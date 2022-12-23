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Встреча Моди и Путина планируется в следующем году, заявил посол Индии

Встреча Моди и Путина планируется в следующем году, заявил посол Индии - РИА Новости, 23.12.2022

Встреча Моди и Путина планируется в следующем году, заявил посол Индии

В следующем году запланирована встреча премьер-министра Индии Нарендры Моди и президента Владимира Путина, заявил РИА Новости посол в России Паван Капур. РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T07:43

2022-12-23T07:43

2022-12-23T08:01

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нарендра моди

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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. В следующем году запланирована встреча премьер-министра Индии Нарендры Моди и президента Владимира Путина, заявил РИА Новости посол в России Паван Капур.Посол не уточнил, на какой площадке встретятся политики."Неважно, в каком формате будет эта встреча — формального саммита или переговоры, в любом случае, они встретятся. Индия председательствует в ШОС, в "Группе двадцати", поэтому встреча обязательно пройдет", — отметил Капур.По его словам, Нью-Дели ожидает, что "в скором времени также состоятся контакты, но пока нет конкретных договоренностей". Дипломат не стал уточнять, на каком уровне они планируются.Владимир Путин провел телефонный разговор с Нарендрой Моди на прошлой неделе. Они подробно обсудили перспективы практической кооперации в таких сферах, как взаимные инвестиции, энергетика, сельское хозяйство, транспорт и логистика. Также лидеры двух стран отметили важность продолжения тесной координации с учетом председательства Индии в G20 и ШОС.Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и МИД опровергли публикацию Bloomberg об отказе Моди от встречи с Путиным, подчеркнув, что визита индийского премьера в этом году не планировалось.

https://ria.ru/20221213/modi-1838330391.html

https://ria.ru/20221221/torgovlya-1840146850.html

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политика, цены на нефть, нарендра моди, владимир путин, дмитрий песков (спецпредставитель президента), россия, индия, самарканд, шос