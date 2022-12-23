Рейтинг@Mail.ru
СМИ: открывший стрельбу в Париже объяснил свои действия расизмом - РИА Новости, 23.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221223/parizh-1841000183.html
СМИ: открывший стрельбу в Париже объяснил свои действия расизмом
СМИ: открывший стрельбу в Париже объяснил свои действия расизмом - РИА Новости, 23.12.2022
СМИ: открывший стрельбу в Париже объяснил свои действия расизмом
Мужчина, открывший стрельбу в пятницу днем в центре Парижа, в которой погибли трое курдов, после задержания заявил, что его действия можно объяснить "расизмом", РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T23:24
2022-12-23T23:24
в мире
париж
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/17/1840880603_0:299:3109:2048_1920x0_80_0_0_dca72355ef3aa29c2d0d5d48208818f4.jpg
ПАРИЖ, 23 дек - РИА Новости. Мужчина, открывший стрельбу в пятницу днем в центре Парижа, в которой погибли трое курдов, после задержания заявил, что его действия можно объяснить "расизмом", сообщило издание Journal du Dimanche. Как сообщает издание со ссылкой на собственные источники, через несколько минут после задержания силами полиции, около 11.40 утра, стрелявший сообщил, что его действия объясняются "расизмом". Задержавшие его полицейские обнаружили при нем карточку сотрудника Национальной компании французских железных дорог (SNCF) на имя Уильяма М., рожденного 30 марта 1953 года в городе Монтрей и проживающего в Париже недалеко от места преступления. Задержанный подтвердил сведения, содержащиеся в документе. Он был вооружен полуавтоматическим пистолетом Colt 45, также при нем было три обоймы с 14 патронами и обойма с 25 патронами 45 калибра, использовавшиеся американской армией, отмечает СМИ. Задержанный сообщил, что получили это оружие через "друга". В пятницу 69-летний мужчина открыл огонь на улице недалеко от культурного центра курдов в 10-м округе Парижа. По данным агентства Франс Пресс, он француз по национальности, известен полиции по двум покушениям на убийство – в 2016 и 2021 годах. По последним данным, в результате стрельбы погибли три человека, двое пострадавших находятся в критическом состоянии, еще двое - в состоянии средней тяжести. Как подтвердил РИА Новости представитель курдской общины в Париже, погибшие - двое мужчин и одна женщина - принадлежали к курдской общине в Париже. Прокуратура Парижа открыла расследование по делу о намеренном убийстве.
https://ria.ru/20221223/strelba-1840970558.html
париж
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/17/1840880603_40:0:2771:2048_1920x0_80_0_0_616e4f6aa6f67600b9df5447f95826cc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, париж
В мире, Париж
23:24 23.12.2022
 
СМИ: открывший стрельбу в Париже объяснил свои действия расизмом

Journal du Dimanche: стрелявший в Париже после задержания объяснил свои действия расизмом

© РИА Новости / Евгений Полойко / Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции в десятом округе Парижа, где пожилой мужчина открыл стрельбу на улице
Автомобиль полиции в десятом округе Парижа, где пожилой мужчина открыл стрельбу на улице - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
© РИА Новости / Евгений Полойко
Перейти в медиабанк
Автомобиль полиции в десятом округе Парижа, где пожилой мужчина открыл стрельбу на улице
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 23 дек - РИА Новости. Мужчина, открывший стрельбу в пятницу днем в центре Парижа, в которой погибли трое курдов, после задержания заявил, что его действия можно объяснить "расизмом", сообщило издание Journal du Dimanche.
Как сообщает издание со ссылкой на собственные источники, через несколько минут после задержания силами полиции, около 11.40 утра, стрелявший сообщил, что его действия объясняются "расизмом".
Задержавшие его полицейские обнаружили при нем карточку сотрудника Национальной компании французских железных дорог (SNCF) на имя Уильяма М., рожденного 30 марта 1953 года в городе Монтрей и проживающего в Париже недалеко от места преступления. Задержанный подтвердил сведения, содержащиеся в документе.
Он был вооружен полуавтоматическим пистолетом Colt 45, также при нем было три обоймы с 14 патронами и обойма с 25 патронами 45 калибра, использовавшиеся американской армией, отмечает СМИ. Задержанный сообщил, что получили это оружие через "друга".
В пятницу 69-летний мужчина открыл огонь на улице недалеко от культурного центра курдов в 10-м округе Парижа. По данным агентства Франс Пресс, он француз по национальности, известен полиции по двум покушениям на убийство – в 2016 и 2021 годах. По последним данным, в результате стрельбы погибли три человека, двое пострадавших находятся в критическом состоянии, еще двое - в состоянии средней тяжести. Как подтвердил РИА Новости представитель курдской общины в Париже, погибшие - двое мужчин и одна женщина - принадлежали к курдской общине в Париже. Прокуратура Парижа открыла расследование по делу о намеренном убийстве.
Представители курдской общины вышли к месту стрельбы в Париже - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
Вчера, 20:23
Макрон назвал стрельбу в Париже гнусной атакой на курдов
 
В миреПариж
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала