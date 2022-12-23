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Власти Запорожской области не видят готовности ВСУ к наступлению - РИА Новости, 23.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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Власти Запорожской области не видят готовности ВСУ к наступлению
Власти Запорожской области не видят готовности ВСУ к наступлению - РИА Новости, 23.12.2022
Власти Запорожской области не видят готовности ВСУ к наступлению
Власти Запорожской области не видят готовности украинских войск к наступлению, сил и средств удерживать все линии фронта достаточно, заявил врио губернатора... РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T12:45
2022-12-23T13:30
специальная военная операция на украине
запорожская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Власти Запорожской области не видят готовности украинских войск к наступлению, сил и средств удерживать все линии фронта достаточно, заявил врио губернатора Евгений Балицкий."Мы отслеживаем ситуация в той зоне досягаемости, которую можем просматривать, не даем противнику собраться для нанесения удара. Как только они собираются больше той величины, которая эффективна для поражения артиллерии, наши их прорежают. Пока мы не видим на сегодняшний день готовности украинской стороны для нанесения удара", - сказал Балицкий в эфире телеканала "Россия 24".По его словам, украинские войска на линии соприкосновения в Запорожской области деморализованы. "Духовно, морально они сегодня достаточно слабы. Наша разведка подтверждает, что противник сегодня находится в стадии деморализации. Готовности у них абсолютно нет никакой", - сказал врио главы региона.
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запорожская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
12:45 23.12.2022 (обновлено: 13:30 23.12.2022)
 
Власти Запорожской области не видят готовности ВСУ к наступлению

Балицкий: власти Запорожской области не видят готовности украинских войск к наступлению

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкВоеннослужащий МО РФ определяет азимут цели с помощью буссоли в зоне проведения СВО
Военнослужащий МО РФ определяет азимут цели с помощью буссоли в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащий МО РФ определяет азимут цели с помощью буссоли в зоне проведения СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Власти Запорожской области не видят готовности украинских войск к наступлению, сил и средств удерживать все линии фронта достаточно, заявил врио губернатора Евгений Балицкий.
"Мы отслеживаем ситуация в той зоне досягаемости, которую можем просматривать, не даем противнику собраться для нанесения удара. Как только они собираются больше той величины, которая эффективна для поражения артиллерии, наши их прорежают. Пока мы не видим на сегодняшний день готовности украинской стороны для нанесения удара", - сказал Балицкий в эфире телеканала "Россия 24".
По его словам, украинские войска на линии соприкосновения в Запорожской области деморализованы. "Духовно, морально они сегодня достаточно слабы. Наша разведка подтверждает, что противник сегодня находится в стадии деморализации. Готовности у них абсолютно нет никакой", - сказал врио главы региона.
Военнослужащий РФ на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
Вчера, 09:11Специальная военная операция на Украине
Запорожские власти ждут освобождения оккупированной территории в 2023 году
 
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