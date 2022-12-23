https://ria.ru/20221223/literatura-1840926056.html
Совфед упразднил возрастную маркировку школьной и религиозной литературы
Совфед упразднил возрастную маркировку школьной и религиозной литературы - РИА Новости, 23.12.2022
Совфед упразднил возрастную маркировку школьной и религиозной литературы
Сенаторы одобрили закон, который предусматривает упразднение возрастной маркировки для школьной и религиозной литературы. РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T17:51
2022-12-23T17:51
2022-12-23T17:51
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россия
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совет федерации рф
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МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Сенаторы одобрили закон, который предусматривает упразднение возрастной маркировки для школьной и религиозной литературы. Маркировка не применяется для основных религиозных текстов традиционных для РФ религий – Библию, Коран, Танах и Ганджур, а также для произведений литературы, изучение которых предусматривается федеральными государственными образовательными стандартами и федеральными основными общеобразовательными программами. Для остальных произведений литературы и искусства маркировка остается прежней. Также вносятся изменения в закон "О государственной поддержке кинематографии РФ". Так, теперь в прокатном удостоверении на фильм должны содержаться сведения о запрете распространения фильма среди детей в случаях, если произведение содержит "информацию, запрещенную для распространения" в соответствии законом "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию".
https://ria.ru/20221017/literatura-1824549413.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, литература, совет федерации рф
Культура, Россия, Литература, Совет Федерации РФ
Совфед упразднил возрастную маркировку школьной и религиозной литературы
СФ принял закон об упразднении возрастной маркировки для школьной и религиозной литературы