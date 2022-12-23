https://ria.ru/20221223/molodezh-1840863057.html

В Росмолодежи отметили высокий уровень молодежной политики

В Росмолодежи отметили высокий уровень молодежной политики - РИА Новости, 23.12.2022

В Росмолодежи отметили высокий уровень молодежной политики

Молодежная политика сейчас на самом высоком уровне, об этом говорит и череда мероприятий, которая прошла в Доме молодежи в центральном выставочном комплексе... РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T15:22

2022-12-23T15:22

2022-12-23T15:22

артем метелев (депутат)

москва

манеж

госдума рф

россия

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Молодежная политика сейчас на самом высоком уровне, об этом говорит и череда мероприятий, которая прошла в Доме молодежи в центральном выставочном комплексе "Манеж" в Москве, заявил замглавы Росмолодежи Денис Аширов. "Череда мероприятий, которая прошла в нашем Доме (молодежи - ред.) говорит о том, что важность молодёжной политики, которую мы проводим в самом центре нашей столицы, она, безусловно, сейчас на высоком уровне", - сказал Аширов на церемонии награждения премией "Время молодых". Он добавил, что эта политика держится на плечах молодых специалистов. Награждение премией "Время молодых" прошло в 12 номинациях. Часть лауреатов наградил также и глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев.

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артем метелев (депутат), москва, манеж, госдума рф, россия