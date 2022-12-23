https://ria.ru/20221223/mayya-1840785294.html
Ученые нашли почти тысячу ранее неизвестных поселений майя
Ученые нашли почти тысячу ранее неизвестных поселений майя - РИА Новости, 23.12.2022
Ученые нашли почти тысячу ранее неизвестных поселений майя
При помощи современных технологий обнаружения посредством света и дальнометрии (лидар) в Гвателмале нашли 964 ранее неизвестных поселения майя, относящихся к... РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T12:36
2022-12-23T12:36
2022-12-23T12:36
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археология
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МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. При помощи современных технологий обнаружения посредством света и дальнометрии (лидар) в Гвателмале нашли 964 ранее неизвестных поселения майя, относящихся к доклассическому периоду (1000 год до нашей эры – 150 год нашей эры), пишет Artnet.Исследование проходило на площади 650 квадратных миль в карстовом бассейне Мирадор-Калакмуль. Обширная сеть включает церемониальные центры, спортивные сооружения, дороги и водоемы. Эти находки – свидетельство того, что здесь было гораздо более сложное многочисленное и единообразное общество майя, чем предполагалось. Фонд антропологических исследований и изучения окружающей среды (FARES) и проект "Бассейн Мирадор" за последние 40 лет уже нанесли на карту и раскопали 56 уникальных археологических объектов в бассейне Мирадор-Калакмуль, используя традиционные методы. применить лидар решили, вдохновившись успешными результатами в Белизе и Камбодже.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, археология
Культура, Новости культуры, Археология
Ученые нашли почти тысячу ранее неизвестных поселений майя
При помощи современных технологий ученые нашли 964 поселения майя в Гватемале
МОСКВА, 23 дек – РИА Новости.
При помощи современных технологий обнаружения посредством света и дальнометрии (лидар) в Гвателмале нашли 964 ранее неизвестных поселения майя, относящихся к доклассическому периоду (1000 год до нашей эры – 150 год нашей эры), пишет
Artnet.
Исследование проходило на площади 650 квадратных миль в карстовом бассейне Мирадор-Калакмуль.
Обширная сеть включает церемониальные центры, спортивные сооружения, дороги и водоемы. Эти находки – свидетельство того, что здесь было гораздо более сложное многочисленное и единообразное общество майя, чем предполагалось.
Фонд антропологических исследований и изучения окружающей среды (FARES) и проект "Бассейн Мирадор" за последние 40 лет уже нанесли на карту и раскопали 56 уникальных археологических объектов в бассейне Мирадор-Калакмуль, используя традиционные методы. применить лидар решили, вдохновившись успешными результатами в Белизе и Камбодже.