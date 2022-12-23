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ВСУ снова обстреляли населенные пункты ДНР снарядами натовского калибра - РИА Новости, 23.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221223/obstrel-1840882414.html
ВСУ снова обстреляли населенные пункты ДНР снарядами натовского калибра
ВСУ снова обстреляли населенные пункты ДНР снарядами натовского калибра - РИА Новости, 23.12.2022
ВСУ снова обстреляли населенные пункты ДНР снарядами натовского калибра
Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка, выпустив четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T15:58
2022-12-23T16:38
специальная военная операция на украине
в мире
кировский район
донецкая народная республика
донецк
сцкк
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ДОНЕЦК, 22 дек - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка, выпустив четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 15.45 (совпадает с мск) – населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Кировский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Представительство также заявило, что в 15.45 мск украинские войска выпустили три снаряда калибром 152 миллиметра по Ясиноватой.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
кировский район
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в мире, кировский район, донецкая народная республика, донецк, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Кировский район, Донецкая Народная Республика, Донецк, СЦКК
15:58 23.12.2022 (обновлено: 16:38 23.12.2022)
 
ВСУ снова обстреляли населенные пункты ДНР снарядами натовского калибра

Представительство ДНР: ВСУ снова обстреляли Кировский район и Ясиноватую

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Осколки снаряда. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 22 дек - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка, выпустив четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 15.45 (совпадает с мск) – населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Кировский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Представительство также заявило, что в 15.45 мск украинские войска выпустили три снаряда калибром 152 миллиметра по Ясиноватой.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 декабря, 14:23Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 22.12.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКировский районДонецкая Народная РеспубликаДонецкСЦКК
 
 
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