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В Турции предрекли мощнейший ответ России на передачу Украине ЗРК Patriot - РИА Новости, 23.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221223/otvet-1840912619.html
В Турции предрекли мощнейший ответ России на передачу Украине ЗРК Patriot
В Турции предрекли мощнейший ответ России на передачу Украине ЗРК Patriot - РИА Новости, 23.12.2022
В Турции предрекли мощнейший ответ России на передачу Украине ЗРК Patriot
Ответ Москвы на передачу Украине ЗРК Patriot будет сокрушительным, заявил РИА Новости полковник запаса Вооруженных сил Турции, преподаватель кафедры... РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T17:10
2022-12-23T17:52
специальная военная операция на украине
владимир зеленский
сергей лавров
украина
россия
турция
нато
министерство обороны сша
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БАКУ, 23 дек — РИА Новости. Ответ Москвы на передачу Украине ЗРК Patriot будет сокрушительным, заявил РИА Новости полковник запаса Вооруженных сил Турции, преподаватель кафедры международных отношений Американского университета Гирне Садик Акьяр. Современные системы ПВО вошли в очередной пакет военной помощи Вашингтона Киеву на сумму 1,85 миллиарда долларов. Белый дом представил его в среду — к приезду в Штаты украинского президента. Акьяр предположил, что Москва может произвести ракетный обстрел по военной и логистической инфраструктуре сразу в нескольких городах противника или расширить атаки по всей линии фронта. По его словам, переданные Киеву ЗРК были испытаны в первой и второй войнах в Персидском заливе, и Москва знает все об этих комплексах.На фоне российской спецоперации на Украине США и НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием на десятки миллиардов долларов. Москва неоднократно заявляла, что поставки западной военной техники только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20221223/ukraina-1840841548.html
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владимир зеленский, сергей лавров, украина, россия, турция, нато, министерство обороны сша, пэтриот (зенитный ракетный комплекс ), зрк с-300, с-400 «триумф»
Специальная военная операция на Украине, Владимир Зеленский, Сергей Лавров, Украина, Россия, Турция, НАТО, Министерство обороны США, Пэтриот (зенитный ракетный комплекс ), ЗРК С-300, С-400 «Триумф»
17:10 23.12.2022 (обновлено: 17:52 23.12.2022)
 
В Турции предрекли мощнейший ответ России на передачу Украине ЗРК Patriot

Турецкий военный запаса: ответ России на передачу Украине ЗРК Patriot будет сокрушительным

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкВоеннослужащий России в радиолокационной станции подсвета и наведения ракет сил противовоздушной обороны (ПВО) России на Запорожском направлении
Военнослужащий России в радиолокационной станции подсвета и наведения ракет сил противовоздушной обороны (ПВО) России на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащий России в радиолокационной станции подсвета и наведения ракет сил противовоздушной обороны (ПВО) России на Запорожском направлении. Архивное фото
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БАКУ, 23 дек — РИА Новости. Ответ Москвы на передачу Украине ЗРК Patriot будет сокрушительным, заявил РИА Новости полковник запаса Вооруженных сил Турции, преподаватель кафедры международных отношений Американского университета Гирне Садик Акьяр.
Современные системы ПВО вошли в очередной пакет военной помощи Вашингтона Киеву на сумму 1,85 миллиарда долларов. Белый дом представил его в среду — к приезду в Штаты украинского президента.
"Вероятно, в рамках визита Зеленский получил ряд указаний от Байдена относительно дальнейшей позиции Украины. Как и ожидалось, стороны договорились о поставках систем ПВО Patriot. Но на это, несомненно, последует сокрушительный ответ России", — подчеркнул собеседник агентства.
Акьяр предположил, что Москва может произвести ракетный обстрел по военной и логистической инфраструктуре сразу в нескольких городах противника или расширить атаки по всей линии фронта.
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По его словам, переданные Киеву ЗРК были испытаны в первой и второй войнах в Персидском заливе, и Москва знает все об этих комплексах.

"Системы не имеют никакого преимущества перед С-300 или С-400, с технической точки зрения считающимися противоположностью Patriot, но в сочетании с другими могут стать головной болью для России. В этом случае первостепенной целью российского оружия станут именно эти самые системы ПВО Patriot", — резюмировал эксперт.

На фоне российской спецоперации на Украине США и НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием на десятки миллиардов долларов. Москва неоднократно заявляла, что поставки западной военной техники только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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Специальная военная операция на УкраинеВладимир ЗеленскийСергей ЛавровУкраинаРоссияТурцияНАТОМинистерство обороны СШАПэтриот (зенитный ракетный комплекс )ЗРК С-300С-400 «Триумф»
 
 
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