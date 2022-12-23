Рейтинг@Mail.ru
Маск заявил, что не будет продавать акции Tesla до 2025 года - РИА Новости, 23.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221223/mask-1840715375.html
Маск заявил, что не будет продавать акции Tesla до 2025 года
Маск заявил, что не будет продавать акции Tesla до 2025 года - РИА Новости, 23.12.2022
Маск заявил, что не будет продавать акции Tesla до 2025 года
Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил, что как минимум полтора года не будет продавать акции производителя электромобилей Tesla,... РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T06:17
2022-12-23T06:17
технологии
илон маск
пало-альто
калифорния
tesla motors
toyota corolla
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/19/1738581186_0:46:2944:1702_1920x0_80_0_0_21a8cfbab1d88e5f422a62d3c331d38a.jpg
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил, что как минимум полтора года не будет продавать акции производителя электромобилей Tesla, основателем которой он является. Стоимость акций Tesla в последнее время падала из-за опасений, что Маск будет уделять больше внимания приобретенному им Twitter в ущерб автопроизводителю. В частности, инвесторы обратили внимание, что Маск массово распродавал акции Tesla, чтобы приобрести соцсеть и стабилизировать ее финансовую ситуацию. После прозвучавшего в четверг заявления стоимость акций Tesla выросла на 2%. Американская компания Tesla Motors была основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Штаб-квартира находится в Пало-Альто, штат Калифорния. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности Toyota и Daimler.
https://ria.ru/20221223/twitter-1840706166.html
пало-альто
калифорния
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/19/1738581186_213:0:2944:2048_1920x0_80_0_0_b6a123cba4ee14b5c3b95648719e9e88.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, илон маск, пало-альто, калифорния, tesla motors, toyota corolla
Технологии, Илон Маск, Пало-Альто, Калифорния, Tesla motors, Toyota Corolla
06:17 23.12.2022
 
Маск заявил, что не будет продавать акции Tesla до 2025 года

Илон Маск заявил, что как минимум полтора года не будет продавать акции Tesla

© AP Photo / Pool/Britta PedersenГлава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск
Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
© AP Photo / Pool/Britta Pedersen
Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил, что как минимум полтора года не будет продавать акции производителя электромобилей Tesla, основателем которой он является.
"Я не буду продавать акции в течение, не знаю, как минимум 18-24 месяцев. Вы можете рассчитывать на меня - никаких продаж акций до, возможно, не знаю, 2025 года или что-то в этом роде", - цитирует издание Axios слова Маска в звуковом чате Twitter.
Стоимость акций Tesla в последнее время падала из-за опасений, что Маск будет уделять больше внимания приобретенному им Twitter в ущерб автопроизводителю. В частности, инвесторы обратили внимание, что Маск массово распродавал акции Tesla, чтобы приобрести соцсеть и стабилизировать ее финансовую ситуацию.
После прозвучавшего в четверг заявления стоимость акций Tesla выросла на 2%.
Американская компания Tesla Motors была основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Штаб-квартира находится в Пало-Альто, штат Калифорния. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности Toyota и Daimler.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
02:34
Маск рассказал о блокировке пользователя Twitter из-за поста о Зеленском
 
ТехнологииИлон МаскПало-АльтоКалифорнияTesla motorsToyota Corolla
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала