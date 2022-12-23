17:51 23.12.2022 (обновлено: 18:24 23.12.2022)
МАГАТЭ хочет разместить постоянные группы экспертов на украинских АЭС
МАГАТЭ хочет разместить постоянные группы экспертов на украинских АЭС, включая Чернобыль
© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в медиабанкВид на саркофаг четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС
Вид на саркофаг четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС. Архивное фото
ВЕНА, 23 дек - РИА Новости. Международное агентство по атомной энергии готовится к постоянному размещению экспертов на четырех украинских АЭС, в том числе в Чернобыле, заявило МАГАТЭ в пятницу.
"МАГАТЭ готовится к постоянному размещению групп МАГАТЭ на четырех других украинских ядерных объектах - Хмельницкой, Ровенской и Южно-Украинской атомных электростанциях (АЭС), а также на Чернобыльской площадке, о чем на прошлой неделе договорились премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и генеральный директор МАГАТЭ (Рафаэль) Гросси", - говорится в заявлении. Эти миссии, согласно заявлению МАГАТЭ, будут направлены "на оказание технической поддержки и помощи по мере необходимости, чтобы помочь поддерживать высокий уровень ядерной и физической безопасности".
По информации агентства, 16 декабря в результате обстрелов "Хмельницкая и Ровенская АЭС снизили мощность, а Южно-Украинская АЭС отключилась от электросети", однако все они не потеряли внешнее энергоснабжение, в настоящее время "на этих трех АЭС вновь работают все девять реакторов".