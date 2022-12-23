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В Росмолодежи отметили высокий уровень молодежной политики - РИА Новости, 23.12.2022
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В Росмолодежи отметили высокий уровень молодежной политики
В Росмолодежи отметили высокий уровень молодежной политики - РИА Новости, 23.12.2022
В Росмолодежи отметили высокий уровень молодежной политики
Молодежная политика сейчас на самом высоком уровне, об этом говорит и череда мероприятий, которая прошла в Доме молодежи в центральном выставочном комплексе... РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T15:22
2022-12-23T15:22
артем метелев (депутат)
москва
манеж
госдума рф
россия
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Молодежная политика сейчас на самом высоком уровне, об этом говорит и череда мероприятий, которая прошла в Доме молодежи в центральном выставочном комплексе "Манеж" в Москве, заявил замглавы Росмолодежи Денис Аширов. "Череда мероприятий, которая прошла в нашем Доме (молодежи - ред.) говорит о том, что важность молодёжной политики, которую мы проводим в самом центре нашей столицы, она, безусловно, сейчас на высоком уровне", - сказал Аширов на церемонии награждения премией "Время молодых". Он добавил, что эта политика держится на плечах молодых специалистов. Награждение премией "Время молодых" прошло в 12 номинациях. Часть лауреатов наградил также и глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев.
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артем метелев (депутат), москва, манеж, госдума рф, россия
Артем Метелев (депутат), Москва, Манеж, Госдума РФ, Россия
15:22 23.12.2022
 
В Росмолодежи отметили высокий уровень молодежной политики

Замглавы Росмолодежи Аширов: молодежная политика сейчас на самом высоком уровне

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкУчастники первого съезда Российского движения детей и молодежи в Центральном выставочном зале "Манеж" в Москве
Участники первого съезда Российского движения детей и молодежи в Центральном выставочном зале Манеж в Москве - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Участники первого съезда Российского движения детей и молодежи в Центральном выставочном зале "Манеж" в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Молодежная политика сейчас на самом высоком уровне, об этом говорит и череда мероприятий, которая прошла в Доме молодежи в центральном выставочном комплексе "Манеж" в Москве, заявил замглавы Росмолодежи Денис Аширов.
"Череда мероприятий, которая прошла в нашем Доме (молодежи - ред.) говорит о том, что важность молодёжной политики, которую мы проводим в самом центре нашей столицы, она, безусловно, сейчас на высоком уровне", - сказал Аширов на церемонии награждения премией "Время молодых".
Он добавил, что эта политика держится на плечах молодых специалистов.
Награждение премией "Время молодых" прошло в 12 номинациях. Часть лауреатов наградил также и глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев.
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