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Глава Минцифры сообщил, чему будет посвящен следующий год - РИА Новости, 23.12.2022
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Глава Минцифры сообщил, чему будет посвящен следующий год
Глава Минцифры сообщил, чему будет посвящен следующий год - РИА Новости, 23.12.2022
Глава Минцифры сообщил, чему будет посвящен следующий год
Защита прав граждан в цифровой среде - одна из самых обсуждаемых тем в текущей общественной дискуссии, и 2023 год будет посвящен развитию регуляторики по защите РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T14:28
2022-12-23T14:28
общество
максут шадаев
технологии
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Защита прав граждан в цифровой среде - одна из самых обсуждаемых тем в текущей общественной дискуссии, и 2023 год будет посвящен развитию регуляторики по защите персональных данных, заявил глава Минцифры Максут Шадаев. "Тема, связанная с защитой прав граждан в цифровой сфере, – главный нерв общественной дискуссии сегодня", - приводятся в телеграм-канале министерства слова Шадаева. Министр добавил, что права граждан должны быть защищены, отметив, что процесс цифровизации стал настолько быстрым, что регуляторика и общество не поспевают за ним. По его словам, люди чувствуют себя незащищенными в цифровой среде, а конец этого года обозначил переход от стремительной цифровизации к тому, что "этот процесс надо упорядочить". "В первую очередь должны быть защищены права гражданина. 2023 год будет посвящен развитию регуляторики по защите персональных данных", - подчеркнул министр. Ранее эксперт Kaspersky Threat Intelligence Юлия Новикова отмечала в комментарии РИА Новости, что в этом году утечки данных достигли небывалого масштаба. Суммарный объем персональных данных россиян, попавших в этом году в открытый доступ, превысил, по ее словам, 1,5 миллиарда записей. На прошлой неделе источник в Минцифры сообщал РИА Новости, что законопроект об уголовной ответственности за кражу, неправомерное распространение и продажу данных россиян согласован и поступил в кабмин, он предусматривает введение штрафов до 2 миллионов рублей и уголовную ответственность до 10 лет в особо тяжких случаях.
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общество, максут шадаев, технологии
Общество, Максут Шадаев, Технологии
14:28 23.12.2022
 
Глава Минцифры сообщил, чему будет посвящен следующий год

Глава Минцифры заявил, что 2023 год будет посвящен регуляторике по защите личных данных

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в медиабанкМинистр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев
Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
Перейти в медиабанк
Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев. Архивное фото
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Защита прав граждан в цифровой среде - одна из самых обсуждаемых тем в текущей общественной дискуссии, и 2023 год будет посвящен развитию регуляторики по защите персональных данных, заявил глава Минцифры Максут Шадаев.
"Тема, связанная с защитой прав граждан в цифровой сфере, – главный нерв общественной дискуссии сегодня", - приводятся в телеграм-канале министерства слова Шадаева. Министр добавил, что права граждан должны быть защищены, отметив, что процесс цифровизации стал настолько быстрым, что регуляторика и общество не поспевают за ним.
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По его словам, люди чувствуют себя незащищенными в цифровой среде, а конец этого года обозначил переход от стремительной цифровизации к тому, что "этот процесс надо упорядочить".
"В первую очередь должны быть защищены права гражданина. 2023 год будет посвящен развитию регуляторики по защите персональных данных", - подчеркнул министр.
Ранее эксперт Kaspersky Threat Intelligence Юлия Новикова отмечала в комментарии РИА Новости, что в этом году утечки данных достигли небывалого масштаба. Суммарный объем персональных данных россиян, попавших в этом году в открытый доступ, превысил, по ее словам, 1,5 миллиарда записей.
На прошлой неделе источник в Минцифры сообщал РИА Новости, что законопроект об уголовной ответственности за кражу, неправомерное распространение и продажу данных россиян согласован и поступил в кабмин, он предусматривает введение штрафов до 2 миллионов рублей и уголовную ответственность до 10 лет в особо тяжких случаях.
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