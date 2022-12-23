https://ria.ru/20221223/nauka-1840730246.html

В России создали методы лечения сложных травм опорно-двигательного аппарата

В России создали методы лечения сложных травм опорно-двигательного аппарата - РИА Новости, 23.12.2022

В России создали методы лечения сложных травм опорно-двигательного аппарата

Специалисты Пензенского государственного университета разработали эффективные методы лечения последствий разрыва ахиллова сухожилия с полным восстановлением его РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T09:28

2022-12-23T09:28

2022-12-23T09:28

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министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)

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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Специалисты Пензенского государственного университета разработали эффективные методы лечения последствий разрыва ахиллова сухожилия с полным восстановлением его функций, сообщили РИА Новости в Министерстве науки и высшего образования РФ. Ахиллово сухожилие — самое надежное и прочное сухожилие в человеческом теле. Его разрыв — одна из самых серьезных и распространенных закрытых травм мягких тканей голени. Лечение последствий закрытого разрыва сухожилия часто вызывает осложнения и не всегда гарантирует полное восстановление после операции. Пензенские ученые создали и запатентовали методы сшивания сухожилий. Первый подходит для лечения свежих разрывов, а второй — для терапии застарелых повреждений, которые возникают, когда пациент обращается к врачу более чем через три месяца после получения травмы. В обоих методах используются так называемые ксеноперикардиальные пластины — специально обработанные прямоугольные листы перикарда (сердечной сумки) теленка. Этот материал широко применяется в различных отраслях хирургии. Он биологически инертен, что помогает ему легче приживаться после имплантации пациенту. Ученые провели ряд МРТ-исследований, подтверждающих восстановление структуры сухожилия. Результаты показали, что ксеноперикард полностью замещается собственной соединительной тканью сухожилия почти во всех случаев.

https://ria.ru/20221031/tmu-1827563743.html

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навигатор абитуриента, россия, пензенский государственный университет, университетская наука, пенза, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)