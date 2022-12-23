Рейтинг@Mail.ru
Глава Евросовета выступил за приостановку членства России в Совбезе ООН - РИА Новости, 23.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221223/oon-1840853983.html
Глава Евросовета выступил за приостановку членства России в Совбезе ООН
Глава Евросовета выступил за приостановку членства России в Совбезе ООН - РИА Новости, 23.12.2022
Глава Евросовета выступил за приостановку членства России в Совбезе ООН
Председатель Европейского совета Шарль Мишель считает, что необходимо разработать механизм "приостановки" членства России в Совете безопасности ООН, при этом он РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T15:02
2022-12-23T15:02
специальная военная операция на украине
в мире
шарль мишель
россия
оон
евросовет
совет безопасности оон
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1792114092_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4317aab675ef922a7d5ccb3c4ce8bf41.jpg
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Председатель Европейского совета Шарль Мишель считает, что необходимо разработать механизм "приостановки" членства России в Совете безопасности ООН, при этом он признал, что на данный момент это невозможно. В интервью телеканалу RTVi Мишель обвинил Россию в нарушении международного права, заметив, что раз это делает постоянный член Совбеза ООН, "в международном праве есть изъян". "С моей точки зрения, следовало бы установить механизм приостановки членства: я не говорю о полном исключении России, но как минимум о приостановке членства России в Совете безопасности", - заявил он. При этом глава Евросовета признал, что "на данный момент это невозможно, это приведет в тупик сам концепт безопасности ООН". "Впрочем, мы хорошо видели, что до начала этой войны концепт безопасности ООН уже сильно барахлил и имел немало трудностей в функционировании при разрешении больших международных проблем. Так что я среди тех, кто считает, что рано или поздно реформа функционирования ООН будет обязательной, например, чтобы лучше учитывать баланс современного миропорядка", - отметил председатель Мишель. В частности, по его оценке, Африка и Латинская Америка сейчас плохо представлены в структурах ООН. "Думаю, что однажды наступит обсуждение глубокой реформы системы ООН", - заключил он. После начала Россией специальной военной операции на Украине в странах Запада периодически звучат призывы исключить РФ из Совета Безопасности ООН. Между тем, участие России в Совбезе в качестве постоянного члена прописано в статье 23 устава организации. Таким образом, для исключения России из состава Совбеза была бы нужна поправка в устав ООН. Согласно уставу ООН, для поправок необходима подпись всех постоянных членов Совбеза. При этом Россия имеет право наложить вето на подобное предложение. В конце сентября глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что говорить о расширении Совета безопасности ООН за счет западных стран смешно, потому что ничего нового они туда не привнесут. Он указал на то, что западные страны, а также Германия и Япония, которые объявили себя официальными кандидатами но постоянное членство в СБ ООН, "выполняют указания США".
https://ria.ru/20221219/sovbez-1839822907.html
https://ria.ru/20220923/serbiya-1819086307.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1792114092_327:0:3058:2048_1920x0_80_0_0_3770802731a012a9bc0954c5f55dcf37.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, шарль мишель, россия, оон, евросовет, совет безопасности оон, евросоюз, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Шарль Мишель, Россия, ООН, Евросовет, Совет Безопасности ООН, Евросоюз, Ситуация в ДНР и ЛНР
15:02 23.12.2022
 
Глава Евросовета выступил за приостановку членства России в Совбезе ООН

Мишель предложил разработать механизм приостановки членства России в Совбезе ООН

© AP Photo / Olivier MatthysПредседатель Европейского совета Шарль Мишель
Председатель Европейского совета Шарль Мишель - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
© AP Photo / Olivier Matthys
Председатель Европейского совета Шарль Мишель. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Председатель Европейского совета Шарль Мишель считает, что необходимо разработать механизм "приостановки" членства России в Совете безопасности ООН, при этом он признал, что на данный момент это невозможно.
В интервью телеканалу RTVi Мишель обвинил Россию в нарушении международного права, заметив, что раз это делает постоянный член Совбеза ООН, "в международном праве есть изъян". "С моей точки зрения, следовало бы установить механизм приостановки членства: я не говорю о полном исключении России, но как минимум о приостановке членства России в Совете безопасности", - заявил он. При этом глава Евросовета признал, что "на данный момент это невозможно, это приведет в тупик сам концепт безопасности ООН".
Заседание Совета безопасности ООН - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
19 декабря, 18:47
Генсек ООН прокомментировал возможное расширение Совбеза
"Впрочем, мы хорошо видели, что до начала этой войны концепт безопасности ООН уже сильно барахлил и имел немало трудностей в функционировании при разрешении больших международных проблем. Так что я среди тех, кто считает, что рано или поздно реформа функционирования ООН будет обязательной, например, чтобы лучше учитывать баланс современного миропорядка", - отметил председатель Мишель.
В частности, по его оценке, Африка и Латинская Америка сейчас плохо представлены в структурах ООН. "Думаю, что однажды наступит обсуждение глубокой реформы системы ООН", - заключил он.
После начала Россией специальной военной операции на Украине в странах Запада периодически звучат призывы исключить РФ из Совета Безопасности ООН. Между тем, участие России в Совбезе в качестве постоянного члена прописано в статье 23 устава организации. Таким образом, для исключения России из состава Совбеза была бы нужна поправка в устав ООН. Согласно уставу ООН, для поправок необходима подпись всех постоянных членов Совбеза. При этом Россия имеет право наложить вето на подобное предложение. В конце сентября глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что говорить о расширении Совета безопасности ООН за счет западных стран смешно, потому что ничего нового они туда не привнесут. Он указал на то, что западные страны, а также Германия и Япония, которые объявили себя официальными кандидатами но постоянное членство в СБ ООН, "выполняют указания США".
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
23 сентября, 22:30
Сербия пообещала выступить против попыток исключить Россию из Совбеза ООН
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреШарль МишельРоссияООНЕвросоветСовет Безопасности ООНЕвросоюзСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала