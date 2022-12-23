07:43 23.12.2022 (обновлено: 08:01 23.12.2022)
Встреча Моди и Путина планируется в следующем году, заявил посол Индии
Посол Индии в Москве заявил, что встреча Путина и Моди планируется в следующем году
© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди. Архивное фото
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. В следующем году запланирована встреча премьер-министра Индии Нарендры Моди и президента Владимира Путина, заявил РИА Новости посол в России Паван Капур.
"Наши лидеры находятся в постоянном контакте — они встречались на полях саммита ШОС в Самарканде в сентябре, в прошлую пятницу говорили по телефону. И общение продолжится", — сказал дипломат.
Посол не уточнил, на какой площадке встретятся политики.
"Неважно, в каком формате будет эта встреча — формального саммита или переговоры, в любом случае, они встретятся. Индия председательствует в ШОС, в "Группе двадцати", поэтому встреча обязательно пройдет", — отметил Капур.
По его словам, Нью-Дели ожидает, что "в скором времени также состоятся контакты, но пока нет конкретных договоренностей". Дипломат не стал уточнять, на каком уровне они планируются.
Владимир Путин провел телефонный разговор с Нарендрой Моди на прошлой неделе. Они подробно обсудили перспективы практической кооперации в таких сферах, как взаимные инвестиции, энергетика, сельское хозяйство, транспорт и логистика. Также лидеры двух стран отметили важность продолжения тесной координации с учетом председательства Индии в G20 и ШОС.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и МИД опровергли публикацию Bloomberg об отказе Моди от встречи с Путиным, подчеркнув, что визита индийского премьера в этом году не планировалось.