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Совфед одобрил закон о штрафах за осквернение георгиевских лент - РИА Новости, 23.12.2022
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Совфед одобрил закон о штрафах за осквернение георгиевских лент
Совфед одобрил закон о штрафах за осквернение георгиевских лент - РИА Новости, 23.12.2022
Совфед одобрил закон о штрафах за осквернение георгиевских лент
Совет Федерации одобрил закон, приравнивающий георгиевские ленты к символам воинской славы и предусматривающий наказание в виде штрафа до 5 миллионов рублей или РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T12:15
2022-12-23T12:18
совет федерации рф
общество
россия
георгиевская ленточка
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Совет Федерации одобрил закон, приравнивающий георгиевские ленты к символам воинской славы и предусматривающий наказание в виде штрафа до 5 миллионов рублей или лишение свободы на срок до пяти лет за их публичное осквернение.Как отмечается в пояснительной записке, георгиевская лента станет официальным символом воинской славы РФ. Согласно действующему законодательству, за публичное осквернение символа воинской славы юридическому лицу грозит штраф от 3 до 5 миллионов рублей, физлицу максимально грозит штраф в размере до 3 миллионов рублей либо лишение свободы на срок до 3 лет. Согласно статье УК РФ о реабилитации нацизма, те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору или в интернете, наказываются штрафом в размере от 2 до 5 миллионов рублей или лишением свободы на срок до 5 лет.В соответствии с одобренным Совфедом законом, георгиевская лента может использоваться только в целях, связанных с исторической памятью, а использование ленты в иных целях будет пресекаться законом.Георгиевская лента состоит из трех черных и двух оранжевых полос, она является составной частью многих военных наград Российской империи, СССР и Российской Федерации.
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совет федерации рф, общество, россия, георгиевская ленточка
Совет Федерации РФ, Общество, Россия, Георгиевская ленточка
12:15 23.12.2022 (обновлено: 12:18 23.12.2022)
 
Совфед одобрил закон о штрафах за осквернение георгиевских лент

Совфед одобрил закон о штрафах до пяти миллионов рублей за осквернение георгиевских лент

© РИА Новости / Михаил Куравлев / Перейти в медиабанкАкция "Георгиевская ленточка"
Акция Георгиевская ленточка - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
© РИА Новости / Михаил Куравлев
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Акция "Георгиевская ленточка". Архивное фото
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Совет Федерации одобрил закон, приравнивающий георгиевские ленты к символам воинской славы и предусматривающий наказание в виде штрафа до 5 миллионов рублей или лишение свободы на срок до пяти лет за их публичное осквернение.
Как отмечается в пояснительной записке, георгиевская лента станет официальным символом воинской славы РФ. Согласно действующему законодательству, за публичное осквернение символа воинской славы юридическому лицу грозит штраф от 3 до 5 миллионов рублей, физлицу максимально грозит штраф в размере до 3 миллионов рублей либо лишение свободы на срок до 3 лет. Согласно статье УК РФ о реабилитации нацизма, те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору или в интернете, наказываются штрафом в размере от 2 до 5 миллионов рублей или лишением свободы на срок до 5 лет.
В соответствии с одобренным Совфедом законом, георгиевская лента может использоваться только в целях, связанных с исторической памятью, а использование ленты в иных целях будет пресекаться законом.
Георгиевская лента состоит из трех черных и двух оранжевых полос, она является составной частью многих военных наград Российской империи, СССР и Российской Федерации.
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Совет Федерации РФОбществоРоссияГеоргиевская ленточка
 
 
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