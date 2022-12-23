https://ria.ru/20221223/pelsh-1840614352.html

Пельш о новом фильме: русский авангард сейчас очень востребован на Западе

Пельш о новом фильме: русский авангард сейчас очень востребован на Западе - РИА Новости, 23.12.2022

Пельш о новом фильме: русский авангард сейчас очень востребован на Западе

В воскресенье на Первом канале состоится финал программы "Поем на кухне всей страной". В интервью РИА Новости ее ведущий Валдис Пельш рассказал, чем уникален... РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T08:00

2022-12-23T08:00

2022-12-23T08:04

шоубиз

валдис пельш

надежда бабкина

узбекистан

россия

третьяковская галерея

интервью - культура

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156195/36/1561953650_0:262:3074:1991_1920x0_80_0_0_e20de62a7be7b9d46ef3787f068cf763.jpg

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. В воскресенье на Первом канале состоится финал программы "Поем на кухне всей страной". В интервью РИА Новости ее ведущий Валдис Пельш рассказал, чем уникален проект, а также о новых выпусках "Угадай мелодию" и документальном фильме о второй по величине коллекции русского авангарда, которая хранится в Узбекистане. "Поем на кухне всей страной": простые люди и высокий профессионализм — Чем, на ваш взгляд, интересен этот проект? Что его отличает?— Высочайшее качество исполнения участников, а для зрителей — эмоциональность восприятия. Все отмечают, как интересно смотреть на неизвестных людей, которые приезжают в Москву на несколько дней, чтобы показать себя, — а они умеют удивлять.— Самые обычные люди, для которых пение — хобби…— Не все: кто-то выходит на сцену в своих ДК или клубах. Но в основном да — это люди, увлеченные работой и хобби, народным творчеством.И исполняют они то, что практически каждый житель России знает, — застольные песни. Каждый может подсесть к участникам и подпеть хотя бы строчку. Собственно, это и происходит у экранов.— Могут ли сегодня эти песни звучать на большой сцене, вне рамок камерной передачи?— Мы не ставили цель соблюсти законы эстрады. Сложно представить, чтобы, например, исполнение хора Спасо-Евфимиева монастыря сопровождалось фейерверками или сложными техническими решениями современной сцены.Конечно, этот жанр имеет ограниченное применение. Участники показывают то, на что способны в рамках телевизионной студийной площадки. Но делают это, повторюсь, первоклассно.— Кто из участников поразил вас лично своей историей?— Все влюбились в семью Соляковых — они совершенно удивительные. И конечно, семья Кулагиных из Бирска, где запевала Валентина Петровна.Но дело не в историях — участники не люди сложной судьбы. Они выходят, говорят: "Мы работаем на алюминиевом заводе, а сейчас для вас споем" — и не нужно больше историй, потому что у зрителей уже сложился неожиданный образ.— Но все же могут ли участники шоу встать на одну, например, фестивальную сцену вместе с профессиональными коллективами вроде того же театра "Русская песня" Надежды Бабкиной?— Если захотят — да. Более того, Надежда Георгиевна приходила на программу вместе с коллективом. И народные участники были абсолютно на своем месте, потому что продемонстрировали потрясающий профессионализм. Не возникало ощущения, что это самодеятельность.Но нужно понимать, что народные коллективы — это не эстрадные исполнители, им сложнее быть востребованными, выйти на стабильные гонорары и самоокупаемость."Угадай мелодию": новые выпуски культовой программы— Покажут ли в новогодние праздники выпуски программы "Угадай мелодию"?— Да, восемь выпусков. Кстати, участниками одной игры станут герои "Поем на кухне всей страной" — уже в качестве звезд. Более того, в нескольких программах у них будет отдельная категория, где народные исполнители без слов пропоют мелодию для игроков.— Несколько лет назад в программу внесли изменения: например, с некоторыми звездами вы связывались онлайн. В этом году ожидать чего-то нового?— Да, сюрпризы будут, пока все не раскрываем.— А нужны ли программе изменения?— Я с осторожностью отношусь к каждому из них. Формат создали в 1953-м, и он идеален, а что-то новое может стать риском.Русский авангард: почему Узбекистан собрал вторую в мире коллекцию картин— Над каким документальным кино сейчас работаете? — Мы заканчиваем очень сложный фильм о второй в мире коллекции русского авангарда. Первая по совокупности находится в России и разделена между разными музеями: Третьяковской галереей, Русским музеем, Музеем Востока и так далее, а вот вторая, как ни странно, — в Узбекистане. Кино, собственно, снимаем при поддержке Фонда развития культуры и искусства республики.Фильм о тех, кто создавал шедевры русского авангарда, кто их сохранил и отчасти даже спас. Например, работы Евгения Лысенко вы не найдете нигде, кроме Узбекистана. Его "Бык" — визитная карточка Нукусского музея. Работа удивительная, но, конечно, картину нужно видеть живьем.— Почему именно Узбекистан стал хранилищем второй в мире коллекции?— Этого не знает никто. Причем в музее хранятся не только картины художников, которые приезжали в Туркестан (исторические территории современных Казахстана, Киргизии, Узбекистана и Туркмении. — Прим. ред.) или жили там: Александр Волков родом из современной Ферганы, Роберт Фальк был во время Великой Отечественной войны в эвакуации в Самарканде, Кузьма Петров-Водкин там же в 20-е работал в отряде реставраторов.Но часть картин была выкуплена директором Музея искусств в Нукусе Игорем Савицким в Москве, Петербурге и других местах.В прошлом году проходила выставка Ивана Кудряшова в Третьяковке. Так вот, в России нет ни одной картины периода его общения с Казимиром Малевичем. Все они — в Нугусе, хотя Кудряшов не бывал в Туркестане никогда.— Всю эту коллекцию собрали в советское время, когда Узбекистан был частью СССР. Как сегодня в стране относятся к русскому авангарду?— Это национальное достояние республики. Более того, узбекская школа живописи состоялась благодаря тем художникам, которые стали учителями для местных мастеров.— То есть ни о каком возвращении картин в Россию речи не идет, Узбекистан не отдаст?— Нет! Это достояние страны. Когда мы снимали в Нукусе, видели много частных самолетов: ценители авангарда прилетают, например, из Европы, чтобы посмотреть на шедевры. В самом музее постоянно слышится немецкая, французская, английская речь. Русский авангард сегодня наиболее востребован на Западе с точки зрения искусства.— Почему вы заинтересовались этой темой?— Я никогда не занимался искусствоведческим кино, для меня и команды это большой риск. Появилась красивая история, которая базируется на трех художниках — Виктор Уфимцев, Александр Волков, Александр Николаев (он же после принятия ислама Усто Мумин) — и двух людях, которые распознали ценность авангарда в 50-е: Савицкий и Георгий Костаки. Последний был греком по паспорту, но жил в Москве и собрал большую коллекцию, половину вывез, а другую — подарил Советскому государству.Савицкий сам писал, а потом начал спасать какие-то шедевры авангарда, потому что видел в них ценность.В 50-е была рекомендация: работы авангардистов или убрать в запасники, или утилизировать, то есть просто выбросить.Есть история, как шедеврами живописи закрывали окна вместо разбитого стекла, а картины были написаны на фанере. Сейчас это самое востребованное искусство, которое может быть представлено Россией.— Современное документальное кино все же предполагает динамику. В чем специфика вашего фильма?— Мы постарались сделать фильм на самом деле динамичным и интересным современному зрителю. Например, мы "оживим" шедевры русского авангарда, а я буду в образах героев картин внутри них самих взаимодействовать с другими объектами.В общем, это не классическая искусствоведческая история, мы не разбираем каждую картину долго, а набрасываем одну за другой.Это отчасти приключенческий фильм, а отчасти — авантюрный роман. В 2023-м он выйдет на Первом канале.

https://ria.ru/20221202/shaman-1835000391.html

узбекистан

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Роман Харрасов

Роман Харрасов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

валдис пельш, надежда бабкина, узбекистан, россия, третьяковская галерея, интервью - культура