https://ria.ru/20221223/opros-1840752426.html
Путину доверяют более 78 процентов россиян, показал опрос ВЦИОМ
Путину доверяют более 78 процентов россиян, показал опрос ВЦИОМ - РИА Новости, 23.12.2022
Путину доверяют более 78 процентов россиян, показал опрос ВЦИОМ
Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 78,1% россиян, его деятельность одобряют 74,3% респондентов, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра... РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T10:43
2022-12-23T10:43
2022-12-23T10:43
россия
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общество
владимир путин
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 78,1% россиян, его деятельность одобряют 74,3% респондентов, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Путину доверяют 78,1% респондентов, не доверяют - 17,7%. Одобряют деятельность президента РФ 74,3% респондентов, не одобряют – 15,5%. Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился с 12 по 18 декабря. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 1%.
https://ria.ru/20221223/premiya-1840711715.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вциом, общество, владимир путин
Россия, ВЦИОМ, Общество, Владимир Путин
Путину доверяют более 78 процентов россиян, показал опрос ВЦИОМ
Опрос ВЦИОМ показал, что Путину доверяют 78,1 процента россиян