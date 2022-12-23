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МАГАТЭ хочет разместить постоянные группы экспертов на украинских АЭС - РИА Новости, 23.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221223/magate-1840925839.html
МАГАТЭ хочет разместить постоянные группы экспертов на украинских АЭС
МАГАТЭ хочет разместить постоянные группы экспертов на украинских АЭС - РИА Новости, 23.12.2022
МАГАТЭ хочет разместить постоянные группы экспертов на украинских АЭС
Международное агентство по атомной энергии готовится к постоянному размещению экспертов на четырех украинских АЭС, в том числе в Чернобыле, заявило МАГАТЭ в... РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T17:51
2022-12-23T18:24
специальная военная операция на украине
магатэ
чернобыльская аэс
в мире
украина
ситуация в днр и лнр
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ВЕНА, 23 дек - РИА Новости. Международное агентство по атомной энергии готовится к постоянному размещению экспертов на четырех украинских АЭС, в том числе в Чернобыле, заявило МАГАТЭ в пятницу."МАГАТЭ готовится к постоянному размещению групп МАГАТЭ на четырех других украинских ядерных объектах - Хмельницкой, Ровенской и Южно-Украинской атомных электростанциях (АЭС), а также на Чернобыльской площадке, о чем на прошлой неделе договорились премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и генеральный директор МАГАТЭ (Рафаэль) Гросси", - говорится в заявлении. Эти миссии, согласно заявлению МАГАТЭ, будут направлены "на оказание технической поддержки и помощи по мере необходимости, чтобы помочь поддерживать высокий уровень ядерной и физической безопасности".По информации агентства, 16 декабря в результате обстрелов "Хмельницкая и Ровенская АЭС снизили мощность, а Южно-Украинская АЭС отключилась от электросети", однако все они не потеряли внешнее энергоснабжение, в настоящее время "на этих трех АЭС вновь работают все девять реакторов".
https://ria.ru/20221213/vstrecha-1838448843.html
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магатэ, чернобыльская аэс, в мире, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, МАГАТЭ, Чернобыльская АЭС, В мире, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
17:51 23.12.2022 (обновлено: 18:24 23.12.2022)
 
МАГАТЭ хочет разместить постоянные группы экспертов на украинских АЭС

МАГАТЭ хочет разместить постоянные группы экспертов на украинских АЭС, включая Чернобыль

© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в медиабанкВид на саркофаг четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС
Вид на саркофаг четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Вид на саркофаг четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС. Архивное фото
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ВЕНА, 23 дек - РИА Новости. Международное агентство по атомной энергии готовится к постоянному размещению экспертов на четырех украинских АЭС, в том числе в Чернобыле, заявило МАГАТЭ в пятницу.
"МАГАТЭ готовится к постоянному размещению групп МАГАТЭ на четырех других украинских ядерных объектах - Хмельницкой, Ровенской и Южно-Украинской атомных электростанциях (АЭС), а также на Чернобыльской площадке, о чем на прошлой неделе договорились премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и генеральный директор МАГАТЭ (Рафаэль) Гросси", - говорится в заявлении. Эти миссии, согласно заявлению МАГАТЭ, будут направлены "на оказание технической поддержки и помощи по мере необходимости, чтобы помочь поддерживать высокий уровень ядерной и физической безопасности".
По информации агентства, 16 декабря в результате обстрелов "Хмельницкая и Ровенская АЭС снизили мощность, а Южно-Украинская АЭС отключилась от электросети", однако все они не потеряли внешнее энергоснабжение, в настоящее время "на этих трех АЭС вновь работают все девять реакторов".
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
13 декабря, 19:57
Глава МАГАТЭ положительно прокомментировал встречу с премьером Украины
 
Специальная военная операция на УкраинеМАГАТЭЧернобыльская АЭСВ миреУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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