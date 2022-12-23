17:10 23.12.2022 (обновлено: 17:52 23.12.2022)
В Турции предрекли мощнейший ответ России на передачу Украине ЗРК Patriot
Турецкий военный запаса: ответ России на передачу Украине ЗРК Patriot будет сокрушительным
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкВоеннослужащий России в радиолокационной станции подсвета и наведения ракет сил противовоздушной обороны (ПВО) России на Запорожском направлении
Военнослужащий России в радиолокационной станции подсвета и наведения ракет сил противовоздушной обороны (ПВО) России на Запорожском направлении. Архивное фото
БАКУ, 23 дек — РИА Новости. Ответ Москвы на передачу Украине ЗРК Patriot будет сокрушительным, заявил РИА Новости полковник запаса Вооруженных сил Турции, преподаватель кафедры международных отношений Американского университета Гирне Садик Акьяр.
Современные системы ПВО вошли в очередной пакет военной помощи Вашингтона Киеву на сумму 1,85 миллиарда долларов. Белый дом представил его в среду — к приезду в Штаты украинского президента.
"Вероятно, в рамках визита Зеленский получил ряд указаний от Байдена относительно дальнейшей позиции Украины. Как и ожидалось, стороны договорились о поставках систем ПВО Patriot. Но на это, несомненно, последует сокрушительный ответ России", — подчеркнул собеседник агентства.
Акьяр предположил, что Москва может произвести ракетный обстрел по военной и логистической инфраструктуре сразу в нескольких городах противника или расширить атаки по всей линии фронта.
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По его словам, переданные Киеву ЗРК были испытаны в первой и второй войнах в Персидском заливе, и Москва знает все об этих комплексах.
"Системы не имеют никакого преимущества перед С-300 или С-400, с технической точки зрения считающимися противоположностью Patriot, но в сочетании с другими могут стать головной болью для России. В этом случае первостепенной целью российского оружия станут именно эти самые системы ПВО Patriot", — резюмировал эксперт.
На фоне российской спецоперации на Украине США и НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием на десятки миллиардов долларов. Москва неоднократно заявляла, что поставки западной военной техники только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.