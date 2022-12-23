https://ria.ru/20221223/otvet-1840912619.html

В Турции предрекли мощнейший ответ России на передачу Украине ЗРК Patriot

В Турции предрекли мощнейший ответ России на передачу Украине ЗРК Patriot - РИА Новости, 23.12.2022

В Турции предрекли мощнейший ответ России на передачу Украине ЗРК Patriot

Ответ Москвы на передачу Украине ЗРК Patriot будет сокрушительным, заявил РИА Новости полковник запаса Вооруженных сил Турции, преподаватель кафедры... РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T17:10

2022-12-23T17:10

2022-12-23T17:52

специальная военная операция на украине

владимир зеленский

сергей лавров

украина

россия

турция

нато

министерство обороны сша

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БАКУ, 23 дек — РИА Новости. Ответ Москвы на передачу Украине ЗРК Patriot будет сокрушительным, заявил РИА Новости полковник запаса Вооруженных сил Турции, преподаватель кафедры международных отношений Американского университета Гирне Садик Акьяр. Современные системы ПВО вошли в очередной пакет военной помощи Вашингтона Киеву на сумму 1,85 миллиарда долларов. Белый дом представил его в среду — к приезду в Штаты украинского президента. Акьяр предположил, что Москва может произвести ракетный обстрел по военной и логистической инфраструктуре сразу в нескольких городах противника или расширить атаки по всей линии фронта. По его словам, переданные Киеву ЗРК были испытаны в первой и второй войнах в Персидском заливе, и Москва знает все об этих комплексах.На фоне российской спецоперации на Украине США и НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием на десятки миллиардов долларов. Москва неоднократно заявляла, что поставки западной военной техники только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20221223/ukraina-1840841548.html

https://ria.ru/20221223/putin-1840884903.html

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россия

турция

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

владимир зеленский, сергей лавров, украина, россия, турция, нато, министерство обороны сша, пэтриот (зенитный ракетный комплекс ), зрк с-300, с-400 «триумф»