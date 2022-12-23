https://ria.ru/20221223/neft-1840765966.html
ОПЕК+ сбалансировал ситуацию на мировом рынке нефти, заявил Новак
ОПЕК+ сбалансировал ситуацию на мировом рынке нефти, заявил Новак - РИА Новости, 23.12.2022
ОПЕК+ сбалансировал ситуацию на мировом рынке нефти, заявил Новак
Мировой рынок нефти сегодня сбалансирован за счет действий ОПЕК+, но альянс продолжает держать руку на пульсе, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T11:26
2022-12-23T11:26
2022-12-23T11:28
экономика
александр новак
россия
опек
цены на нефть
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Мировой рынок нефти сегодня сбалансирован за счет действий ОПЕК+, но альянс продолжает держать руку на пульсе, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. "На сегодняшний день, на мой взгляд, рынок сбалансирован благодаря тому, что ОПЕК+ принял решение о сокращении (добычи - ред.) на 2 миллиона баррелей в сутки с ноября до конца этого года и на весь следующий год", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".
https://ria.ru/20221204/neft-1836222123.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, александр новак, россия, опек, цены на нефть
Экономика, Александр Новак, Россия, ОПЕК, Цены на нефть
11:26 23.12.2022 (обновлено: 11:28 23.12.2022)
ОПЕК+ сбалансировал ситуацию на мировом рынке нефти, заявил Новак
Вице-премьер Новак назвал мировой рынок нефти сбалансированным благодаря ОПЕК+