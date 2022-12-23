23:06 23.12.2022 (обновлено: 23:54 23.12.2022)
В США признали нехватку артиллерийского вооружения для Украины, пишут СМИ
WP: США производят в месяц столько снарядов, сколько Украина расходует за два дня
© AP Photo / LibkosУкраинские военные ведут огонь из американской гаубицы М777 в Донецкой области
© AP Photo / Libkos
Украинские военные ведут огонь из американской гаубицы М777 в Донецкой области. Архивное фото
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. В США признают, что страна за месяц может произвести столько артиллерийских снарядов, сколько украинские войска тратят за два дня, пишет газета Washington Post.
Артиллерию калибром 155 миллиметров применяют страны НАТО, они поставляют такое оружие и Киеву. Украинские войска активно используют его для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик.
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По данным газеты, нехватка артиллерийского снаряжения всех видов остается слабостью США.
"При том, что увеличение производства и запланировано, оборонная промышленность США в настоящее время может произвести около 14 тысяч 155-миллиметровых гаубичных снарядов в месяц", - цитирует газета командующую сухопутными войсками ВС США Кристин Вормут.
При этом, по словам неназванного американского военного источника, украинские войска расходуют такое количество за два дня своих обстрелов.
Глава МИД Сергей Лавров указывал, что страны Запада, поддерживающие киевский режим, становятся стороной конфликта. Он также отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для ВСУ, станут законной целью для России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в свою очередь, заявлял, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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