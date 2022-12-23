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Мэр Кишинева раскритиковал власти Молдавии за закрытие шести телеканалов - РИА Новости, 23.12.2022
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Мэр Кишинева раскритиковал власти Молдавии за закрытие шести телеканалов
Мэр Кишинева раскритиковал власти Молдавии за закрытие шести телеканалов - РИА Новости, 23.12.2022
Мэр Кишинева раскритиковал власти Молдавии за закрытие шести телеканалов
Власти Молдавии не привели никакой логичной аргументации для закрытия шести оппозиционных телеканалов, заявил мэр Кишинева, председатель недавно созданной... РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T14:19
2022-12-23T14:19
в мире
молдавия
кишинев
ион чебан
евросоюз
санкции в отношении россии
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КИШИНЕВ, 23 дек – РИА Новости. Власти Молдавии не привели никакой логичной аргументации для закрытия шести оппозиционных телеканалов, заявил мэр Кишинева, председатель недавно созданной оппозиционной партии MAN ("Национальное альтернативное движение") Ион Чебан. Глава молдавского правительства Наталья Гаврилица ранее заявила, что попавшие в республике под запрет шесть оппозиционных и русскоязычных телеканалов были частью "гибридной войны". По словам Гаврилицы, Комиссия по чрезвычайной ситуации (КЧС), принимая санкционное решение в отношении оппозиционных СМИ, опиралась на принципы борьбы против дезинформации. Реакция премьера последовала после того, как глава представительства ЕС в Кишиневе Янис Мажейкс призвал власти Молдавии разъяснить причины, по которым они решили приостановить вещание телеканалов. "Решение КЧС носит политический характер, оно направлено на то, чтобы "закрыть рты" неудобным СМИ. Власти так и не представили никакой логичной аргументации по поводу этих запретов. Сегодня правящая партия "Действие и солидарность" (ПДС) хочет подчинить себе все СМИ в Молдавии", - заявил Чебан в пятницу в эфире кишиневского телеканала N4. Ранее власти Молдавии приостановили лицензию оппозиционных и ведущих русскоязычных телеканалов Primul in Moldova, RTR Moldova, Accent TV, NTV Moldova, TV6, Orhei TV, которые якобы недобросовестно освещают информацию о событиях в стране и на Украине, объяснив такое решение риском дезинформации. МИД РФ заявил, что Москва рассматривает решение Кишинева как акт политической цензуры. Российский МИД добавил, что такие действия являются надругательством над принципом плюрализма СМИ и грубейшим попранием права на свободу доступа к информации, также Москва квалифицирует это как "циничное ущемление прав национальных меньшинств". Запрет телеканалов раскритиковали представители оппозиции, гражданское и экспертное сообщество Молдавии, выразив опасение, что ПДС, контролирующая законодательную, исполнительную и судебную власть в стране, скатывается в диктатуру и начинает преследование инакомыслящих.
https://ria.ru/20221222/moldaviya-1840559924.html
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в мире, молдавия, кишинев, ион чебан, евросоюз, санкции в отношении россии
В мире, Молдавия, Кишинев, Ион Чебан, Евросоюз, Санкции в отношении России
14:19 23.12.2022
 
Мэр Кишинева раскритиковал власти Молдавии за закрытие шести телеканалов

Мэр Кишинева Чебан назвал запрет шести телеканалов попыткой закрыть рты неудобным СМИ

© Sputnik / Мирослав Ротарь / Перейти в медиабанкМэр Кишинева Ион Чебан
Мэр Кишинева Ион Чебан - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
© Sputnik / Мирослав Ротарь
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Мэр Кишинева Ион Чебан. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 23 дек – РИА Новости. Власти Молдавии не привели никакой логичной аргументации для закрытия шести оппозиционных телеканалов, заявил мэр Кишинева, председатель недавно созданной оппозиционной партии MAN ("Национальное альтернативное движение") Ион Чебан.
Глава молдавского правительства Наталья Гаврилица ранее заявила, что попавшие в республике под запрет шесть оппозиционных и русскоязычных телеканалов были частью "гибридной войны". По словам Гаврилицы, Комиссия по чрезвычайной ситуации (КЧС), принимая санкционное решение в отношении оппозиционных СМИ, опиралась на принципы борьбы против дезинформации. Реакция премьера последовала после того, как глава представительства ЕС в Кишиневе Янис Мажейкс призвал власти Молдавии разъяснить причины, по которым они решили приостановить вещание телеканалов.
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Молдавский депутат рассказал о последствиях закрытия телеканалов в стране
"Решение КЧС носит политический характер, оно направлено на то, чтобы "закрыть рты" неудобным СМИ. Власти так и не представили никакой логичной аргументации по поводу этих запретов. Сегодня правящая партия "Действие и солидарность" (ПДС) хочет подчинить себе все СМИ в Молдавии", - заявил Чебан в пятницу в эфире кишиневского телеканала N4.
Ранее власти Молдавии приостановили лицензию оппозиционных и ведущих русскоязычных телеканалов Primul in Moldova, RTR Moldova, Accent TV, NTV Moldova, TV6, Orhei TV, которые якобы недобросовестно освещают информацию о событиях в стране и на Украине, объяснив такое решение риском дезинформации. МИД РФ заявил, что Москва рассматривает решение Кишинева как акт политической цензуры. Российский МИД добавил, что такие действия являются надругательством над принципом плюрализма СМИ и грубейшим попранием права на свободу доступа к информации, также Москва квалифицирует это как "циничное ущемление прав национальных меньшинств".
Запрет телеканалов раскритиковали представители оппозиции, гражданское и экспертное сообщество Молдавии, выразив опасение, что ПДС, контролирующая законодательную, исполнительную и судебную власть в стране, скатывается в диктатуру и начинает преследование инакомыслящих.
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