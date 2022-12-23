https://ria.ru/20221223/mikrozaymy-1840794170.html
Совфед одобрил снижение платежей по микрозаймам
Совфед одобрил снижение платежей по микрозаймам - РИА Новости, 23.12.2022
Совфед одобрил снижение платежей по микрозаймам
Совфед одобрил закон о снижении с 1 июля 2023 года максимальных размеров ежедневной ставки по краткосрочным потребительским кредитам и займам, их полной... РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T12:32
2022-12-23T12:32
2022-12-23T12:42
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Совфед одобрил закон о снижении с 1 июля 2023 года максимальных размеров ежедневной ставки по краткосрочным потребительским кредитам и займам, их полной стоимости и платежей по ним. Документ предусматривает снижение максимального размера процентной ставки по договору потребительского кредита (займа) со сроком возврата не более одного года с 1% до 0,8% в день. При этом максимальное значение полной стоимости кредита или займа уменьшается с 365% до 292% годовых, а максимальная сумма всех платежей по нему – со 150% до 130% от суммы предоставленного кредита (займа). Помимо этого, вдвое снижается максимально допустимое значение фиксируемой суммы платежей по потребительским кредитам (займам), выданным физлицам на сумму до 10 тысяч рублей на срок до 15 дней. Сейчас по таким микрозаймам прекращается начисление процентов, штрафов и комиссий, когда общая сумма таких платежей достигает 30% от суммы основного долга. Закон снижает этот порог до 15%.
https://ria.ru/20221202/aferisty-1835787396.html
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экономика, ипотека, совет федерации рф
Экономика, Ипотека, Совет Федерации РФ
12:32 23.12.2022 (обновлено: 12:42 23.12.2022)
Совфед одобрил снижение платежей по микрозаймам
Совфед одобрил закон о снижении платежей по микрозаймам с 1 июля 2023 года
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Совфед одобрил закон о снижении с 1 июля 2023 года максимальных размеров ежедневной ставки по краткосрочным потребительским кредитам и займам, их полной стоимости и платежей по ним.
Документ предусматривает снижение максимального размера процентной ставки по договору потребительского кредита (займа) со сроком возврата не более одного года с 1% до 0,8% в день.
При этом максимальное значение полной стоимости кредита или займа уменьшается с 365% до 292% годовых, а максимальная сумма всех платежей по нему – со 150% до 130% от суммы предоставленного кредита (займа).
Помимо этого, вдвое снижается максимально допустимое значение фиксируемой суммы платежей по потребительским кредитам (займам), выданным физлицам на сумму до 10 тысяч рублей на срок до 15 дней.
Сейчас по таким микрозаймам прекращается начисление процентов, штрафов и комиссий, когда общая сумма таких платежей достигает 30% от суммы основного долга. Закон снижает этот порог до 15%.