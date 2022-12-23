https://ria.ru/20221223/parizh-1841000183.html

СМИ: открывший стрельбу в Париже объяснил свои действия расизмом

СМИ: открывший стрельбу в Париже объяснил свои действия расизмом - РИА Новости, 23.12.2022

СМИ: открывший стрельбу в Париже объяснил свои действия расизмом

Мужчина, открывший стрельбу в пятницу днем в центре Парижа, в которой погибли трое курдов, после задержания заявил, что его действия можно объяснить "расизмом", РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T23:24

2022-12-23T23:24

2022-12-23T23:24

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ПАРИЖ, 23 дек - РИА Новости. Мужчина, открывший стрельбу в пятницу днем в центре Парижа, в которой погибли трое курдов, после задержания заявил, что его действия можно объяснить "расизмом", сообщило издание Journal du Dimanche. Как сообщает издание со ссылкой на собственные источники, через несколько минут после задержания силами полиции, около 11.40 утра, стрелявший сообщил, что его действия объясняются "расизмом". Задержавшие его полицейские обнаружили при нем карточку сотрудника Национальной компании французских железных дорог (SNCF) на имя Уильяма М., рожденного 30 марта 1953 года в городе Монтрей и проживающего в Париже недалеко от места преступления. Задержанный подтвердил сведения, содержащиеся в документе. Он был вооружен полуавтоматическим пистолетом Colt 45, также при нем было три обоймы с 14 патронами и обойма с 25 патронами 45 калибра, использовавшиеся американской армией, отмечает СМИ. Задержанный сообщил, что получили это оружие через "друга". В пятницу 69-летний мужчина открыл огонь на улице недалеко от культурного центра курдов в 10-м округе Парижа. По данным агентства Франс Пресс, он француз по национальности, известен полиции по двум покушениям на убийство – в 2016 и 2021 годах. По последним данным, в результате стрельбы погибли три человека, двое пострадавших находятся в критическом состоянии, еще двое - в состоянии средней тяжести. Как подтвердил РИА Новости представитель курдской общины в Париже, погибшие - двое мужчин и одна женщина - принадлежали к курдской общине в Париже. Прокуратура Парижа открыла расследование по делу о намеренном убийстве.

https://ria.ru/20221223/strelba-1840970558.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, париж