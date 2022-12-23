07:08 23.12.2022 (обновлено: 08:07 23.12.2022)
Новак назвал ответные меры России на введение потолка цен на нефть
Новак: Россия запретит поставки нефти в страны, которые потребуют соблюдения потолка цен
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкНефтяные качалки в Альметьевском районе Республики Татарстан
Нефтяные качалки в Альметьевском районе Республики Татарстан. Архивное фото
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Россия в ответ на потолок цен планирует запретить поставки нефти и нефтепродуктов в страны, которые в контрактах будут требовать соблюдение этого условия, заявил вице-премьер Александр Новак в интервью телеканалу "Россия 24".
Зампред правительства напомнил о готовящемся указе президента.
"В рамках этого указа — запрет на поставки нефти и нефтепродуктов в те страны и тем юридическим лицам, которые будут требовать соответствия в контрактах потолка цен, который введен Евросоюзом", — сказал Новак.
По его словам, Москва готова пойти на частичное сокращение добычи нефти.
"В начале следующего года у нас может быть сокращение где-то на 500-700 тысяч баррелей в сутки. Это для нас примерно пять — семь процентов", — добавил вице-премьер.
Новак уточнил, что речь идет о незначительном объеме, но тем не менее "такие риски существуют".
Владимир Путин сообщал, что подпишет указ об ответных мерах на потолок цен на российскую нефть в понедельник-вторник.
С 5 декабря вступили в силу нефтяные санкции стран Запада: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель — более дорогую перевозить и страховать запрещено.