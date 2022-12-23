Рейтинг@Mail.ru
Встреча Моди и Путина планируется в следующем году, заявил посол Индии - РИА Новости, 23.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221223/modi-1840720293.html
Встреча Моди и Путина планируется в следующем году, заявил посол Индии
Встреча Моди и Путина планируется в следующем году, заявил посол Индии - РИА Новости, 23.12.2022
Встреча Моди и Путина планируется в следующем году, заявил посол Индии
В следующем году запланирована встреча премьер-министра Индии Нарендры Моди и президента Владимира Путина, заявил РИА Новости посол в России Паван Капур. РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T07:43
2022-12-23T08:01
политика
цены на нефть
нарендра моди
владимир путин
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
россия
индия
самарканд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/10/1817335717_0:0:3020:1699_1920x0_80_0_0_700ba4423e79adccbecf866061878491.jpg
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. В следующем году запланирована встреча премьер-министра Индии Нарендры Моди и президента Владимира Путина, заявил РИА Новости посол в России Паван Капур.Посол не уточнил, на какой площадке встретятся политики."Неважно, в каком формате будет эта встреча — формального саммита или переговоры, в любом случае, они встретятся. Индия председательствует в ШОС, в "Группе двадцати", поэтому встреча обязательно пройдет", — отметил Капур.По его словам, Нью-Дели ожидает, что "в скором времени также состоятся контакты, но пока нет конкретных договоренностей". Дипломат не стал уточнять, на каком уровне они планируются.Владимир Путин провел телефонный разговор с Нарендрой Моди на прошлой неделе. Они подробно обсудили перспективы практической кооперации в таких сферах, как взаимные инвестиции, энергетика, сельское хозяйство, транспорт и логистика. Также лидеры двух стран отметили важность продолжения тесной координации с учетом председательства Индии в G20 и ШОС.Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и МИД опровергли публикацию Bloomberg об отказе Моди от встречи с Путиным, подчеркнув, что визита индийского премьера в этом году не планировалось.
https://ria.ru/20221213/modi-1838330391.html
https://ria.ru/20221221/torgovlya-1840146850.html
россия
индия
самарканд
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/10/1817335717_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_3cef4ad8bc6b848bb376eca672332b2e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, цены на нефть, нарендра моди, владимир путин, дмитрий песков (спецпредставитель президента), россия, индия, самарканд, шос
Политика, Цены на нефть, Нарендра Моди, Владимир Путин, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Россия, Индия, Самарканд, ШОС
07:43 23.12.2022 (обновлено: 08:01 23.12.2022)
 
Встреча Моди и Путина планируется в следующем году, заявил посол Индии

Посол Индии в Москве заявил, что встреча Путина и Моди планируется в следующем году

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. В следующем году запланирована встреча премьер-министра Индии Нарендры Моди и президента Владимира Путина, заявил РИА Новости посол в России Паван Капур.
"Наши лидеры находятся в постоянном контакте — они встречались на полях саммита ШОС в Самарканде в сентябре, в прошлую пятницу говорили по телефону. И общение продолжится", — сказал дипломат.
Посол не уточнил, на какой площадке встретятся политики.
"Неважно, в каком формате будет эта встреча — формального саммита или переговоры, в любом случае, они встретятся. Индия председательствует в ШОС, в "Группе двадцати", поэтому встреча обязательно пройдет", — отметил Капур.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
13 декабря, 14:14
В МИД назвали сообщения об отказе Моди приехать в Россию недопониманием
По его словам, Нью-Дели ожидает, что "в скором времени также состоятся контакты, но пока нет конкретных договоренностей". Дипломат не стал уточнять, на каком уровне они планируются.
Владимир Путин провел телефонный разговор с Нарендрой Моди на прошлой неделе. Они подробно обсудили перспективы практической кооперации в таких сферах, как взаимные инвестиции, энергетика, сельское хозяйство, транспорт и логистика. Также лидеры двух стран отметили важность продолжения тесной координации с учетом председательства Индии в G20 и ШОС.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и МИД опровергли публикацию Bloomberg об отказе Моди от встречи с Путиным, подчеркнув, что визита индийского премьера в этом году не планировалось.
Индийские рупии - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
21 декабря, 05:43
Россия и Индия уходят от доллара и евро во взаимной торговле, заявили в МИД
 
ПолитикаЦены на нефтьНарендра МодиВладимир ПутинДмитрий Песков (спецпредставитель президента)РоссияИндияСамаркандШОС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала