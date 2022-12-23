https://ria.ru/20221223/oskvernenie-1840786519.html

Совфед одобрил закон о штрафах за осквернение георгиевских лент

Совфед одобрил закон о штрафах за осквернение георгиевских лент - РИА Новости, 23.12.2022

Совфед одобрил закон о штрафах за осквернение георгиевских лент

Совет Федерации одобрил закон, приравнивающий георгиевские ленты к символам воинской славы и предусматривающий наказание в виде штрафа до 5 миллионов рублей или РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T12:15

2022-12-23T12:15

2022-12-23T12:18

совет федерации рф

общество

россия

георгиевская ленточка

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Совет Федерации одобрил закон, приравнивающий георгиевские ленты к символам воинской славы и предусматривающий наказание в виде штрафа до 5 миллионов рублей или лишение свободы на срок до пяти лет за их публичное осквернение.Как отмечается в пояснительной записке, георгиевская лента станет официальным символом воинской славы РФ. Согласно действующему законодательству, за публичное осквернение символа воинской славы юридическому лицу грозит штраф от 3 до 5 миллионов рублей, физлицу максимально грозит штраф в размере до 3 миллионов рублей либо лишение свободы на срок до 3 лет. Согласно статье УК РФ о реабилитации нацизма, те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору или в интернете, наказываются штрафом в размере от 2 до 5 миллионов рублей или лишением свободы на срок до 5 лет.В соответствии с одобренным Совфедом законом, георгиевская лента может использоваться только в целях, связанных с исторической памятью, а использование ленты в иных целях будет пресекаться законом.Георгиевская лента состоит из трех черных и двух оранжевых полос, она является составной частью многих военных наград Российской империи, СССР и Российской Федерации.

https://ria.ru/20220519/lenta-1789374465.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

совет федерации рф, общество, россия, георгиевская ленточка