего-то нового?
— Да, сюрпризы будут, пока все не раскрываем.
— А нужны ли программе изменения?
— Я с осторожностью отношусь к каждому из них. Формат создали в 1953-м, и он идеален, а что-то новое может стать риском.
Русский авангард: почему Узбекистан собрал вторую в мире коллекцию картин
— Над каким документальным кино сейчас работаете?
— Мы заканчиваем очень сложный фильм о второй в мире коллекции русского авангарда. Первая по совокупности находится в России и разделена между разными музеями: Третьяковской галереей, Русским музеем, Музеем Востока и так далее, а вот вторая, как ни странно, — в Узбекистане. Кино, собственно, снимаем при поддержке Фонда развития культуры и искусства республики.
— Мы заканчиваем очень сложный фильм о второй в мире коллекции русского авангарда. Первая по совокупности находится в России и разделена между разными музеями: Третьяковской галереей, Русским музеем, Музеем Востока и так далее, а вот вторая, как ни странно, — в Узбекистане. Кино, собственно, снимаем при поддержке Фонда развития культуры и искусства республики.
Фильм о тех, кто создавал шедевры русского авангарда, кто их сохранил и отчасти даже спас. Например, работы Евгения Лысенко вы не найдете нигде, кроме Узбекистана. Его "Бык" — визитная карточка Нукусского музея. Работа удивительная, но, конечно, картину нужно видеть живьем.
В. Лысенко. Бык на сером фоне. Репродукция
— Почему именно Узбекистан стал хранилищем второй в мире коллекции?
— Этого не знает никто. Причем в музее хранятся не только картины художников, которые приезжали в Туркестан (исторические территории современных Казахстана, Киргизии, Узбекистана и Туркмении. — Прим. ред.) или жили там: Александр Волков родом из современной Ферганы, Роберт Фальк был во время Великой Отечественной войны в эвакуации в Самарканде, Кузьма Петров-Водкин там же в 20-е работал в отряде реставраторов.
© предоставлено галереей "Наши художники"Выставка "Парижачьи". Роберт Фальк. На бульваре. Париж. Середина 1930-х
Выставка "Парижачьи". Роберт Фальк. На бульваре. Париж. Середина 1930-х
Но часть картин была выкуплена директором Музея искусств в Нукусе Игорем Савицким в Москве, Петербурге и других местах.
В прошлом году проходила выставка Ивана Кудряшова в Третьяковке. Так вот, в России нет ни одной картины периода его общения с Казимиром Малевичем. Все они — в Нугусе, хотя Кудряшов не бывал в Туркестане никогда.
— Всю эту коллекцию собрали в советское время, когда Узбекистан был частью СССР. Как сегодня в стране относятся к русскому авангарду?
— Это национальное достояние республики. Более того, узбекская школа живописи состоялась благодаря тем художникам, которые стали учителями для местных мастеров.
К. Петров-Водкин. Материнство
— То есть ни о каком возвращении картин в Россию речи не идет, Узбекистан не отдаст?
— Нет! Это достояние страны. Когда мы снимали в Нукусе, видели много частных самолетов: ценители авангарда прилетают, например, из Европы, чтобы посмотреть на шедевры. В самом музее постоянно слышится немецкая, французская, английская речь. Русский авангард сегодня наиболее востребован на Западе с точки зрения искусства.
— Почему вы заинтересовались этой темой?
— Я никогда не занимался искусствоведческим кино, для меня и команды это большой риск. Появилась красивая история, которая базируется на трех художниках — Виктор Уфимцев, Александр Волков, Александр Николаев (он же после принятия ислама Усто Мумин) — и двух людях, которые распознали ценность авангарда в 50-е: Савицкий и Георгий Костаки. Последний был греком по паспорту, но жил в Москве и собрал большую коллекцию, половину вывез, а другую — подарил Советскому государству.
Савицкий сам писал, а потом начал спасать какие-то шедевры авангарда, потому что видел в них ценность.
М. Шагал. Аптека в Витебске
В 50-е была рекомендация: работы авангардистов или убрать в запасники, или утилизировать, то есть просто выбросить.
Есть история, как шедеврами живописи закрывали окна вместо разбитого стекла, а картины были написаны на фанере. Сейчас это самое востребованное искусство, которое может быть представлено Россией.
— Современное документальное кино все же предполагает динамику. В чем специфика вашего фильма?
— Мы постарались сделать фильм на самом деле динамичным и интересным современному зрителю. Например, мы "оживим" шедевры русского авангарда, а я буду в образах героев картин внутри них самих взаимодействовать с другими объектами.
В общем, это не классическая искусствоведческая история, мы не разбираем каждую картину долго, а набрасываем одну за другой.
Это отчасти приключенческий фильм, а отчасти — авантюрный роман. В 2023-м он выйдет на Первом канале.
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