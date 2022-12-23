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Патриарх призвал не отворачиваться от прихожан, не поддерживающих СВО - РИА Новости, 23.12.2022
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Религия
https://ria.ru/20221223/patriarkh-1840844679.html
Патриарх призвал не отворачиваться от прихожан, не поддерживающих СВО
Патриарх призвал не отворачиваться от прихожан, не поддерживающих СВО - РИА Новости, 23.12.2022
Патриарх призвал не отворачиваться от прихожан, не поддерживающих СВО
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл напомнил духовенству, что паствой Русской православной церкви остаются и те, кто не согласен с ним по политическим... РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T14:33
2022-12-23T14:33
религия
патриарх кирилл (владимир гундяев)
москва
русская православная церковь
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл напомнил духовенству, что паствой Русской православной церкви остаются и те, кто не согласен с ним по политическим причинам или покидает страну. "Многие прихожане активно участвуют в поддержке воинов, но есть среди них и те, кто дистанцируется от решений государства или даже покидает Родину. Все православные люди, какого бы мнения они ни придерживались по политическим вопросам, даже тогда, когда мы с ними по этим вопросам не согласны, остаются нашей паствой", – сказал патриарх на собрании епархии Москвы. В ситуации, когда прихожане обращаются к священникам с просьбой дать оценку нынешней ситуации, необходимо помнить, что священник призван в первую очередь быть голосом Церкви, и если он не уверен, что выражает ее позицию, то ему лучше воздержаться от ответа, напомнил патриарх. "В любом случае, не вступайте в неподобающие клирикам словопрения, которые легко выливаются в неправедный гнев, а если не находите правильных слов, лучше направьте обращающегося к более опытному пастырю или архипастырю. Вопрошающему можно всегда предложить сосредоточиться на молитве, на делах милосердия и на помощи тем, кто сейчас в этом особенно нуждается", – заключил глава РПЦ.
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патриарх кирилл (владимир гундяев), москва, русская православная церковь
Религия, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Москва, Русская православная церковь
14:33 23.12.2022
 
Патриарх призвал не отворачиваться от прихожан, не поддерживающих СВО

Патриарх Кирилл дал совет священникам, как общаться на политические темы

© РИА Новости / Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси / Перейти в медиабанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл на заседании Священного синода Русской православной церкви
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на заседании Священного синода Русской православной церкви - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл напомнил духовенству, что паствой Русской православной церкви остаются и те, кто не согласен с ним по политическим причинам или покидает страну.
"Многие прихожане активно участвуют в поддержке воинов, но есть среди них и те, кто дистанцируется от решений государства или даже покидает Родину. Все православные люди, какого бы мнения они ни придерживались по политическим вопросам, даже тогда, когда мы с ними по этим вопросам не согласны, остаются нашей паствой", – сказал патриарх на собрании епархии Москвы.
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В ситуации, когда прихожане обращаются к священникам с просьбой дать оценку нынешней ситуации, необходимо помнить, что священник призван в первую очередь быть голосом Церкви, и если он не уверен, что выражает ее позицию, то ему лучше воздержаться от ответа, напомнил патриарх.
"В любом случае, не вступайте в неподобающие клирикам словопрения, которые легко выливаются в неправедный гнев, а если не находите правильных слов, лучше направьте обращающегося к более опытному пастырю или архипастырю. Вопрошающему можно всегда предложить сосредоточиться на молитве, на делах милосердия и на помощи тем, кто сейчас в этом особенно нуждается", – заключил глава РПЦ.
 
РелигияПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)МоскваРусская православная церковь
 
 
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