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Ученые нашли почти тысячу ранее неизвестных поселений майя - РИА Новости, 23.12.2022
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Культура
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Ученые нашли почти тысячу ранее неизвестных поселений майя
Ученые нашли почти тысячу ранее неизвестных поселений майя - РИА Новости, 23.12.2022
Ученые нашли почти тысячу ранее неизвестных поселений майя
При помощи современных технологий обнаружения посредством света и дальнометрии (лидар) в Гвателмале нашли 964 ранее неизвестных поселения майя, относящихся к... РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T12:36
2022-12-23T12:36
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МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. При помощи современных технологий обнаружения посредством света и дальнометрии (лидар) в Гвателмале нашли 964 ранее неизвестных поселения майя, относящихся к доклассическому периоду (1000 год до нашей эры – 150 год нашей эры), пишет Artnet.Исследование проходило на площади 650 квадратных миль в карстовом бассейне Мирадор-Калакмуль. Обширная сеть включает церемониальные центры, спортивные сооружения, дороги и водоемы. Эти находки – свидетельство того, что здесь было гораздо более сложное многочисленное и единообразное общество майя, чем предполагалось. Фонд антропологических исследований и изучения окружающей среды (FARES) и проект "Бассейн Мирадор" за последние 40 лет уже нанесли на карту и раскопали 56 уникальных археологических объектов в бассейне Мирадор-Калакмуль, используя традиционные методы. применить лидар решили, вдохновившись успешными результатами в Белизе и Камбодже.
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новости культуры, археология
Культура, Новости культуры, Археология
12:36 23.12.2022
 
Ученые нашли почти тысячу ранее неизвестных поселений майя

При помощи современных технологий ученые нашли 964 поселения майя в Гватемале

CC BY-SA 3.0 / PhilippN / Город майя Калакмуль
Город майя Калакмуль - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
CC BY-SA 3.0 / PhilippN /
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. При помощи современных технологий обнаружения посредством света и дальнометрии (лидар) в Гвателмале нашли 964 ранее неизвестных поселения майя, относящихся к доклассическому периоду (1000 год до нашей эры – 150 год нашей эры), пишет Artnet.
Исследование проходило на площади 650 квадратных миль в карстовом бассейне Мирадор-Калакмуль.
Обширная сеть включает церемониальные центры, спортивные сооружения, дороги и водоемы. Эти находки – свидетельство того, что здесь было гораздо более сложное многочисленное и единообразное общество майя, чем предполагалось.
Фонд антропологических исследований и изучения окружающей среды (FARES) и проект "Бассейн Мирадор" за последние 40 лет уже нанесли на карту и раскопали 56 уникальных археологических объектов в бассейне Мирадор-Калакмуль, используя традиционные методы. применить лидар решили, вдохновившись успешными результатами в Белизе и Камбодже.
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