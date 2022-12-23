https://ria.ru/20221223/nato-1840992958.html
Власти Венгрии заявили о полной готовности боевой группы НАТО
Власти Венгрии заявили о полной готовности боевой группы НАТО - РИА Новости, 23.12.2022
Власти Венгрии заявили о полной готовности боевой группы НАТО
Боевая группа НАТО в Венгрии достигла оперативной готовности к развертыванию к концу сентября, сообщило в пятницу министерство обороны страны. РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T22:37
2022-12-23T22:37
2022-12-23T23:39
в мире
петер сийярто
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Боевая группа НАТО в Венгрии достигла оперативной готовности к развертыванию к концу сентября, сообщило в пятницу министерство обороны страны. Ранее в марте лидеры НАТО по итогам внеочередного саммита блока в Брюсселе, посвященного Украине, договорились усилить восточное крыло альянса, разместив четыре тактические группы в Румынии, Болгарии, Венгрии и Словакии. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что в состав новой боевой группы НАТО в Венгрии войдут несколько сотен военных из США, Италии, Турции, Хорватии и Черногории. "Одна из боевых групп была создана в Венгрии под венгерским руководством и к концу сентября уже достигла полной оперативной готовности к развертыванию", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, петер сийярто, венгрия, брюссель, украина, нато
В мире, Петер Сийярто, Венгрия, Брюссель, Украина, НАТО
22:37 23.12.2022 (обновлено: 23:39 23.12.2022)
Власти Венгрии заявили о полной готовности боевой группы НАТО
Минобороны Венгрии заявили о достижении оперативной готовности боевой группы НАТО