https://ria.ru/20221223/melitopol-1840789853.html

В центре Мелитополя прогремел взрыв

В центре Мелитополя прогремел взрыв - РИА Новости, 23.12.2022

В центре Мелитополя прогремел взрыв

В центре Мелитополя прогремел взрыв, сообщил в Telegram-канале член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T12:23

2022-12-23T12:23

2022-12-23T14:05

специальная военная операция на украине

мелитополь

происшествия

запорожская область

владимир рогов

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. В центре Мелитополя прогремел взрыв, сообщил в Telegram-канале член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов."В Мелитополе громко. В центре города прозвучал взрыв", — написал он. Позже Рогов уточнил, что, по предварительной информации, в 12:13 перед входом в парк Горького взорвался автомобиль."Два человека ранены, информации о погибших не поступало", — сказал он РИА Новости.По словам Рогова, это, безусловно, был теракт, за которым стоят боевики киевского режима.В ночь на 13 декабря два мощных взрыва прогремели в пригороде Мелитополя — селе Константиновка. По данным властей, там работали украинские диверсанты, заложившие взрывчатку у опор моста. Мост выстоял, но серьезно просело дорожное полотно двух пролетов, движение по нему пришлось приостановить.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Освобожденные территории Запорожской и Херсонской областей, а также Донецкая и Луганская народные республики стали российскими регионами по итогам референдумов, на которых подавляющее большинство проголосовавших высказались за присоединение к России. Церемония подписания договоров о принятии новых территорий в состав страны состоялась в Кремле 30 сентября.

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мелитополь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

мелитополь, происшествия, запорожская область, владимир рогов, ситуация в днр и лнр