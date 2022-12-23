Глава Евросовета выступил за приостановку членства России в Совбезе ООН
Мишель предложил разработать механизм приостановки членства России в Совбезе ООН
© AP Photo / Olivier MatthysПредседатель Европейского совета Шарль Мишель
© AP Photo / Olivier Matthys
Председатель Европейского совета Шарль Мишель. Архивное фото
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Председатель Европейского совета Шарль Мишель считает, что необходимо разработать механизм "приостановки" членства России в Совете безопасности ООН, при этом он признал, что на данный момент это невозможно.
В интервью телеканалу RTVi Мишель обвинил Россию в нарушении международного права, заметив, что раз это делает постоянный член Совбеза ООН, "в международном праве есть изъян". "С моей точки зрения, следовало бы установить механизм приостановки членства: я не говорю о полном исключении России, но как минимум о приостановке членства России в Совете безопасности", - заявил он. При этом глава Евросовета признал, что "на данный момент это невозможно, это приведет в тупик сам концепт безопасности ООН".
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"Впрочем, мы хорошо видели, что до начала этой войны концепт безопасности ООН уже сильно барахлил и имел немало трудностей в функционировании при разрешении больших международных проблем. Так что я среди тех, кто считает, что рано или поздно реформа функционирования ООН будет обязательной, например, чтобы лучше учитывать баланс современного миропорядка", - отметил председатель Мишель.
В частности, по его оценке, Африка и Латинская Америка сейчас плохо представлены в структурах ООН. "Думаю, что однажды наступит обсуждение глубокой реформы системы ООН", - заключил он.
После начала Россией специальной военной операции на Украине в странах Запада периодически звучат призывы исключить РФ из Совета Безопасности ООН. Между тем, участие России в Совбезе в качестве постоянного члена прописано в статье 23 устава организации. Таким образом, для исключения России из состава Совбеза была бы нужна поправка в устав ООН. Согласно уставу ООН, для поправок необходима подпись всех постоянных членов Совбеза. При этом Россия имеет право наложить вето на подобное предложение. В конце сентября глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что говорить о расширении Совета безопасности ООН за счет западных стран смешно, потому что ничего нового они туда не привнесут. Он указал на то, что западные страны, а также Германия и Япония, которые объявили себя официальными кандидатами но постоянное членство в СБ ООН, "выполняют указания США".