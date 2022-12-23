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Путину доверяют более 78 процентов россиян, показал опрос ВЦИОМ - РИА Новости, 23.12.2022
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Путину доверяют более 78 процентов россиян, показал опрос ВЦИОМ
Путину доверяют более 78 процентов россиян, показал опрос ВЦИОМ - РИА Новости, 23.12.2022
Путину доверяют более 78 процентов россиян, показал опрос ВЦИОМ
Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 78,1% россиян, его деятельность одобряют 74,3% респондентов, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра... РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T10:43
2022-12-23T10:43
россия
вциом
общество
владимир путин
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 78,1% россиян, его деятельность одобряют 74,3% респондентов, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Путину доверяют 78,1% респондентов, не доверяют - 17,7%. Одобряют деятельность президента РФ 74,3% респондентов, не одобряют – 15,5%. Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился с 12 по 18 декабря. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 1%.
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россия, вциом, общество, владимир путин
Россия, ВЦИОМ, Общество, Владимир Путин
10:43 23.12.2022
 
Путину доверяют более 78 процентов россиян, показал опрос ВЦИОМ

Опрос ВЦИОМ показал, что Путину доверяют 78,1 процента россиян

© РИА Новости / Владимир Гердо / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам заседания Государственного Совета
Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам заседания Государственного Совета - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
© РИА Новости / Владимир Гердо
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Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам заседания Государственного Совета. Архивное фото
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 78,1% россиян, его деятельность одобряют 74,3% респондентов, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Путину доверяют 78,1% респондентов, не доверяют - 17,7%. Одобряют деятельность президента РФ 74,3% респондентов, не одобряют – 15,5%.
Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился с 12 по 18 декабря. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 1%.
Банкомат - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
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РоссияВЦИОМОбществоВладимир Путин
 
 
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