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В ДНР три мирных жителя погибли при обстрелах ВСУ за сутки
В ДНР три мирных жителя погибли при обстрелах ВСУ за сутки - РИА Новости, 23.12.2022
В ДНР три мирных жителя погибли при обстрелах ВСУ за сутки
Три мирных жителя погибли, еще четыре пострадали за минувшие сутки в Донецкой народной республике в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщил... РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T08:05
2022-12-23T08:05
2022-12-23T08:24
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ДОНЕЦК, 23 дек - РИА Новости. Три мирных жителя погибли, еще четыре пострадали за минувшие сутки в Донецкой народной республике в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны ДНР."За минувшие сутки, с 08.00 22 декабря до 08.00 23 декабря, в результате обстрелов ВФУ (вооруженными формированиями Украины – ред.) на территории Донецкой народной республики погибли три человека и еще четыре мирных жителя получили ранения", - говорится в сообщении штаба в Telegram канале.
https://ria.ru/20221222/spetsoperatsiya-1840475075.html
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Специальная военная операция на Украине, Украина, Донецкая Народная Республика, Донецк, Владимир Путин, Россия
08:05 23.12.2022 (обновлено: 08:24 23.12.2022)
В ДНР три мирных жителя погибли при обстрелах ВСУ за сутки
Представительство ДНР заявило о трех погибших и четырех пострадавших от обстрелов за сутки