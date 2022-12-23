https://ria.ru/20221223/opros-1840752426.html

Путину доверяют более 78 процентов россиян, показал опрос ВЦИОМ

Путину доверяют более 78 процентов россиян, показал опрос ВЦИОМ - РИА Новости, 23.12.2022

Путину доверяют более 78 процентов россиян, показал опрос ВЦИОМ

Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 78,1% россиян, его деятельность одобряют 74,3% респондентов, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра... РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T10:43

2022-12-23T10:43

2022-12-23T10:43

россия

вциом

общество

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/16/1840674896_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_2f44233461a054322d146fe1f690e25b.jpg

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 78,1% россиян, его деятельность одобряют 74,3% респондентов, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Путину доверяют 78,1% респондентов, не доверяют - 17,7%. Одобряют деятельность президента РФ 74,3% респондентов, не одобряют – 15,5%. Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился с 12 по 18 декабря. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 1%.

https://ria.ru/20221223/premiya-1840711715.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, вциом, общество, владимир путин