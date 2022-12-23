https://ria.ru/20221223/makron-1840744479.html

Французы поприветствовали правду о России, которую неожиданно сказал Макрон

Французы поприветствовали правду о России, которую неожиданно сказал Макрон - РИА Новости, 23.12.2022

Французы поприветствовали правду о России, которую неожиданно сказал Макрон

Читатели газеты Le Figaro активно обсуждают заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что вступление Украины в НАТО станет конфронтационным шагом по РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T10:16

2022-12-23T10:16

2022-12-23T11:43

в мире

нато

украина

россия

франция

эммануэль макрон

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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Читатели газеты Le Figaro активно обсуждают заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что вступление Украины в НАТО станет конфронтационным шагом по отношению к России. "Наконец-то слова, напоминающие компромисс! Лучше поздно, чем никогда: появляется надежда, что третьей мировой войны удастся избежать. России ведь давали слово не расширять НАТО. А потом были еще договоры в духе гарантий ее безопасности. А данное слово или подписанный договор надо выполнять", — написал один из комментаторов. "А Макрон не мог этого сказать на год раньше? А еще лучше — до этого срока, уговорив других западных лидеров на общее обещание не расширять НАТО на территорию Украины? Это избавило бы весь мир от абсурдного и братоубийственного вооруженного конфликта. Да еще и с перспективой расползания на весь мир!" — поддержал другой. "Украинский лидер старается расширить зону боевых действий, втянуть в нее другие страны и растянуть конфликт во времени. И никто этого Зеленского образумить не может", — отметил третий. "Ого! Самокритика! Наконец-то Макрон признал, что после всего произошедшего между Россией и Западом только китайцы и турки остаются приемлемыми для россиян партнерами для переговоров", — поделился мнением еще один пользователь. "К сожалению, США не будут спрашивать и слушать Макрона, поэтому если они захотят, то Украина вступит в НАТО", — заключил читатель. Накануне в интервью Le Monde Макрон говорил о том, что вступление Украины в НАТО будет воспринято Россией как нечто конфронтационное, хотя сам он считает сценарий с принятием Киева в альянс не самым вероятным. При этом Макрон еще раз подчеркнул, что архитектура безопасности и стабильности в Европе должна включать гарантии безопасности и для России, и для Украины, и для других постсоветских республик.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием на десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20221223/ukraina-1840605910.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221217/makron-1839467616.html

https://ria.ru/20221222/zelenskiy-1840414416.html

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в мире, нато, украина, россия, франция, эммануэль макрон