https://ria.ru/20221223/patriarkh-1840844679.html
Патриарх призвал не отворачиваться от прихожан, не поддерживающих СВО
Патриарх призвал не отворачиваться от прихожан, не поддерживающих СВО - РИА Новости, 23.12.2022
Патриарх призвал не отворачиваться от прихожан, не поддерживающих СВО
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл напомнил духовенству, что паствой Русской православной церкви остаются и те, кто не согласен с ним по политическим... РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T14:33
2022-12-23T14:33
2022-12-23T14:33
религия
патриарх кирилл (владимир гундяев)
москва
русская православная церковь
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл напомнил духовенству, что паствой Русской православной церкви остаются и те, кто не согласен с ним по политическим причинам или покидает страну. "Многие прихожане активно участвуют в поддержке воинов, но есть среди них и те, кто дистанцируется от решений государства или даже покидает Родину. Все православные люди, какого бы мнения они ни придерживались по политическим вопросам, даже тогда, когда мы с ними по этим вопросам не согласны, остаются нашей паствой", – сказал патриарх на собрании епархии Москвы. В ситуации, когда прихожане обращаются к священникам с просьбой дать оценку нынешней ситуации, необходимо помнить, что священник призван в первую очередь быть голосом Церкви, и если он не уверен, что выражает ее позицию, то ему лучше воздержаться от ответа, напомнил патриарх. "В любом случае, не вступайте в неподобающие клирикам словопрения, которые легко выливаются в неправедный гнев, а если не находите правильных слов, лучше направьте обращающегося к более опытному пастырю или архипастырю. Вопрошающему можно всегда предложить сосредоточиться на молитве, на делах милосердия и на помощи тем, кто сейчас в этом особенно нуждается", – заключил глава РПЦ.
https://ria.ru/20221210/upts-1837769947.html
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РИА Новости
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патриарх кирилл (владимир гундяев), москва, русская православная церковь
Религия, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Москва, Русская православная церковь
Патриарх призвал не отворачиваться от прихожан, не поддерживающих СВО
Патриарх Кирилл дал совет священникам, как общаться на политические темы
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл напомнил духовенству, что паствой Русской православной церкви остаются и те, кто не согласен с ним по политическим причинам или покидает страну.
"Многие прихожане активно участвуют в поддержке воинов, но есть среди них и те, кто дистанцируется от решений государства или даже покидает Родину. Все православные люди, какого бы мнения они ни придерживались по политическим вопросам, даже тогда, когда мы с ними по этим вопросам не согласны, остаются нашей паствой", – сказал патриарх на собрании епархии Москвы.
В ситуации, когда прихожане обращаются к священникам с просьбой дать оценку нынешней ситуации, необходимо помнить, что священник призван в первую очередь быть голосом Церкви, и если он не уверен, что выражает ее позицию, то ему лучше воздержаться от ответа, напомнил патриарх.
"В любом случае, не вступайте в неподобающие клирикам словопрения, которые легко выливаются в неправедный гнев, а если не находите правильных слов, лучше направьте обращающегося к более опытному пастырю или архипастырю. Вопрошающему можно всегда предложить сосредоточиться на молитве, на делах милосердия и на помощи тем, кто сейчас в этом особенно нуждается", – заключил глава РПЦ.