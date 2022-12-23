https://ria.ru/20221223/magate-1840925839.html

МАГАТЭ хочет разместить постоянные группы экспертов на украинских АЭС

МАГАТЭ хочет разместить постоянные группы экспертов на украинских АЭС - РИА Новости, 23.12.2022

МАГАТЭ хочет разместить постоянные группы экспертов на украинских АЭС

Международное агентство по атомной энергии готовится к постоянному размещению экспертов на четырех украинских АЭС, в том числе в Чернобыле, заявило МАГАТЭ в... РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T17:51

2022-12-23T17:51

2022-12-23T18:24

специальная военная операция на украине

магатэ

чернобыльская аэс

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украина

ситуация в днр и лнр

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ВЕНА, 23 дек - РИА Новости. Международное агентство по атомной энергии готовится к постоянному размещению экспертов на четырех украинских АЭС, в том числе в Чернобыле, заявило МАГАТЭ в пятницу."МАГАТЭ готовится к постоянному размещению групп МАГАТЭ на четырех других украинских ядерных объектах - Хмельницкой, Ровенской и Южно-Украинской атомных электростанциях (АЭС), а также на Чернобыльской площадке, о чем на прошлой неделе договорились премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и генеральный директор МАГАТЭ (Рафаэль) Гросси", - говорится в заявлении. Эти миссии, согласно заявлению МАГАТЭ, будут направлены "на оказание технической поддержки и помощи по мере необходимости, чтобы помочь поддерживать высокий уровень ядерной и физической безопасности".По информации агентства, 16 декабря в результате обстрелов "Хмельницкая и Ровенская АЭС снизили мощность, а Южно-Украинская АЭС отключилась от электросети", однако все они не потеряли внешнее энергоснабжение, в настоящее время "на этих трех АЭС вновь работают все девять реакторов".

https://ria.ru/20221213/vstrecha-1838448843.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

магатэ, чернобыльская аэс, в мире, украина, ситуация в днр и лнр