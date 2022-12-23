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Украинские войска обстреляли четыре населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 23.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221223/obstrely-1840742735.html
Украинские войска обстреляли четыре населенных пункта в ДНР
Украинские войска обстреляли четыре населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 23.12.2022
Украинские войска обстреляли четыре населенных пункта в ДНР
Украинские войска обстреляли четыре населенных пункта ДНР, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов,... РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T10:06
2022-12-23T10:06
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
макеевка
нато
сцкк
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ДОНЕЦК, 23 дек - РИА Новости. Украинские войска обстреляли четыре населенных пункта ДНР, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 08.20 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его телеграм-канале. Представительство добавило, что в 08.45 мск украинские войска выпустили по Широкой Балке три снаряда калибром 152 миллиметра, в 08.55 мск по Никитовскому району Горловки - три снаряда калибром 152 миллиметра, а в 09.00 мск по Красному Партизану произведено семь выстрелов из танка. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов ДНР и ЛНР. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ Caesar, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20221223/artemovsk-1840723123.html
донецкая народная республика
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в мире, донецкая народная республика, украина, макеевка, нато, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Украина, Макеевка, НАТО, СЦКК
10:06 23.12.2022
 
Украинские войска обстреляли четыре населенных пункта в ДНР

Представительство ДНР: украинские войска обстреляли четыре населенных пункта в регионе

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкРазбитое окно после обстрелов Донецка
Разбитое окно после обстрелов Донецка - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Разбитое окно после обстрелов Донецка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 23 дек - РИА Новости. Украинские войска обстреляли четыре населенных пункта ДНР, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 08.20 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его телеграм-канале.
Представительство добавило, что в 08.45 мск украинские войска выпустили по Широкой Балке три снаряда калибром 152 миллиметра, в 08.55 мск по Никитовскому району Горловки - три снаряда калибром 152 миллиметра, а в 09.00 мск по Красному Партизану произведено семь выстрелов из танка.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов ДНР и ЛНР. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ Caesar, использующие снаряды такого калибра.
Украинский танк во дворе жилого дома в Артемовске (украинское название — Бахмут) - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
Вчера, 08:13Специальная военная операция на Украине
Украинские войска в Артемовске оборудуют посты ПВО на крышах домов
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаУкраинаМакеевкаНАТОСЦКК
 
 
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