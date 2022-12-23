https://ria.ru/20221223/obstrel-1840853890.html
Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка из РСЗО
Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка из РСЗО - РИА Новости, 23.12.2022
Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка из РСЗО
Украинские войска выпустили шесть ракет из РСЗО по Кировскому району Донецка, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по... РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T15:02
2022-12-23T15:02
2022-12-23T15:06
донецкая народная республика
донецк
кировский район
сцкк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/12/1839518542_0:0:2931:1648_1920x0_80_0_0_b3de57e86b2ed1b48663bbed3edc9669.jpg
ДОНЕЦК, 23 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили шесть ракет из РСЗО по Кировскому району Донецка, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 14.50 (совпадает с мск) – населенный пункт Орловка - город Донецк (Кировский район): выпущено шесть ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
https://ria.ru/20221223/obstrel-1840799145.html
донецкая народная республика
донецк
кировский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/12/1839518542_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_83e360e75763e6a0ac76ae99d0d83e04.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, донецк, кировский район, сцкк
Донецкая Народная Республика, Донецк, Кировский район, СЦКК
15:02 23.12.2022 (обновлено: 15:06 23.12.2022)
Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка из РСЗО
Украинские войска выпустили шесть ракет по Кировскому району Донецка