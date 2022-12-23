https://ria.ru/20221223/mayya-1840785294.html

Ученые нашли почти тысячу ранее неизвестных поселений майя

Ученые нашли почти тысячу ранее неизвестных поселений майя - РИА Новости, 23.12.2022

Ученые нашли почти тысячу ранее неизвестных поселений майя

При помощи современных технологий обнаружения посредством света и дальнометрии (лидар) в Гвателмале нашли 964 ранее неизвестных поселения майя, относящихся к... РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T12:36

2022-12-23T12:36

2022-12-23T12:36

культура

новости культуры

археология

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МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. При помощи современных технологий обнаружения посредством света и дальнометрии (лидар) в Гвателмале нашли 964 ранее неизвестных поселения майя, относящихся к доклассическому периоду (1000 год до нашей эры – 150 год нашей эры), пишет Artnet.Исследование проходило на площади 650 квадратных миль в карстовом бассейне Мирадор-Калакмуль. Обширная сеть включает церемониальные центры, спортивные сооружения, дороги и водоемы. Эти находки – свидетельство того, что здесь было гораздо более сложное многочисленное и единообразное общество майя, чем предполагалось. Фонд антропологических исследований и изучения окружающей среды (FARES) и проект "Бассейн Мирадор" за последние 40 лет уже нанесли на карту и раскопали 56 уникальных археологических объектов в бассейне Мирадор-Калакмуль, используя традиционные методы. применить лидар решили, вдохновившись успешными результатами в Белизе и Камбодже.

https://ria.ru/20221215/egipet-1838885498.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, археология