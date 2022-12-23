https://ria.ru/20221223/oae-1840353532.html

В ОАЭ на Новый год установят два мировых рекорда

В ОАЭ на Новый год установят два мировых рекорда - РИА Новости, 23.12.2022

В ОАЭ на Новый год установят два мировых рекорда

Рас-эль-Хайма, уже несколько раз занесенный в книгу Гиннесса за шоу фейерверков, в канун Нового года планирует установить два новых мировых рекорда, сообщает... РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T02:32

2022-12-23T02:32

2022-12-23T02:40

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туризм

рас-эль-хайма (эмират)

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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Рас-эль-Хайма, уже несколько раз занесенный в книгу Гиннесса за шоу фейерверков, в канун Нового года планирует установить два новых мировых рекорда, сообщает Департаменте по развитию туризма эмирата (RAKTDA).Местом проведения станет береговая линия между островом Марджан (Al Marjan) и районом Аль-Хамра (Al Hamra).Самый северный эмират собирается побить мировой рекорд в номинации "Самое большое количество дистанционно управляемых дронов, запускающих фейерверки одновременно" и установить новый в номинации "Самое большое предложение в небе, сформированное дистанционно управляемыми дронами". Грандиозный фейерверк продлится 12 минут.Идеальным местом наблюдения новогоднего шоу станет фестиваль на специальной смотровой площадке напротив острова Марджан (Al Marjan). Шоу также можно будет наблюдать из любого из отелей, расположенных на береговой линии от острова Марджан до района Аль-Хамра.

https://ria.ru/20221220/oae-1839792345.html

рас-эль-хайма (эмират)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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