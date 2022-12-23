https://ria.ru/20221223/nedrugi-1840976142.html

США подтвердили, что Россия и КНР их стратегические недруги, заявил депутат

США подтвердили, что Россия и КНР их стратегические недруги, заявил депутат - РИА Новости, 23.12.2022

США подтвердили, что Россия и КНР их стратегические недруги, заявил депутат

США своим оборонным бюджетом в очередной раз подтвердили, что Россия и Китай являются недругами для Штатов, их стратегия остается неизменной - создавать... РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T20:56

2022-12-23T20:56

2022-12-23T20:56

в мире

адальби шхагошев

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россия

сша

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госдума рф

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. США своим оборонным бюджетом в очередной раз подтвердили, что Россия и Китай являются недругами для Штатов, их стратегия остается неизменной - создавать проблемы для Москвы и Пекина, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев. Президент США Джо Байден в пятницу подписал оборонный бюджет страны на 2023-й финансовый год объемом порядка 850 миллиардов долларов, сообщал Белый дом. Десять миллиардов долларов выделяются на военную помощь Тайваню, 800 миллионов - Украине. Еще 6 миллиардов долларов пойдут на сдерживание России в Европе. "То, что для США Китай и Россия являются стратегическими недругами, сейчас подтвердилось - нашло свое финансовое подтверждение. На поддержку Тайваня они выделяют 10 миллиардов долларов, а на сдерживание России 6 миллиардов долларов", - заявил парламентарий, комментируя статьи оборонного бюджета США. Шхагошев добавил, что стратегия Вашингтона остается неизменной - создавать проблемы для РФ и Пекина "как для своих основных оппонентов в этом глобализме" и "стабильно поддерживать военные конфликты".

https://ria.ru/20221212/voyna-1837909776.html

https://ria.ru/20221214/rossiya-1838425212.html

россия

сша

китай

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в мире, адальби шхагошев, джо байден, россия, сша, китай, госдума рф