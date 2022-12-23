https://ria.ru/20221223/mintsifry-1840843394.html
Глава Минцифры сообщил, чему будет посвящен следующий год
Глава Минцифры сообщил, чему будет посвящен следующий год - РИА Новости, 23.12.2022
Глава Минцифры сообщил, чему будет посвящен следующий год
Защита прав граждан в цифровой среде - одна из самых обсуждаемых тем в текущей общественной дискуссии, и 2023 год будет посвящен развитию регуляторики по защите РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T14:28
2022-12-23T14:28
2022-12-23T14:28
общество
максут шадаев
технологии
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Защита прав граждан в цифровой среде - одна из самых обсуждаемых тем в текущей общественной дискуссии, и 2023 год будет посвящен развитию регуляторики по защите персональных данных, заявил глава Минцифры Максут Шадаев. "Тема, связанная с защитой прав граждан в цифровой сфере, – главный нерв общественной дискуссии сегодня", - приводятся в телеграм-канале министерства слова Шадаева. Министр добавил, что права граждан должны быть защищены, отметив, что процесс цифровизации стал настолько быстрым, что регуляторика и общество не поспевают за ним. По его словам, люди чувствуют себя незащищенными в цифровой среде, а конец этого года обозначил переход от стремительной цифровизации к тому, что "этот процесс надо упорядочить". "В первую очередь должны быть защищены права гражданина. 2023 год будет посвящен развитию регуляторики по защите персональных данных", - подчеркнул министр. Ранее эксперт Kaspersky Threat Intelligence Юлия Новикова отмечала в комментарии РИА Новости, что в этом году утечки данных достигли небывалого масштаба. Суммарный объем персональных данных россиян, попавших в этом году в открытый доступ, превысил, по ее словам, 1,5 миллиарда записей. На прошлой неделе источник в Минцифры сообщал РИА Новости, что законопроект об уголовной ответственности за кражу, неправомерное распространение и продажу данных россиян согласован и поступил в кабмин, он предусматривает введение штрафов до 2 миллионов рублей и уголовную ответственность до 10 лет в особо тяжких случаях.
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общество, максут шадаев, технологии
Общество, Максут Шадаев, Технологии
Глава Минцифры сообщил, чему будет посвящен следующий год
Глава Минцифры заявил, что 2023 год будет посвящен регуляторике по защите личных данных
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Защита прав граждан в цифровой среде - одна из самых обсуждаемых тем в текущей общественной дискуссии, и 2023 год будет посвящен развитию регуляторики по защите персональных данных, заявил глава Минцифры Максут Шадаев.
"Тема, связанная с защитой прав граждан в цифровой сфере, – главный нерв общественной дискуссии сегодня", - приводятся в телеграм-канале министерства слова Шадаева. Министр добавил, что права граждан должны быть защищены, отметив, что процесс цифровизации стал настолько быстрым, что регуляторика и общество не поспевают за ним.
По его словам, люди чувствуют себя незащищенными в цифровой среде, а конец этого года обозначил переход от стремительной цифровизации к тому, что "этот процесс надо упорядочить".
"В первую очередь должны быть защищены права гражданина. 2023 год будет посвящен развитию регуляторики по защите персональных данных", - подчеркнул министр.
Ранее эксперт Kaspersky Threat Intelligence Юлия Новикова отмечала в комментарии РИА Новости, что в этом году утечки данных достигли небывалого масштаба. Суммарный объем персональных данных россиян, попавших в этом году в открытый доступ, превысил, по ее словам, 1,5 миллиарда записей.
На прошлой неделе источник в Минцифры сообщал РИА Новости, что законопроект об уголовной ответственности за кражу, неправомерное распространение и продажу данных россиян согласован и поступил в кабмин, он предусматривает введение штрафов до 2 миллионов рублей и уголовную ответственность до 10 лет в особо тяжких случаях.