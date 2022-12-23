https://ria.ru/20221223/nato-1840992958.html

Власти Венгрии заявили о полной готовности боевой группы НАТО

Власти Венгрии заявили о полной готовности боевой группы НАТО - РИА Новости, 23.12.2022

Власти Венгрии заявили о полной готовности боевой группы НАТО

Боевая группа НАТО в Венгрии достигла оперативной готовности к развертыванию к концу сентября, сообщило в пятницу министерство обороны страны. РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T22:37

2022-12-23T22:37

2022-12-23T23:39

в мире

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Боевая группа НАТО в Венгрии достигла оперативной готовности к развертыванию к концу сентября, сообщило в пятницу министерство обороны страны. Ранее в марте лидеры НАТО по итогам внеочередного саммита блока в Брюсселе, посвященного Украине, договорились усилить восточное крыло альянса, разместив четыре тактические группы в Румынии, Болгарии, Венгрии и Словакии. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что в состав новой боевой группы НАТО в Венгрии войдут несколько сотен военных из США, Италии, Турции, Хорватии и Черногории. "Одна из боевых групп была создана в Венгрии под венгерским руководством и к концу сентября уже достигла полной оперативной готовности к развертыванию", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20221222/voyska-1840533001.html

венгрия

брюссель

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, петер сийярто, венгрия, брюссель, украина, нато