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ОПЕК+ сбалансировал ситуацию на мировом рынке нефти, заявил Новак - РИА Новости, 23.12.2022
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ОПЕК+ сбалансировал ситуацию на мировом рынке нефти, заявил Новак
ОПЕК+ сбалансировал ситуацию на мировом рынке нефти, заявил Новак - РИА Новости, 23.12.2022
ОПЕК+ сбалансировал ситуацию на мировом рынке нефти, заявил Новак
Мировой рынок нефти сегодня сбалансирован за счет действий ОПЕК+, но альянс продолжает держать руку на пульсе, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T11:26
2022-12-23T11:28
экономика
александр новак
россия
опек
цены на нефть
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Мировой рынок нефти сегодня сбалансирован за счет действий ОПЕК+, но альянс продолжает держать руку на пульсе, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. "На сегодняшний день, на мой взгляд, рынок сбалансирован благодаря тому, что ОПЕК+ принял решение о сокращении (добычи - ред.) на 2 миллиона баррелей в сутки с ноября до конца этого года и на весь следующий год", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".
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экономика, александр новак, россия, опек, цены на нефть
Экономика, Александр Новак, Россия, ОПЕК, Цены на нефть
11:26 23.12.2022 (обновлено: 11:28 23.12.2022)
 
ОПЕК+ сбалансировал ситуацию на мировом рынке нефти, заявил Новак

Вице-премьер Новак назвал мировой рынок нефти сбалансированным благодаря ОПЕК+

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкНефтяная качалка в Альметьевском районе Республики Татарстан
Нефтяная качалка в Альметьевском районе Республики Татарстан - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Нефтяная качалка в Альметьевском районе Республики Татарстан. Архивное фото
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Мировой рынок нефти сегодня сбалансирован за счет действий ОПЕК+, но альянс продолжает держать руку на пульсе, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
"На сегодняшний день, на мой взгляд, рынок сбалансирован благодаря тому, что ОПЕК+ принял решение о сокращении (добычи - ред.) на 2 миллиона баррелей в сутки с ноября до конца этого года и на весь следующий год", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".
Логотип Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) на здании штаб-квартиры организации в Вене - РИА Новости, 1920, 04.12.2022
4 декабря, 14:48
Комитет ОПЕК+ рекомендовал сокращать добычу нефти, сообщил источник
 
ЭкономикаАлександр НовакРоссияОПЕКЦены на нефть
 
 
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