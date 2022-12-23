https://ria.ru/20221223/obstrel-1840853890.html

Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка из РСЗО

Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка из РСЗО - РИА Новости, 23.12.2022

Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка из РСЗО

Украинские войска выпустили шесть ракет из РСЗО по Кировскому району Донецка, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по... РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T15:02

2022-12-23T15:02

2022-12-23T15:06

донецкая народная республика

донецк

кировский район

сцкк

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ДОНЕЦК, 23 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили шесть ракет из РСЗО по Кировскому району Донецка, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 14.50 (совпадает с мск) – населенный пункт Орловка - город Донецк (Кировский район): выпущено шесть ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.

https://ria.ru/20221223/obstrel-1840799145.html

донецкая народная республика

донецк

кировский район

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

донецкая народная республика, донецк, кировский район, сцкк