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В ОАЭ на Новый год установят два мировых рекорда - РИА Новости, 23.12.2022
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Туризм
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В ОАЭ на Новый год установят два мировых рекорда
В ОАЭ на Новый год установят два мировых рекорда - РИА Новости, 23.12.2022
В ОАЭ на Новый год установят два мировых рекорда
Рас-эль-Хайма, уже несколько раз занесенный в книгу Гиннесса за шоу фейерверков, в канун Нового года планирует установить два новых мировых рекорда, сообщает... РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T02:32
2022-12-23T02:40
туризм
туризм
рас-эль-хайма (эмират)
оаэ
новости - туризм
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новый год
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Рас-эль-Хайма, уже несколько раз занесенный в книгу Гиннесса за шоу фейерверков, в канун Нового года планирует установить два новых мировых рекорда, сообщает Департаменте по развитию туризма эмирата (RAKTDA).Местом проведения станет береговая линия между островом Марджан (Al Marjan) и районом Аль-Хамра (Al Hamra).Самый северный эмират собирается побить мировой рекорд в номинации "Самое большое количество дистанционно управляемых дронов, запускающих фейерверки одновременно" и установить новый в номинации "Самое большое предложение в небе, сформированное дистанционно управляемыми дронами". Грандиозный фейерверк продлится 12 минут.Идеальным местом наблюдения новогоднего шоу станет фестиваль на специальной смотровой площадке напротив острова Марджан (Al Marjan). Шоу также можно будет наблюдать из любого из отелей, расположенных на береговой линии от острова Марджан до района Аль-Хамра.
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туризм, рас-эль-хайма (эмират), оаэ, новости - туризм, туристы, новый год, куда можно лететь, отдых на море
Туризм, Туризм, Рас-эль-Хайма (эмират), ОАЭ, Новости - Туризм, туристы, Новый год, куда можно лететь, Отдых на море
02:32 23.12.2022 (обновлено: 02:40 23.12.2022)
 
В ОАЭ на Новый год установят два мировых рекорда

Эмират Рас-эль-Хайма встретит Новый год фейерверком и двумя мировыми рекордами Гиннесса

© Фото предоставлено Департаментом по развитию туризма эмирата Рас-эль-Хайма (RAKTDA)Шоу фейерверков в Рас-эль-Хайме
Шоу фейерверков в Рас-эль-Хайме
© Фото предоставлено Департаментом по развитию туризма эмирата Рас-эль-Хайма (RAKTDA)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Рас-эль-Хайма, уже несколько раз занесенный в книгу Гиннесса за шоу фейерверков, в канун Нового года планирует установить два новых мировых рекорда, сообщает Департаменте по развитию туризма эмирата (RAKTDA).
Местом проведения станет береговая линия между островом Марджан (Al Marjan) и районом Аль-Хамра (Al Hamra).
Самый северный эмират собирается побить мировой рекорд в номинации "Самое большое количество дистанционно управляемых дронов, запускающих фейерверки одновременно" и установить новый в номинации "Самое большое предложение в небе, сформированное дистанционно управляемыми дронами". Грандиозный фейерверк продлится 12 минут.
Идеальным местом наблюдения новогоднего шоу станет фестиваль на специальной смотровой площадке напротив острова Марджан (Al Marjan). Шоу также можно будет наблюдать из любого из отелей, расположенных на береговой линии от острова Марджан до района Аль-Хамра.
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ТуризмТуризмРас-эль-Хайма (эмират)ОАЭНовости - ТуризмтуристыНовый годкуда можно лететьОтдых на море
 
 
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