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Совфед упразднил возрастную маркировку школьной и религиозной литературы - РИА Новости, 23.12.2022
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Культура
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Совфед упразднил возрастную маркировку школьной и религиозной литературы
Совфед упразднил возрастную маркировку школьной и религиозной литературы - РИА Новости, 23.12.2022
Совфед упразднил возрастную маркировку школьной и религиозной литературы
Сенаторы одобрили закон, который предусматривает упразднение возрастной маркировки для школьной и религиозной литературы. РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T17:51
2022-12-23T17:51
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совет федерации рф
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МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Сенаторы одобрили закон, который предусматривает упразднение возрастной маркировки для школьной и религиозной литературы. Маркировка не применяется для основных религиозных текстов традиционных для РФ религий – Библию, Коран, Танах и Ганджур, а также для произведений литературы, изучение которых предусматривается федеральными государственными образовательными стандартами и федеральными основными общеобразовательными программами. Для остальных произведений литературы и искусства маркировка остается прежней. Также вносятся изменения в закон "О государственной поддержке кинематографии РФ". Так, теперь в прокатном удостоверении на фильм должны содержаться сведения о запрете распространения фильма среди детей в случаях, если произведение содержит "информацию, запрещенную для распространения" в соответствии законом "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию".
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россия, литература, совет федерации рф
Культура, Россия, Литература, Совет Федерации РФ
17:51 23.12.2022
 
Совфед упразднил возрастную маркировку школьной и религиозной литературы

СФ принял закон об упразднении возрастной маркировки для школьной и религиозной литературы

© Fotolia / xyКниги и учебники
Книги и учебники - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
© Fotolia / xy
Книги и учебники. Архивное фото
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МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Сенаторы одобрили закон, который предусматривает упразднение возрастной маркировки для школьной и религиозной литературы.
Маркировка не применяется для основных религиозных текстов традиционных для РФ религий – Библию, Коран, Танах и Ганджур, а также для произведений литературы, изучение которых предусматривается федеральными государственными образовательными стандартами и федеральными основными общеобразовательными программами. Для остальных произведений литературы и искусства маркировка остается прежней.
Также вносятся изменения в закон "О государственной поддержке кинематографии РФ". Так, теперь в прокатном удостоверении на фильм должны содержаться сведения о запрете распространения фильма среди детей в случаях, если произведение содержит "информацию, запрещенную для распространения" в соответствии законом "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию".
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
17 октября, 11:29
Депутат Шолохов заявил о бессмысленности проверки классической литературы
 
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