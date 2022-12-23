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Новак рассказал, когда ожидать взлета цен на нефтепродукты в Европе - РИА Новости, 23.12.2022
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
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Новак рассказал, когда ожидать взлета цен на нефтепродукты в Европе
Новак рассказал, когда ожидать взлета цен на нефтепродукты в Европе - РИА Новости, 23.12.2022
Новак рассказал, когда ожидать взлета цен на нефтепродукты в Европе
Вице-премьер РФ Александр Новак ожидает, что цены на нефтепродукты в Европе после введения эмбарго на поставки из РФ в феврале могут взлететь. РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T10:58
2022-12-23T12:11
экономика
цены на нефть
россия
европа
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
александр новак
нефть
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Вице-премьер РФ Александр Новак ожидает, что цены на нефтепродукты в Европе после введения эмбарго на поставки из РФ в феврале могут взлететь."В следующем году, с февраля-месяца, вступает в силу эмбарго по поставкам нефтепродуктов в Европу, и это очень такой неопределенный момент с точки зрения того, чем заместит Европа российские нефтепродукты. Мы свои нефтепродукты будем распродавать по всему миру, а Европе придется потрудится, чтобы найти и покрыть свой дефицит возникающий. При этом, возможно, цены там значительно могут взлететь на нефтепродукты, на европейском рынке", - сказал Новак в интервью телеканалу "Россия 24".Шестой пакет европейских санкций предусматривал постепенное введение эмбарго на импорт нефти из России. При этом запрет касается лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу "Дружба" нефть под ограничения не подпадает. Санкции также включают в себя запрет на страхование судов, перевозящих российскую нефть.Эмбарго на нефть начало работать в полную силу 5 декабря, на нефтепродукты - заработает с 5 февраля 2023 года.
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экономика, цены на нефть, россия, европа, александр новак, нефть
Экономика, Цены на нефть, Россия, Европа, Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Александр Новак, Нефть
10:58 23.12.2022 (обновлено: 12:11 23.12.2022)
 
Новак рассказал, когда ожидать взлета цен на нефтепродукты в Европе

Новак: цены на нефтепродукты в Европе взлетят в феврале из-за запрета поставок из России

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкНефтяные качалки
Нефтяные качалки - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Вице-премьер РФ Александр Новак ожидает, что цены на нефтепродукты в Европе после введения эмбарго на поставки из РФ в феврале могут взлететь.
"В следующем году, с февраля-месяца, вступает в силу эмбарго по поставкам нефтепродуктов в Европу, и это очень такой неопределенный момент с точки зрения того, чем заместит Европа российские нефтепродукты. Мы свои нефтепродукты будем распродавать по всему миру, а Европе придется потрудится, чтобы найти и покрыть свой дефицит возникающий. При этом, возможно, цены там значительно могут взлететь на нефтепродукты, на европейском рынке", - сказал Новак в интервью телеканалу "Россия 24".
Шестой пакет европейских санкций предусматривал постепенное введение эмбарго на импорт нефти из России. При этом запрет касается лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу "Дружба" нефть под ограничения не подпадает. Санкции также включают в себя запрет на страхование судов, перевозящих российскую нефть.
Эмбарго на нефть начало работать в полную силу 5 декабря, на нефтепродукты - заработает с 5 февраля 2023 года.
Потолок цен на российскую нефть
5 декабря, 10:00Инфографика
Потолок цен на российскую нефть
Инфографика
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаЦены на нефтьРоссияЕвропаАлександр НовакНефть
 
 
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