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Маск заявил, что не будет продавать акции Tesla до 2025 года

Маск заявил, что не будет продавать акции Tesla до 2025 года - РИА Новости, 23.12.2022

Маск заявил, что не будет продавать акции Tesla до 2025 года

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил, что как минимум полтора года не будет продавать акции производителя электромобилей Tesla,... РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T06:17

2022-12-23T06:17

2022-12-23T06:17

технологии

илон маск

пало-альто

калифорния

tesla motors

toyota corolla

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил, что как минимум полтора года не будет продавать акции производителя электромобилей Tesla, основателем которой он является. Стоимость акций Tesla в последнее время падала из-за опасений, что Маск будет уделять больше внимания приобретенному им Twitter в ущерб автопроизводителю. В частности, инвесторы обратили внимание, что Маск массово распродавал акции Tesla, чтобы приобрести соцсеть и стабилизировать ее финансовую ситуацию. После прозвучавшего в четверг заявления стоимость акций Tesla выросла на 2%. Американская компания Tesla Motors была основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Штаб-квартира находится в Пало-Альто, штат Калифорния. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности Toyota и Daimler.

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пало-альто

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технологии, илон маск, пало-альто, калифорния, tesla motors, toyota corolla