https://ria.ru/20221223/obschestvo-1840869723.html

Матвиенко заявила, что не наблюдает в обществе "ни малейших линий разлома"

Матвиенко заявила, что не наблюдает в обществе "ни малейших линий разлома" - РИА Новости, 23.12.2022

Матвиенко заявила, что не наблюдает в обществе "ни малейших линий разлома"

Уходящий 2022 год укрепил консолидацию и сплоченность российского общества, в котором не наблюдается "ни малейших линий разлома", заявила спикер Совета... РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T15:32

2022-12-23T15:32

2022-12-23T15:45

валентина матвиенко

россия

общество

совет федерации рф

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Уходящий 2022 год укрепил консолидацию и сплоченность российского общества, в котором не наблюдается "ни малейших линий разлома", заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. "Этот год ещё больше укрепил консолидацию общества, сплочённость российских граждан. Ни малейших линий разлома не наблюдается. Люди сознают, что на кону вопрос о самом существовании нашего отечества как суверенного государства, как содружества народов, как уникальной цивилизации", - сказала она, выступая на заседании Совфеда. По мнению спикера, 2022 год войдет в историю России. "Наша страна, несмотря на очень жёсткий прессинг со стороны Запада, продолжает развиваться и идти к своим целям. Это касается и строительства инфраструктуры, и технологического развития, и социальной политики, что в очередной раз показывает и масштаб нашего государства, и силу России, которая всегда была, есть и будет страной с чувством собственного достоинства, страной, живущей своим умом", - убеждена Матвиенко. Россия никогда не сдаётся и в любых условиях достигает своих целей, добавила она.Матвиенко подчеркнула, что в 2022 году Россия не только встала на защиту национальных интересов, собственной безопасности, права соотечественников на свой язык и культуру, но, по сути, возглавила движение за более справедливый, равноправный и безопасный мир."Решение о начале специальной военной операции было единственно возможным. Мы до последнего верили в мирный исход сложившихся противоречий, но нас не слышали и, судя по высказываниям ряда западных политиков, просто обманывали", - заявила председатель Совфеда.Таким образом, России не оставили другого выбора, кроме как защитить мирных граждан Донбасса, остановить кровопролитие, отстоять свою безопасность и своё будущее, сказала Матвиенко. Она выразила от лица всего сенаторского корпуса благодарность всем участникам специальной военной операции.

https://ria.ru/20221116/soglasie-1831844777.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

валентина матвиенко, россия, общество, совет федерации рф