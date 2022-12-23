https://ria.ru/20221223/novak-1840717576.html

Новак назвал ответные меры России на введение потолка цен на нефть

Новак назвал ответные меры России на введение потолка цен на нефть - РИА Новости, 23.12.2022

Новак назвал ответные меры России на введение потолка цен на нефть

Россия в ответ на потолок цен планирует запретить поставки нефти и нефтепродуктов в страны, которые в контрактах будут требовать соблюдение этого условия,... РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T07:08

2022-12-23T07:08

2022-12-23T08:07

экономика

цены на нефть

россия

александр новак

владимир путин

москва

евросоюз

австралия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/17/1833568330_0:0:2973:1672_1920x0_80_0_0_2d5e8b6e7750750bc2a73fe0c6dc8715.jpg

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Россия в ответ на потолок цен планирует запретить поставки нефти и нефтепродуктов в страны, которые в контрактах будут требовать соблюдение этого условия, заявил вице-премьер Александр Новак в интервью телеканалу "Россия 24".Зампред правительства напомнил о готовящемся указе президента.По его словам, Москва готова пойти на частичное сокращение добычи нефти."В начале следующего года у нас может быть сокращение где-то на 500-700 тысяч баррелей в сутки. Это для нас примерно пять — семь процентов", — добавил вице-премьер.Новак уточнил, что речь идет о незначительном объеме, но тем не менее "такие риски существуют".Владимир Путин сообщал, что подпишет указ об ответных мерах на потолок цен на российскую нефть в понедельник-вторник.С 5 декабря вступили в силу нефтяные санкции стран Запада: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель — более дорогую перевозить и страховать запрещено.

https://ria.ru/20221222/neft-1840664422.html

https://ria.ru/20221222/neft-1840669692.html

россия

москва

австралия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, цены на нефть, россия, александр новак, владимир путин, москва, евросоюз, австралия