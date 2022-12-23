https://ria.ru/20221223/obstrel-1840978809.html
Центр Донецка остался без электричества
Центр Донецка остался без электричества - РИА Новости, 23.12.2022
Центр Донецка остался без электричества
Центр Донецка остался без электричества, предположительно, после обстрела со стороны ВСУ, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T21:15
2022-12-23T21:15
2022-12-23T22:44
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
донецкая народная республика
сцкк
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ДОНЕЦК, 23 дек — РИА Новости. Центр Донецка остался без электричества, предположительно, после обстрела со стороны ВСУ, передает корреспондент РИА Новости. Свет отключился примерно в 20:42. По словам мэра Алексея Кулемзина, повреждена магистральная линия."Без электроснабжения остались 16 тысяч абонентов", — написал он в Telegram-канале.Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщало об обстреле украинскими войсками сразу нескольких частей города. В частности, они атаковали Петровский, Кировский и Киевский районы. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.
https://ria.ru/20221223/spetsoperatsiya-1840850695.html
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в мире, донецк, донецкая народная республика, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК
21:15 23.12.2022 (обновлено: 22:44 23.12.2022)
Центр Донецка остался без электричества
Центр Донецка остался без электричества после обстрела со стороны украинских военных