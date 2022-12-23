США подтвердили, что Россия и КНР их стратегические недруги, заявил депутат
Депутат Шхагошев: США подтвердили, что Россия и КНР их стратегические недруги
© Фото : DoD / Lisa FerdinandoАмериканский флаг на здании Министерства обороны США
© Фото : DoD / Lisa Ferdinando
Американский флаг на здании Министерства обороны США. Архивное фото
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. США своим оборонным бюджетом в очередной раз подтвердили, что Россия и Китай являются недругами для Штатов, их стратегия остается неизменной - создавать проблемы для Москвы и Пекина, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.
Президент США Джо Байден в пятницу подписал оборонный бюджет страны на 2023-й финансовый год объемом порядка 850 миллиардов долларов, сообщал Белый дом. Десять миллиардов долларов выделяются на военную помощь Тайваню, 800 миллионов - Украине. Еще 6 миллиардов долларов пойдут на сдерживание России в Европе.
12 декабря, 08:00США планируют полномасштабную войну с Россией
"То, что для США Китай и Россия являются стратегическими недругами, сейчас подтвердилось - нашло свое финансовое подтверждение. На поддержку Тайваня они выделяют 10 миллиардов долларов, а на сдерживание России 6 миллиардов долларов", - заявил парламентарий, комментируя статьи оборонного бюджета США.
Шхагошев добавил, что стратегия Вашингтона остается неизменной - создавать проблемы для РФ и Пекина "как для своих основных оппонентов в этом глобализме" и "стабильно поддерживать военные конфликты".
14 декабря, 08:00Вашингтон стремится развалить Россию по образцу СССР