https://ria.ru/20221223/obstrel-1840978809.html

Центр Донецка остался без электричества

Центр Донецка остался без электричества - РИА Новости, 23.12.2022

Центр Донецка остался без электричества

Центр Донецка остался без электричества, предположительно, после обстрела со стороны ВСУ, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T21:15

2022-12-23T21:15

2022-12-23T22:44

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 23 дек — РИА Новости. Центр Донецка остался без электричества, предположительно, после обстрела со стороны ВСУ, передает корреспондент РИА Новости. Свет отключился примерно в 20:42. По словам мэра Алексея Кулемзина, повреждена магистральная линия."Без электроснабжения остались 16 тысяч абонентов", — написал он в Telegram-канале.Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщало об обстреле украинскими войсками сразу нескольких частей города. В частности, они атаковали Петровский, Кировский и Киевский районы. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

https://ria.ru/20221223/spetsoperatsiya-1840850695.html

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в мире, донецк, донецкая народная республика, сцкк