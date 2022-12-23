https://ria.ru/20221223/neft-1840765966.html

ОПЕК+ сбалансировал ситуацию на мировом рынке нефти, заявил Новак

ОПЕК+ сбалансировал ситуацию на мировом рынке нефти, заявил Новак - РИА Новости, 23.12.2022

ОПЕК+ сбалансировал ситуацию на мировом рынке нефти, заявил Новак

Мировой рынок нефти сегодня сбалансирован за счет действий ОПЕК+, но альянс продолжает держать руку на пульсе, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T11:26

2022-12-23T11:26

2022-12-23T11:28

экономика

александр новак

россия

опек

цены на нефть

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Мировой рынок нефти сегодня сбалансирован за счет действий ОПЕК+, но альянс продолжает держать руку на пульсе, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. "На сегодняшний день, на мой взгляд, рынок сбалансирован благодаря тому, что ОПЕК+ принял решение о сокращении (добычи - ред.) на 2 миллиона баррелей в сутки с ноября до конца этого года и на весь следующий год", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

экономика, александр новак, россия, опек, цены на нефть