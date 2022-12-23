https://ria.ru/20221223/nekhvatka-1840999167.html

В США признали нехватку артиллерийского вооружения для Украины, пишут СМИ

В США признали нехватку артиллерийского вооружения для Украины, пишут СМИ - РИА Новости, 23.12.2022

В США признали нехватку артиллерийского вооружения для Украины, пишут СМИ

В США признают, что страна за месяц может произвести столько артиллерийских снарядов, сколько украинские войска тратят за два дня, пишет газета Washington Post. РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T23:06

2022-12-23T23:06

2022-12-23T23:54

специальная военная операция на украине

в мире

сергей лавров

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

сша

россия

украина

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1e/1835341369_0:0:2852:1604_1920x0_80_0_0_c8fc5eb5830b60f426d42f7ba02aab66.jpg

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. В США признают, что страна за месяц может произвести столько артиллерийских снарядов, сколько украинские войска тратят за два дня, пишет газета Washington Post. Артиллерию калибром 155 миллиметров применяют страны НАТО, они поставляют такое оружие и Киеву. Украинские войска активно используют его для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. По данным газеты, нехватка артиллерийского снаряжения всех видов остается слабостью США. "При том, что увеличение производства и запланировано, оборонная промышленность США в настоящее время может произвести около 14 тысяч 155-миллиметровых гаубичных снарядов в месяц", - цитирует газета командующую сухопутными войсками ВС США Кристин Вормут. При этом, по словам неназванного американского военного источника, украинские войска расходуют такое количество за два дня своих обстрелов. Глава МИД Сергей Лавров указывал, что страны Запада, поддерживающие киевский режим, становятся стороной конфликта. Он также отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для ВСУ, станут законной целью для России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в свою очередь, заявлял, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20221212/voyna-1837909776.html

https://ria.ru/20221216/donbass-1839012190.html

сша

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сергей лавров, дмитрий песков (спецпредставитель президента), сша, россия, украина, нато, оон