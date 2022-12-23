https://ria.ru/20221223/odessa-1840826491.html
Сотрудники антикоррупционного бюро Украины допрашивают мэра Одессы
Сотрудники антикоррупционного бюро Украины допрашивают мэра Одессы - РИА Новости, 23.12.2022
Сотрудники антикоррупционного бюро Украины допрашивают мэра Одессы
Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) допрашивают мэра Одессы Геннадия Труханова, пишет украинское издание "Думская". РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T13:49
2022-12-23T13:49
2022-12-23T13:50
в мире
украина
одесса
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
владимир зеленский
екатерина ii
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) допрашивают мэра Одессы Геннадия Труханова, пишет украинское издание "Думская". "Труханова сегодня допрашивают сотрудники НАБУ", - пишет издание со ссылкой на источники в правоохранительных органах. В связи с чем ведется допрос, не уточняется. Ранее Труханов в интервью итальянской газете Corriere della Sera заявил, что выступает против сноса памятника российской императрице Екатерине II, а также что обеспокоен ростом ненависти "ко всему русскому", и высказался против переименования улицы Пушкина, расположенной рядом с мэрией города. Позже на сайте офиса Владимира Зеленского появилась петиция с просьбой "обратить внимание на действия и высказывания" Труханова. В ней утверждалось, что мэр Одессы является гражданином России и придерживается пророссийских взглядов. В ответ на петицию Владимир Зеленский поручил МВД и Службе безопасности Украины проверить Труханова.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, одесса, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), владимир зеленский, екатерина ii
В мире, Украина, Одесса, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Владимир Зеленский, Екатерина II
13:49 23.12.2022 (обновлено: 13:50 23.12.2022)
Сотрудники антикоррупционного бюро Украины допрашивают мэра Одессы
"Думская": сотрудники антикоррупционного бюро Украины допрашивают мэра Одессы Труханова