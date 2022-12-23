https://ria.ru/20221223/obstrely-1840742735.html

Украинские войска обстреляли четыре населенных пункта в ДНР

Украинские войска обстреляли четыре населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 23.12.2022

Украинские войска обстреляли четыре населенных пункта в ДНР

Украинские войска обстреляли четыре населенных пункта ДНР, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов,... РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T10:06

2022-12-23T10:06

2022-12-23T10:06

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

украина

макеевка

нато

сцкк

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ДОНЕЦК, 23 дек - РИА Новости. Украинские войска обстреляли четыре населенных пункта ДНР, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 08.20 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его телеграм-канале. Представительство добавило, что в 08.45 мск украинские войска выпустили по Широкой Балке три снаряда калибром 152 миллиметра, в 08.55 мск по Никитовскому району Горловки - три снаряда калибром 152 миллиметра, а в 09.00 мск по Красному Партизану произведено семь выстрелов из танка. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов ДНР и ЛНР. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ Caesar, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20221223/artemovsk-1840723123.html

донецкая народная республика

украина

макеевка

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в мире, донецкая народная республика, украина, макеевка, нато, сцкк