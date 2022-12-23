https://ria.ru/20221223/mintsifry-1840843394.html

Глава Минцифры сообщил, чему будет посвящен следующий год

Глава Минцифры сообщил, чему будет посвящен следующий год - РИА Новости, 23.12.2022

Глава Минцифры сообщил, чему будет посвящен следующий год

Защита прав граждан в цифровой среде - одна из самых обсуждаемых тем в текущей общественной дискуссии, и 2023 год будет посвящен развитию регуляторики по защите РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T14:28

2022-12-23T14:28

2022-12-23T14:28

общество

максут шадаев

технологии

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Защита прав граждан в цифровой среде - одна из самых обсуждаемых тем в текущей общественной дискуссии, и 2023 год будет посвящен развитию регуляторики по защите персональных данных, заявил глава Минцифры Максут Шадаев. "Тема, связанная с защитой прав граждан в цифровой сфере, – главный нерв общественной дискуссии сегодня", - приводятся в телеграм-канале министерства слова Шадаева. Министр добавил, что права граждан должны быть защищены, отметив, что процесс цифровизации стал настолько быстрым, что регуляторика и общество не поспевают за ним. По его словам, люди чувствуют себя незащищенными в цифровой среде, а конец этого года обозначил переход от стремительной цифровизации к тому, что "этот процесс надо упорядочить". "В первую очередь должны быть защищены права гражданина. 2023 год будет посвящен развитию регуляторики по защите персональных данных", - подчеркнул министр. Ранее эксперт Kaspersky Threat Intelligence Юлия Новикова отмечала в комментарии РИА Новости, что в этом году утечки данных достигли небывалого масштаба. Суммарный объем персональных данных россиян, попавших в этом году в открытый доступ, превысил, по ее словам, 1,5 миллиарда записей. На прошлой неделе источник в Минцифры сообщал РИА Новости, что законопроект об уголовной ответственности за кражу, неправомерное распространение и продажу данных россиян согласован и поступил в кабмин, он предусматривает введение штрафов до 2 миллионов рублей и уголовную ответственность до 10 лет в особо тяжких случаях.

https://ria.ru/20221223/set-1840810086.html

https://ria.ru/20221220/poteri-1839979594.html

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общество, максут шадаев, технологии