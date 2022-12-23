https://ria.ru/20221223/nastuplenie-1840798729.html

Власти Запорожской области не видят готовности ВСУ к наступлению

Власти Запорожской области не видят готовности ВСУ к наступлению - РИА Новости, 23.12.2022

Власти Запорожской области не видят готовности ВСУ к наступлению

Власти Запорожской области не видят готовности украинских войск к наступлению, сил и средств удерживать все линии фронта достаточно, заявил врио губернатора... РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T12:45

2022-12-23T12:45

2022-12-23T13:30

специальная военная операция на украине

запорожская область

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Власти Запорожской области не видят готовности украинских войск к наступлению, сил и средств удерживать все линии фронта достаточно, заявил врио губернатора Евгений Балицкий."Мы отслеживаем ситуация в той зоне досягаемости, которую можем просматривать, не даем противнику собраться для нанесения удара. Как только они собираются больше той величины, которая эффективна для поражения артиллерии, наши их прорежают. Пока мы не видим на сегодняшний день готовности украинской стороны для нанесения удара", - сказал Балицкий в эфире телеканала "Россия 24".По его словам, украинские войска на линии соприкосновения в Запорожской области деморализованы. "Духовно, морально они сегодня достаточно слабы. Наша разведка подтверждает, что противник сегодня находится в стадии деморализации. Готовности у них абсолютно нет никакой", - сказал врио главы региона.

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Екатерина Зайцева

запорожская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность