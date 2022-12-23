https://ria.ru/20221223/oae-1840353532.html
В ОАЭ на Новый год установят два мировых рекорда
В ОАЭ на Новый год установят два мировых рекорда - РИА Новости, 23.12.2022
В ОАЭ на Новый год установят два мировых рекорда
Рас-эль-Хайма, уже несколько раз занесенный в книгу Гиннесса за шоу фейерверков, в канун Нового года планирует установить два новых мировых рекорда, сообщает... РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T02:32
2022-12-23T02:32
2022-12-23T02:40
туризм
туризм
рас-эль-хайма (эмират)
оаэ
новости - туризм
туристы
новый год
куда можно лететь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/15/1840350625_0:281:3140:2047_1920x0_80_0_0_3f5e91170b03e602d21f6809bb5fb41c.jpg
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Рас-эль-Хайма, уже несколько раз занесенный в книгу Гиннесса за шоу фейерверков, в канун Нового года планирует установить два новых мировых рекорда, сообщает Департаменте по развитию туризма эмирата (RAKTDA).Местом проведения станет береговая линия между островом Марджан (Al Marjan) и районом Аль-Хамра (Al Hamra).Самый северный эмират собирается побить мировой рекорд в номинации "Самое большое количество дистанционно управляемых дронов, запускающих фейерверки одновременно" и установить новый в номинации "Самое большое предложение в небе, сформированное дистанционно управляемыми дронами". Грандиозный фейерверк продлится 12 минут.Идеальным местом наблюдения новогоднего шоу станет фестиваль на специальной смотровой площадке напротив острова Марджан (Al Marjan). Шоу также можно будет наблюдать из любого из отелей, расположенных на береговой линии от острова Марджан до района Аль-Хамра.
https://ria.ru/20221220/oae-1839792345.html
рас-эль-хайма (эмират)
оаэ
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/15/1840350625_269:0:2998:2047_1920x0_80_0_0_4c6618eb32c2494479b8356f08cb2ebb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, рас-эль-хайма (эмират), оаэ, новости - туризм, туристы, новый год, куда можно лететь, отдых на море
Туризм, Туризм, Рас-эль-Хайма (эмират), ОАЭ, Новости - Туризм, туристы, Новый год, куда можно лететь, Отдых на море
02:32 23.12.2022 (обновлено: 02:40 23.12.2022)
В ОАЭ на Новый год установят два мировых рекорда
Эмират Рас-эль-Хайма встретит Новый год фейерверком и двумя мировыми рекордами Гиннесса
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Рас-эль-Хайма, уже несколько раз занесенный в книгу Гиннесса за шоу фейерверков, в канун Нового года планирует установить два новых мировых рекорда, сообщает Департаменте по развитию туризма эмирата (RAKTDA).
Местом проведения станет береговая линия между островом Марджан (Al Marjan) и районом Аль-Хамра (Al Hamra).
Самый северный эмират собирается побить мировой рекорд в номинации "Самое большое количество дистанционно управляемых дронов, запускающих фейерверки одновременно" и установить новый в номинации "Самое большое предложение в небе, сформированное дистанционно управляемыми дронами". Грандиозный фейерверк продлится 12 минут.
Идеальным местом наблюдения новогоднего шоу станет фестиваль на специальной смотровой площадке напротив острова Марджан (Al Marjan). Шоу также можно будет наблюдать из любого из отелей, расположенных на береговой линии от острова Марджан до района Аль-Хамра.