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В ДНР три мирных жителя погибли при обстрелах ВСУ за сутки

В ДНР три мирных жителя погибли при обстрелах ВСУ за сутки - РИА Новости, 23.12.2022

В ДНР три мирных жителя погибли при обстрелах ВСУ за сутки

Три мирных жителя погибли, еще четыре пострадали за минувшие сутки в Донецкой народной республике в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщил... РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T08:05

2022-12-23T08:05

2022-12-23T08:24

специальная военная операция на украине

украина

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 23 дек - РИА Новости. Три мирных жителя погибли, еще четыре пострадали за минувшие сутки в Донецкой народной республике в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны ДНР."За минувшие сутки, с 08.00 22 декабря до 08.00 23 декабря, в результате обстрелов ВФУ (вооруженными формированиями Украины – ред.) на территории Донецкой народной республики погибли три человека и еще четыре мирных жителя получили ранения", - говорится в сообщении штаба в Telegram канале.

https://ria.ru/20221222/spetsoperatsiya-1840475075.html

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украина, донецкая народная республика, донецк, владимир путин, россия