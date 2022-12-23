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Власти Венгрии заявили о полной готовности боевой группы НАТО - РИА Новости, 23.12.2022
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Власти Венгрии заявили о полной готовности боевой группы НАТО
Власти Венгрии заявили о полной готовности боевой группы НАТО - РИА Новости, 23.12.2022
Власти Венгрии заявили о полной готовности боевой группы НАТО
Боевая группа НАТО в Венгрии достигла оперативной готовности к развертыванию к концу сентября, сообщило в пятницу министерство обороны страны. РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T22:37
2022-12-23T23:39
в мире
петер сийярто
венгрия
брюссель
украина
нато
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Боевая группа НАТО в Венгрии достигла оперативной готовности к развертыванию к концу сентября, сообщило в пятницу министерство обороны страны. Ранее в марте лидеры НАТО по итогам внеочередного саммита блока в Брюсселе, посвященного Украине, договорились усилить восточное крыло альянса, разместив четыре тактические группы в Румынии, Болгарии, Венгрии и Словакии. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что в состав новой боевой группы НАТО в Венгрии войдут несколько сотен военных из США, Италии, Турции, Хорватии и Черногории. "Одна из боевых групп была создана в Венгрии под венгерским руководством и к концу сентября уже достигла полной оперативной готовности к развертыванию", - говорится в сообщении.
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в мире, петер сийярто, венгрия, брюссель, украина, нато
В мире, Петер Сийярто, Венгрия, Брюссель, Украина, НАТО
22:37 23.12.2022 (обновлено: 23:39 23.12.2022)
 
Власти Венгрии заявили о полной готовности боевой группы НАТО

Минобороны Венгрии заявили о достижении оперативной готовности боевой группы НАТО

© AP Photo / Vadim GhirdaВоеннослужащий с флагом НАТО
Военнослужащий с флагом НАТО - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
© AP Photo / Vadim Ghirda
Военнослужащий с флагом НАТО. Архивное фото
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Боевая группа НАТО в Венгрии достигла оперативной готовности к развертыванию к концу сентября, сообщило в пятницу министерство обороны страны.
Ранее в марте лидеры НАТО по итогам внеочередного саммита блока в Брюсселе, посвященного Украине, договорились усилить восточное крыло альянса, разместив четыре тактические группы в Румынии, Болгарии, Венгрии и Словакии. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что в состав новой боевой группы НАТО в Венгрии войдут несколько сотен военных из США, Италии, Турции, Хорватии и Черногории.
"Одна из боевых групп была создана в Венгрии под венгерским руководством и к концу сентября уже достигла полной оперативной готовности к развертыванию", - говорится в сообщении.
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