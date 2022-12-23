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США подтвердили, что Россия и КНР их стратегические недруги, заявил депутат - РИА Новости, 23.12.2022
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США подтвердили, что Россия и КНР их стратегические недруги, заявил депутат
США подтвердили, что Россия и КНР их стратегические недруги, заявил депутат - РИА Новости, 23.12.2022
США подтвердили, что Россия и КНР их стратегические недруги, заявил депутат
США своим оборонным бюджетом в очередной раз подтвердили, что Россия и Китай являются недругами для Штатов, их стратегия остается неизменной - создавать... РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T20:56
2022-12-23T20:56
в мире
адальби шхагошев
джо байден
россия
сша
китай
госдума рф
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. США своим оборонным бюджетом в очередной раз подтвердили, что Россия и Китай являются недругами для Штатов, их стратегия остается неизменной - создавать проблемы для Москвы и Пекина, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев. Президент США Джо Байден в пятницу подписал оборонный бюджет страны на 2023-й финансовый год объемом порядка 850 миллиардов долларов, сообщал Белый дом. Десять миллиардов долларов выделяются на военную помощь Тайваню, 800 миллионов - Украине. Еще 6 миллиардов долларов пойдут на сдерживание России в Европе. "То, что для США Китай и Россия являются стратегическими недругами, сейчас подтвердилось - нашло свое финансовое подтверждение. На поддержку Тайваня они выделяют 10 миллиардов долларов, а на сдерживание России 6 миллиардов долларов", - заявил парламентарий, комментируя статьи оборонного бюджета США. Шхагошев добавил, что стратегия Вашингтона остается неизменной - создавать проблемы для РФ и Пекина "как для своих основных оппонентов в этом глобализме" и "стабильно поддерживать военные конфликты".
https://ria.ru/20221212/voyna-1837909776.html
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в мире, адальби шхагошев, джо байден, россия, сша, китай, госдума рф
В мире, Адальби Шхагошев, Джо Байден, Россия, США, Китай, Госдума РФ
20:56 23.12.2022
 
США подтвердили, что Россия и КНР их стратегические недруги, заявил депутат

Депутат Шхагошев: США подтвердили, что Россия и КНР их стратегические недруги

© Фото : DoD / Lisa FerdinandoАмериканский флаг на здании Министерства обороны США
Американский флаг на здании Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
© Фото : DoD / Lisa Ferdinando
Американский флаг на здании Министерства обороны США. Архивное фото
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. США своим оборонным бюджетом в очередной раз подтвердили, что Россия и Китай являются недругами для Штатов, их стратегия остается неизменной - создавать проблемы для Москвы и Пекина, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.
Президент США Джо Байден в пятницу подписал оборонный бюджет страны на 2023-й финансовый год объемом порядка 850 миллиардов долларов, сообщал Белый дом. Десять миллиардов долларов выделяются на военную помощь Тайваню, 800 миллионов - Украине. Еще 6 миллиардов долларов пойдут на сдерживание России в Европе.
Морской пехотинец Вооруженных сил США во время учений - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
12 декабря, 08:00
США планируют полномасштабную войну с Россией
"То, что для США Китай и Россия являются стратегическими недругами, сейчас подтвердилось - нашло свое финансовое подтверждение. На поддержку Тайваня они выделяют 10 миллиардов долларов, а на сдерживание России 6 миллиардов долларов", - заявил парламентарий, комментируя статьи оборонного бюджета США.
Шхагошев добавил, что стратегия Вашингтона остается неизменной - создавать проблемы для РФ и Пекина "как для своих основных оппонентов в этом глобализме" и "стабильно поддерживать военные конфликты".
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
14 декабря, 08:00
Вашингтон стремится развалить Россию по образцу СССР
 
В миреАдальби ШхагошевДжо БайденРоссияСШАКитайГосдума РФ
 
 
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