https://ria.ru/20221223/molodezh-1840863057.html
В Росмолодежи отметили высокий уровень молодежной политики
В Росмолодежи отметили высокий уровень молодежной политики - РИА Новости, 23.12.2022
В Росмолодежи отметили высокий уровень молодежной политики
Молодежная политика сейчас на самом высоком уровне, об этом говорит и череда мероприятий, которая прошла в Доме молодежи в центральном выставочном комплексе... РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T15:22
2022-12-23T15:22
2022-12-23T15:22
артем метелев (депутат)
москва
манеж
госдума рф
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/12/1839580847_0:159:3359:2048_1920x0_80_0_0_6b0d3caec66b19408eb425607fbd4d69.jpg
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Молодежная политика сейчас на самом высоком уровне, об этом говорит и череда мероприятий, которая прошла в Доме молодежи в центральном выставочном комплексе "Манеж" в Москве, заявил замглавы Росмолодежи Денис Аширов. "Череда мероприятий, которая прошла в нашем Доме (молодежи - ред.) говорит о том, что важность молодёжной политики, которую мы проводим в самом центре нашей столицы, она, безусловно, сейчас на высоком уровне", - сказал Аширов на церемонии награждения премией "Время молодых". Он добавил, что эта политика держится на плечах молодых специалистов. Награждение премией "Время молодых" прошло в 12 номинациях. Часть лауреатов наградил также и глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев.
https://ria.ru/20221222/molodezh-1840591990.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/12/1839580847_516:0:3247:2048_1920x0_80_0_0_691c1e680fe60276ceb373f4063208bb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
артем метелев (депутат), москва, манеж, госдума рф, россия
Артем Метелев (депутат), Москва, Манеж, Госдума РФ, Россия
В Росмолодежи отметили высокий уровень молодежной политики
Замглавы Росмолодежи Аширов: молодежная политика сейчас на самом высоком уровне
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Молодежная политика сейчас на самом высоком уровне, об этом говорит и череда мероприятий, которая прошла в Доме молодежи в центральном выставочном комплексе "Манеж" в Москве, заявил замглавы Росмолодежи Денис Аширов.
"Череда мероприятий, которая прошла в нашем Доме (молодежи - ред.) говорит о том, что важность молодёжной политики, которую мы проводим в самом центре нашей столицы, она, безусловно, сейчас на высоком уровне", - сказал Аширов на церемонии награждения премией "Время молодых".
Он добавил, что эта политика держится на плечах молодых специалистов.
Награждение премией "Время молодых" прошло в 12 номинациях. Часть лауреатов наградил также и глава комитета Госдумы
по молодежной политике Артем Метелев
.